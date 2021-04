Harry "kêu oan" chuyện thừa kế tài sản, Meghan bị bóc mẽ lên kế hoạch cho cuộc phỏng vấn bom tấn từ lâu với bằng chứng không thể chối cãi

Cuộc phỏng vấn bom tấn "một lần kể hết" của nhà Sussex đã làm rung chuyển hoàng gia và gây chấn động dư luận với những tiết lộ gây sốc, khiến cuộc sống đằng sau cánh cửa cung điện trần trụi hơn bao giờ hết.

Trước đây, các chuyên gia hoàng gia tin rằng Meghan đã có gần hai năm nung nấu ý định thực hiện cuộc phỏng vấn với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey. Tuy nhiên, trên thực tế, các tờ báo Anh cho hay cuộc phỏng vấn này đã được chính cựu diễn viên Mỹ dự đoán từ trước khi cô đính hôn với hoàng tử nước Anh.

Theo đó vào tháng 9/2017, hai tháng trước khi tin đính hôn được công bố, Meghan đã trả lời phỏng vấn tờ Vanity Fair. Trong đó, cựu diễn viên Mỹ kể chi tiết về "câu chuyện tình yêu tuyệt vời" giữa cô và Harry. Đồng thời, Meghan cũng nói về những khó khăn trong việc từ một diễn viên không mấy tên tuổi trong bộ phim truyền hình Suits bỗng trở thành bạn gái của một trong những thành viên nổi tiếng nhất hoàng gia Anh.

Trong cuộc phỏng vấn này, Meghan tiết lộ khi đó cô và Harry đã hẹn hò được một năm sau khi được một người bạn chung của cả hai giới thiệu. Ngoài ra, một trong những chủ đề được Meghan đề cập còn bao gồm cả chuyện cô bóng gió nói rằng đang nghĩ về việc kể tất về mối quan hệ của mình và Harry cũng như cuộc sống diễn ra xung quanh họ.

Meghan lúc đó cho hay: "Chúng tôi là một đôi. Chúng tôi đang yêu nhau. Tôi chắc rằng sẽ đến lúc chúng tôi phải công khai và tự nói về chuyện của chúng tôi nhưng tôi mong mọi người hiểu rằng hiện tại là quãng thời gian riêng của chúng tôi. Tình yêu này chỉ là của chúng tôi. Đó là một phần khiến nó trở nên đặc biệt, chỉ của chúng tôi mà thôi. Chúng tôi rất hạnh phúc. Với tôi, nó là một câu chuyện tình yêu tuyệt vời".

Cuộc phỏng vấn trên Vanity Fair diễn ra gần 4 năm trước khi Harry và Meghan ngồi xuống với Oprah trong cuộc phỏng vấn bùng nổ, gây sóng gió cho hoàng gia Anh. Trong cuộc phỏng vấn với Oprah, nhà Sussex cáo buộc một thành viên hoàng gia giấu tên phân biệt chủng tộc, quan ngại về màu da của con đầu lòng của họ. Meghan cũng chẳng ngần ngại nói về việc cô từng có ý định tự tử vì áp lực trong cuộc sống hoàng gia.

Meghan cũng đề cập đến đám cưới bí mật giữa cô và Harry, 3 ngày trước khi hôn lễ được cử hành và đã gây ra nhiều tranh cãi về tính thực hư trong câu chuyện này. Rõ ràng từ lâu, Meghan đã nung nấu ý định sẽ xuất hiện trên truyền hình để kể hết câu chuyện liên quan đến mình và Harry khi họ sống trong gia đình hoàng gia.

Trong khi đó, mới đây Công tước xứ Sussex cũng đã lên tiếng kêu oan liên quan đến khối tài sản thừa kế kếch xù của anh. Theo đó, trong cuộc phỏng vấn bom tấn hôm 7/3, Harry có kêu than rằng bị gia đình cắt hết tài chính khi nhà Sussex rời khỏi hoàng gia khiến anh phải ký kết các hợp đồng lớn để chi trả chi phí an ninh cũng như sống dựa vào tài sản thừa kế do mẹ anh, Công nương Diana quá cố để lại.

Ngay sau khi vị Hoàng tử đưa ra thông tin trên, dư luận lập tức "phản pháo" bằng cách đưa ra luận điểm rằng, không chỉ khoản thừa kế từ Công nương Diana, anh còn là một trong những người được thụ hưởng khối tài sản khác của Hoàng Thái hậu Elizabeth (mẹ nữ Hoàng Anh) sau khi bà qua đời vào năm 2002. Truyền thông Anh trước đây cũng từng đưa tin rằng, Harry nhận tài sản thừa kế từ Hoàng Thái hậu Elizabeth nhiều hơn anh trai William vì Công tước xứ Sussex không thừa kế ngai vị.

Tuy nhiên, mới đây, khi bị dư luận tố đưa ra thông tin sai lệch về vấn đề tài chính giữa mình với hoàng gia, đại diện của phía Harry đã chính thức phủ nhận cáo buộc này trên trang Forbes: "Công tước xứ Sussex không được thừa hưởng khối tài sản trị giá 70 triệu bảng (hơn 2200 tỷ đồng theo tỷ gia hiện tại) của bà cố để lại".

