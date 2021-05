Harry xuất hiện công khai sau khi về Mỹ trong sự kiện quy tụ toàn sao, còn Meghan bị bóc trần lý do đòi chuyển nhà tận 2 lần khi ở Hoàng gia

Vào tối ngày 2/5 (giờ địa phương), Harry xuất hiện đầy bảnh bao trong buổi hòa nhạc gây quỹ vắc xin ở Mỹ nhưng Meghan thì hoàn toàn vắng bóng. Đây là lần đầu tiên Công tước xứ Sussex xuất hiện công khai trước công chúng kể từ lúc về lại Mỹ sau khi dự tang lễ của Hoàng tế Philip.

Sự xuất hiện của Harry trong buổi hòa nhạc đã nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của đám đông. Tại đây, Harry đã có bài phát biểu ca ngợi nỗ lực quên mình của những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch.

Harry xuất hiện bảnh bao sau khi quay lại Mỹ.

Harry nói: "Đêm nay là một đêm tri ân đến các nhân viên tiền tuyến và hàng triệu anh hùng chống dịch trên khắp thế giới. Một năm qua, các bạn đã chiến đấu dũng cảm để bảo vệ tất cả chúng tôi. Các bạn đã phục vụ và hy sinh, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để cống hiến hết mình. Chúng tôi nợ các bạn lòng biết ơn sâu sắc. Xin cảm ơn rất nhiều!".

Sự kiện âm nhạc này còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng khác gồm Jennifer Lopez và Foo Fighters. Ngoài ra còn có sự góp mặt của Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel. Được biết chương trình sẽ được phát sóng vào ngày 8/5 tới đây.

Trong khi đó, Meghan bị chuyên gia hé lộ lý do khiến cô phải chuyển nhà 2 lần khi còn là thành viên cao cấp hoàng gia. Được biết, sau khi đính hôn hồi tháng 11/2017, cựu diễn viên Mỹ đã chuyển tới Nottingham Cottage trong khuôn viên Điện Kensington để chung sống với Hoàng tử Harry. Tuy nhiên không lâu sau đó, Meghan đòi chuyển đến Frogmore Cottage ở Windsor, lấy lý do "tránh xa những áp lực cuộc sống tại London".

Nottingham Cottage nằm ở vị trí khiêm tốn trong Cung điện.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, chuyên gia hoàng gia Tom Quinn đã tiết lộ sự thật về lý do Meghan chuyển nhà liên tục chỉ trong thời gian ngắn. Ông Tom Quinn cho biết, Nữ công tước xứ Sussex cảm thấy "không được quan tâm" khi phải sống trong căn nhà nhỏ bé Nottingham Cottage thay vì một toà nhà nhiều phòng xa hoa lộng lẫy của Điện Kensington giống gia đình Cambridge.

Cũng theo Quinn, ban đầu Meghan tưởng tượng cuộc sống trong hoàng gia sẽ vô cùng hào nhoáng. Nhưng khi cô thực sự bước chân vào cuộc sống hôn nhân với Hoàng tử Harry thì những mộng tưởng của cô gần như tan biến. Việc không mấy ấn tượng với cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ được cho là đã đóng vai trò lớn trong quyết định chuyển đến Frogmore Cottage. Trong khi đó, Harry đã sống ở Nottingham Cottage từ năm 2013 và còn mô tả nó là một ngôi nhà "ấm cúng". Tuy vậy, vì Meghan không vui nên Harry đồng ý nghe theo vợ.

Tuy nhiên, Frogmore Cottage cũng khiến cựu diễn viên Mỹ không thấy thoải mái và cảm tưởng giống như sống ở thảo nguyên cô quạnh. Do đó, cô quyết định đến Canada sau đó là đến Mỹ để sống cuộc sống theo ý mình. Hồi tháng 2, khi MC truyền hình James Corden nói đùa rằng cặp vợ chồng cựu hoàng gia nổi tiếng nên chuyển đến dinh thự trong sitcom The Fresh Prince of Bel Air, Meghan đã trả lời: "Tôi nghĩ chúng tôi chuyển nhà thế là đủ rồi".

