Hari Won trượt chân té ngã trên sân khấu, suýt lộ hàng vì mặc váy quá ngắn nhưng phản ứng của Trấn Thành mới là điều đáng nói

Tham gia chương trình Siêu tài năng nhí, Hari Won đã có sự cố nhớ đời là té ngã trên sân khấu khi đang cố gắng trổ tài catwalk.

Theo đó, Hari Won và Ốc Thanh Vân lần lượt catwalk từ cầu thang xuống sân khấu chính, còn Trấn Thành thì đã yên vị ngồi ở hàng ghế dành cho giám khảo. Chẳng hiểu là do cầu thang trơn trượt hay do Hari Won mang đôi giày cao 10cm mà khi di chuyển, cô đã bị vấp ngã. May mắn thay, Hari Won kịp thời khép chân lại để tránh bị lộ hàng trước ống kính.

Hari Won trượt chân ngã trên sân khấu, còn suýt lộ hàng vì váy ngắn

Ngồi bên dưới, thấy Hari Won té ngã, Trấn Thành lại thích chí cười to. Giận chồng, Hari Won đứng bật dậy rồi tỏ thái độ "khó chịu" với Trấn Thành. Khi quay đi, Hari Won lại ngã thêm lần nữa. Lần này, Ốc Thanh Vân phải vội vã chạy đến dìu đỡ Hari Won.

Trước đó không lâu, Hari Won cũng lộ đôi chân đầy sẹo khi tham gia chương trình Siêu tài năng nhí. Hari Won cho biết, cũng vì quay show giải trí mà cô té ngã đến mức chân bị thương, dù đã được băng bó cấp cứu kịp thời nhưng khi lành lại, chân Hari Won vẫn đầy sẹo.

Hari Won cũng cho biết, dù năm 2020 chưa hết nhưng cô đã nhận lời góp mặt trong 13 gameshow. Trong đó 9 chương trình giải trí đã lên sóng và cô nàng vừa nhận thêm 4 chương trình nữa.

Trấn Thành cười thích thú khi thấy Hari Won ngã đau.

Việc chạy show liên tục giúp Hari Won nhẫn mặt với khán giả truyền hình, đồng thời cũng mang đến khoản thu nhập không nhỏ cho nữ ca sĩ của "Anh cứ đi đi".