Hari Won và Trương Quỳnh Anh "cảnh báo" Đông Nhi nên xem lại Song Luân vì sự ngớ ngẩn này

Thử Thách Trốn Thoát tập 5 vừa lên sóng tiếp tục mang đến những trải nghiệm thú vị cho dàn cast tham gia gồm Hari Won, Tuấn Trần, Song Luân, Trương Quỳnh Anh và Hà Việt Hoàng.

Ngay từ những giây phút ngồi uống cafe đợi thử thách, Tuấn Trần đã bị bốn người còn lại "làm lơ" vì tỏ "thái độ" khi xuất hiện. Để rồi bỗng nhiên anh ngồi lên người Hà Việt Hoàng, còn anh chàng Siêu trí tuệ bỗng ôm eo Tuấn Trần trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau đó nam diễn viên Bố Già tiếp tục "thả thính" đàn em của mình. Chưa dừng ở đó, dàn cast còn lầy lội khi đi uống cà phê mà quên mang tiền, hậu quả là bị chủ quán giữ điện thoại làm tin.

Cả nhóm bước vào căn phòng đầu tiên với bối cảnh là một nhà may xưa cũ, bên trong 5 chiếc máy may bị xích lại cùng những cuộn chỉ đủ màu sắc được treo lên giá. Hari Won vô tình tìm thấy những mác áo có chữ không dấu rồi đọc to khiến mọi người bị nhiễu thông tin. Tuấn Trần có sự sơ suất khi nhanh nhảu lấy các cuộn chỉ xuống, để rồi không nhớ vị trí ban đầu để lại như thế nào. Giọng ca "Hoang phí xuân thì" lập tức nói "mỉa" đàn em rằng "Hari rất là cám ơn Tuấn vì Tuấn ngu trước Hari, để Hari không có bị ngu như vậy".

Dù khởi đầu khá khó khăn, nhưng cùng với sự đoàn kết suy luận và phán đoán cùng nhau, nhóm 5 người chơi đã dần giải được những mật mã thú vị được lồng ghép trong nhà may này và tiến tới phòng tiếp theo.

Căn phòng thứ hai là phòng thử đồ của nhà may. Cả nhóm bắt đầu "khởi động" bằng những bài tập thể lực phù hợp với khả năng của mỗi người. Việc Song Luân thực hiện đến kiệt sức làm Tuấn Trần phải "đề nghị" chương trình gọi xe cứu thương. Đến lượt thử thách của trai đẹp Bố già thì anh là thành viên bị "dìm hàng" nhất, khi Hari Won và Trương Quỳnh Anh hợp sức "phá đám" không cho Tuấn Trần hoàn thành bài tập của mình.

Sử dụng gợi ý, nhóm 5 người tìm ra một tấm bảng gồm những ô số khác nhau mà không rõ quy luật là gì. Thử thách ở phòng này cũng phần nào làm khó Siêu trí tuệ Hà Việt Hoàng thở dài trầm tư. Đây là lần đầu tiên anh chàng thông thái này tỏ ra bi quan như vậy. Việt Hoàng tìm hoài chẳng ra mật mã đã có ý định bỏ về. Bốn người còn lại đành chơi "lầy", quỳ xuống xin lỗi BTC vì đã "thách thức" ra đề khó. Tất nhiên đây là những phút đùa vui để giải tỏa căng thẳng mà thôi. Cuối cùng cả nhóm cũng tìm được cách vượt qua căn phòng "khó nhằn" này.

Trong phòng trưng bày cuộn vải, có những chiếc đĩa than cùng những tấm màn cửa với các chữ được sắp xếp không theo thứ tự. Cả nhóm dần tìm ra quy luật của những chiếc đĩa than thì lúc này xảy ra "sự cố" với Song Luân vì không nhớ ra lời bài hát của chính mình. Tuy nhiên manh mối trên cửa sổ không hề liên quan gì bài của anh chàng, mà lại là bài hát "Bad boy"của Đông Nhi. Trương Quỳnh Anh may mắn đã tìm ra được đáp án. Hari Won "cảnh báo" Đông Nhi và Ông Cao Thắng nên xem lại gà nhà, khi bài của mình hay bài của sếp còn không nhớ.

Tuấn Trần ở căn phòng này chứng tỏ khả năng quan sát và suy luận của mình, khi anh để ý từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Anh tìm ra quy luật màu của các đơn đặt hàng đều có trên đĩa than, từ đó cùng mọi người phát hiện ra quy luật giải mã vượt qua căn phòng này.

Căn phòng thứ 4 mang tên "Phòng lễ tân". Trên trần nhà lúc này là một ô chữ gồm nhiều sợi dây treo lơ lửng, cả nhóm sẽ giật những sợi dây này xuống nhằm có được các mảnh giấy manh mối. Tuy nhiên đời không như là mơ, ban tổ chức đã "gài" những mảnh giấy có "bẫy" nhằm trừ huy hiệu của các thành viên.

BTC vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho nhóm 5 người, khi tiếp tục "gài bẫy" trừ huy hiệu và "tấn công" bằng súng màu. Đến nỗi, Hari Won "há hốc" khi tiết lộ bị xịt dơ đồ, bộ đồ này được cô mua tận bên Hàn Quốc. Bà xã Trấn Thành còn khiến khán giả bất ngờ khi tự nhận mình "vô tri" khi tham gia chương trình.

Ở một diễn biến khác, Song Luân và Tuấn Trần chịu hết nổi, đã "đi đường quyền" phản kháng lại. Trải qua bao "đau thương" và "mất mát", những người chơi đã tìm ra gợi ý là dãy số Fibonacci. Lúc này Hà Việt Hoàng tiếp tục tỏa sáng khi đây là thế mạnh của anh. Cả nhóm cố gắng bảo toàn số huy hiệu và đã vượt qua phòng thứ 4 này thành công.

Sau khi ra khỏi căn phòng thứ 4, cả nhóm đã được ban tổ chức "chiêu đãi" một mẹt trái cây. Mọi chuyện vẫn chưa yên ổn khi một người đàn ông lạ xuất hiện và nói "Đi coi hát là phải thanh lịch". Tất cả báo hiệu cho những thử thách khó ngờ ở tập tiếp theo.

https://afamily.vn/hari-won-va-truong-quynh-anh-canh-bao-dong-nhi-nen-xem-lai-song-luan-vi-su-ngo-ngan-nay-20220321033834125.chn