Happy New Year: Ca khúc bất hủ cất lên vào thời khắc giao thừa lại càng thấm thía khi năm 2020 khép lại với đầy suy tư trăn trở

Năm 2020 cuối cùng cũng đã khép lại. Chắc chắn với nhiều người, năm 2020 là một năm vô cùng biến động và cũng là khoảng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời. Và năm mới lại sang, lại những hi vọng mới và ước mơ mới, lại những lời chúc mừng trong thời khắc chuyển giao.

Và bài hát Happy New Year sẽ vang đi khắp mọi nơi trên hành tinh này, từ thành phố lớn đến từng ngôi nhà nhỏ.

Happy New Year là một ca khúc bất hủ của nhóm nhạc ABBA được phát hành vào năm 1980. Kể từ khi ra đời, bài hát này đã trở thành ca khúc được phát lên nhiều nhất mỗi dịp năm mới. Bất kể qua bao nhiêu thời gian, bài hát vẫn cứ mang sức sống mãnh liệt và vang vọng mãi, len lỏi vào cảm xúc của từng người trong chúng ta.

Thế nhưng, dù đã trải qua nhiều cái Tết trong nền nhạc bất hủ này nhưng chẳng có mấy ai thực sự biết ý nghĩa đằng sau những ca từ bi thương, sầu buồn đó.

"Sâm panh đã cạn, pháo hoa đã tàn

Ở đây, chỉ còn tôi và bạn

Cùng sự lạc lõng và những muộn phiền

Tiệc cũng đã tàn

Và bình minh sao mà ảm đạm

Không còn như ngày hôm qua nữa

Giờ đã đến lúc để chúng ta Chúc mừng năm mới!"

Tại sao một bài hát buồn lại được cất lên vào thời khắc năm mới đầy hân hoan, mong chờ?

Năm mới luôn là thời khắc mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đó chính là lúc chúng ta tạm biệt năm cũ, chào đón một năm mới với nhiều hi vọng và ước mơ mới. Đó cũng là lúc chúng ta cảm thấy bồi hồi, hân hoan và rạo rực ở trong lòng.

Vậy nhưng, lời bài hát nghe thật ảm đạm và có thể thấy không hề có sự háo hức đón chờ một năm mới. Lời ca cũng không được cất lên vào khoảnh khắc giao thời, khi chúng ta cầm trên tay ly rượu sâm panh, mỉm cười và trên đầu là ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Đó cũng không phải lúc chúng ta ôm chầm lấy nhau, tạm biệt năm cũ trong sự nuối tiếc và chào đón năm mới với những niềm hi vọng mới. Mà đó là một buổi sáng chống chếnh chỉ còn lại những dư âm từ đêm hôm trước.

Tại sao một bài hát buồn lại được cất lên trên nền nhạc sôi động, hào hứng đến vậy? Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần nhìn lại bối cảnh khi bài hát này ra đời.

Ca khúc Happy New Year nằm trong album có tên Super Trouper, tuy nhiên, ban đầu nó lại mang cái tên khác nghe khá hài hước: Daddy Don’t Get Drunk On Christmas Day (Bố ơi đừng say xỉn trong ngày Giáng sinh). Tại thời điểm năm 1980, các thành viên trong nhóm nhạc ABBA không đánh giá cao lắm về tác phẩm này, thậm chí phải mãi đến năm 1999, ca khúc này mới được phát hành đĩa đơn.

Cũng tại thời điểm đó, ban nhạc Thụy Điển ABBA gồm 4 thành viên, cũng là 2 đôi vợ chồng: Björn Ulvaeus và Agnetha Fältskog - Benny Anderson và Anni-Frid Lyngstad đang chuẩn bị tan rã. Thành lập từ năm 1972, ABBA là một nhóm nhạc nổi tiếng và đã thống trị thị trường âm nhạc quốc tế trong suốt gần một thập kỉ từ năm 1974 - 1982 với những bản nhạc sôi động, đầy cảm hứng.

Năm 1979, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, cặp đôi Björn Ulvaeus và Agnetha Fältskog tuyên bố ly dị. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của cả nhóm. Ít lâu sau, cặp đôi còn lại là Benny Anderson và Anni-Frid Lyngstad cũng thông báo sẽ đường ai nấy đi. Và kết quả cuối cùng là năm 1982, nhóm nhạc chính thức tan rã.

Và bài hát Happy New Year đã ra đời trong giai đoạn chuyển giao giữa những vinh quang và sự lụi tàn, giữa những niềm vui hân hoan lứa đôi và sự chia ly như vậy.

Nỗi buồn bã của sự chia ly, lụi tàn đó đã len lỏi vào từng câu chữ trong bài hát. Từng câu chữ đó cũng thể hiện cảm xúc của con người khi đối mặt với dòng chảy vô tận của thời gian. Chẳng có bất cứ thứ gì còn lại, và chúng ta chỉ có thể hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Và vì thế mà lời sau của bài hát cũng có phần tươi sáng hơn khi mang đến những hi vọng về niềm hạnh phúc.

"Đôi khi, tôi nhìn thấy một thế giới mới mạnh mẽ và can trường đang hiện ra

Và tôi nhìn thấy nó sinh sôi nảy nở từ chính những tro tàn trong đời chúng ta"

Nhìn lại một lần nữa, khi mà bài hát này được ra đời trong bối cảnh về một thế giới đang phải loay hoay khổ sở với những hậu quả của chiến tranh, thiên tai, diệt vong... Vào giai đoạn thập niên 70, nhân loại phải đối mặt với đói khổ, chiến tranh, chết chóc, những cuộc chạy đua vũ trang và cả những cuộc khủng hoảng, đảo chính đẫm máu lẫn những cuộc diệt chủng kinh hoàng. Đó là một thời kì mà loài người như chìm ngập trong bóng tối và sợ hãi. Đó cũng là khoảng thời gian lầm than và tuyệt vọng khi thế giới đứng trước sự hủy diệt.

