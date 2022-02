Harry kêu than bị paparazzi săn đuổi, dân mạng tung bằng chứng với khoảnh khắc khiến hoàng tử phải "muối mặt"

Mới đây phiên điều trần liên quan đến vụ việc Hoàng tử Harry yêu cầu Bộ Nội vụ phải cung cấp chế độ đảm bảo an ninh cho nhà Sussex khi họ trở về quê hương đã diễn ra, thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận.

Luật sư đại diện của Công tước xứ Sussex cho biết, chàng hoàng tử này không cảm thấy an toàn khi đưa hai con về thăm gia đình. Phía bên Hoàng tử Harry đưa ra dẫn chứng rằng Công tước xứ Sussex từng bị paparazzi và các phóng viên bám đuổi khi anh đang tham dự sự kiện WellChild ngoài trời lúc Harry ở Anh hồi tháng 7 năm ngoái. Vì bị bám đuổi nên Harry buộc phải rời sự kiện sớm.

Harry (áo xanh) trong sự kiện WellChild vào năm ngoái.

Vào thời điểm đó, Harry trở về quê hương để dự lễ khánh thành tượng mẹ quá cố, Công nương Diana. Đây là lần thứ hai trong năm 2021, Harry quay lại hoàng gia. Nhân chuyến đi trở về này, anh có tham dự một số sự kiện bên lề. Luật sư của Harry khẳng định chính sự săn đuổi này khiến Công tước xứ Sussex quyết định đấu tranh để gia đình được đảm bảo an ninh khi họ quay về trong tương lai.

Tuy nhiên, sau buổi điều trần này, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn video để chứng minh Harry nói không đúng sự thật. Đoạn clip từng được Daily Mail đăng tải lần đầu tiên vào ngày 30/6/2021 với chú thích chiếc xe hơi chở Harry rời sự kiện WellChild. Trong đoạn clip có thể thấy chiếc xe hơi quen thuộc của chàng hoàng tử rời đi lặng lẽ nhưng không thấy có bất kỳ phóng viên hay các tay săn ảnh nào rượt đuổi, bám theo xe.

Khoảnh khắc chiếc xe chở Harry rời khỏi sự kiện không thấy ai săn đuổi.

Harry trong chiếc xe hơi quen thuộc.

Nhiều người dùng mạng Twitter đã chia sẻ nhanh chóng đoạn clip này và yêu cầu Harry hãy lên tiếng giải thích cho việc vì sao không thấy bóng người nào bám riết, săn đuổi anh như lời Công tước nói trong phiên điều trần. Hiện phía nhà Sussex chưa đưa ra bình luận gì về đoạn clip trên.

Trong khi đó, Nữ hoàng Anh vẫn giữ im lặng, không có bất kỳ động thái nào nhằm can thiệp hay giúp đỡ cháu trai. Harry được cho là dự định trở về dự Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh trong mùa hè này nhưng vợ con anh thì khó quay về hoàng gia vì vấn đề an ninh. Công tước xứ Sussex cho hay anh vẫn nằm trong danh sách thừa kế ngai vị nên có quyền được yêu cầu đảm bảo an ninh cho gia đình.

Trong khi đó, thông thường các thành viên cao cấp của hoàng gia chỉ nhận được sự bảo vệ nghiêm ngặt khi họ thực hiện nhiệm vụ chính thức. Hiện vụ tranh luận này vẫn chưa đi đến hồi kết.

Nguồn: Daily Mail

https://afamily.vn/harry-keu-than-bi-paparazzi-san-duoi-dan-mang-tung-bang-chung-voi-khoanh-khac-khien-hoang-tu-phai-muoi-mat-20220220111616023.chn