"Giờ đây, dường như những giấc mơ tôi từng có ngày nào đều đã biến mất

Chẳng còn gì ngoài xác hoa giấy trên sàn

Một thập niên vừa chấm dứt, nào ai biết một thập niên tới đây điều gì sẽ đến

Điều gì đang đợi chúng ta vào cuối năm tám mươi chín…"

Giữa khung cảnh loạn lạc, đau khổ, chúng ta còn biết phải làm gì ngoài tìm đến lời ca tiếng hát để xoa dịu tâm hồn và nuôi những niềm hi vọng mới cho một thế giới tốt đẹp vào ngày mai?

Chúng ta cũng có một năm 2020 đầy xáo trộn

Và bạn có thấy gì không, khi chúng ta đã nghe ca khúc Happy New Year từ năm này qua năm nọ nhưng lời bài hát chưa bao giờ lại đúng đến như vậy vào lúc chúng ta đang đứng trước thời khắc chuyển giao giữa năm 2020 và 2021. Những gì chúng ta đã trải qua trong suốt quãng thời gian vừa qua, những gì chúng ta chứng kiến, những gì chúng ta xây dựng, chưa bao giờ lại hợp hoàn cảnh đến vậy.

Chúng ta cũng có một thập kỉ với nhiều thay đổi. Chúng ta cũng có một năm với những biến động đầy bất ngờ. Tất cả chúng ta đều có cùng những cung bậc cảm xúc. Và những nốt trầm trong bản nhạc cũng chính là những nốt trầm trong cuộc sống của chúng ta ở thời điểm này.

Hãy nhìn lại những gì thế giới đã và đang phải đối mặt suốt một năm vừa qua. Dịch bệnh Covid-19 phủ lên toàn bộ thế giới một màu sắc buồn bã, ảm đạm. Đại dịch Covid-19 đã xáo trộn cả thế giới, khiến khoảng 80 triệu người nhiễm virus và hơn 1,7 triệu người tử vong chỉ trong một năm.

Chúng ta có những cuộc chia ly đau đớn khi mà không thể nhìn mặt nhau lần cuối. Chúng ta có những ngày tháng chìm trong cô độc và không được kết nối trực tiếp với nhau. Nghèo đói, vô gia cư và kinh tế sụp đổ chính là thứ chúng ta phải đối mặt hàng giờ, hàng phút. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng có những khoảnh khắc tươi vui hiếm hoi khi tiếng hát, lời ca chính là thứ để động viên và an ủi tất cả trong giai đoạn màu xám này.

Không chỉ dịch bệnh, vụ cháy rừng lớn nhất lịch sử Australia cũng đã tàn phá thiên nhiên và động vật hoang dã. Ngọn lửa kinh hoàng đã thiêu rụi gần 20 triệu ha rừng tự nhiên, khiến 500 triệu động vật bị chết, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy và hàng trăm nghìn con người phải di tản khỏi khu vực đầy khói ô nhiễm.

Biểu tình sắc tộc cũng đã diễn ra mạnh mẽ ở Hoa Kỳ khi một người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát ghì chết. Từ một cuộc tuần hành hòa hình, phong trào biểu tình đã biến thành bạo loạn, cướp bóc trong bối cảnh Covid-19 đang hoành hành khắp nơi.

Ngay tại Việt Nam, khi dịch Covid-19 chưa qua, chúng ta cũng phải đối mặt với trận lũ lụt lịch sử khi hàng trăm nghìn người bị nước lũ cô lập, nhấn chìm.

Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải công nhận năm 2020 là một năm đáng nhớ nhưng cũng đáng để quên đi nhất.

Và giờ đây, khi lời bài hát Happy New Year được cất lên, nó như thay cho lời cầu chúc của chúng ta vào một năm mới, một giai đoạn mới tươi sáng và hạnh phúc hơn.

"Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.

Cầu chúc cho chúng ta rồi một ngày nào đó sẽ thấy được một thế giới nơi mọi người đều là bạn bè.

Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.

Cầu chúc cho chúng ta đều có hy vọng và can đảm để chấp nhận thử thách.

Vì nếu không chúng ta sẽ chỉ có thể nằm xuống và chết đi.

Tôi và bạn."

Những tâm tư, mơ ước của thế giới đã được nhóm nhạc ABBA truyền tải vào từng lời ca, tiếng nhạc. Đó chính là khát vọng yêu thương, hòa bình cho nhân loại, mong ước về một thế giới tươi sáng, hạnh phúc hơn. Đó cũng chính là lời chúc cho tất cả chúng ta hãy can đảm và mạnh mẽ chấp nhận những thử thách.

Năm 2020 chính thức khép lại. Chúng ta cũng đã có được những tia hi vọng mới cho ngày mai. Cầu chúc cho tất cả chúng ta vẫn luôn giữ được nụ cười và niềm cảm hứng, giữ lấy sự lạc quan và niềm tin về một thế giới đang dần tốt đẹp hơn.

Rồi đấy, mừng cho chúng ta một năm 2021 thật sự Happy.

(Tổng hợp)