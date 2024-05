Hapacol cùng phụ nữ qua 3 vấn đề sức khỏe để làm sếp giỏi, nhân viên tài

Phụ nữ ơi, bạn có nhớ kể từ ngày đầu tiên đi làm đến nay, bản thân đã bao lần đau mỏi rồi không? Có lẽ, những cơn đau mỏi ghé thăm mỗi năm đều đặn đến nỗi, đôi khi phụ nữ quên rằng "sức khỏe mới là bệ phóng của thành công".



Phụ nữ hiện đại sẵn sàng "cân cả thế giới". (Ảnh Freepik)

Do khác biệt về khung xương và nội tiết tố, phụ nữ gặp nhiều vấn đề sức khỏe gây đau mỏi cơ thể hơn nam giới. Hơn 20 năm nghiên cứu về những cơn đau, Hapacol thấu hiểu những rào cản mà phái đẹp phải vượt qua để cạnh tranh ngang bằng trong công việc, cũng như luôn tin vào sức mạnh của phụ nữ để đồng hành và xử trí những cơn đau.



Chứng đau đầu có là chuyện nhỏ?

Năm nào cũng đau đầu đôi lần, bạn nghĩ dân văn phòng ai cũng thế phải không? Đúng là có 50% người trưởng thành đau đầu ít nhất 1 lần/năm (theo Tổ chức Y tế Thế giới), nguyên nhân phổ biến nhất là do căng thẳng, song gặp nhiều ở nữ giới hơn đấy! Thậm chí, phụ nữ còn đau nửa đầu nhiều gấp 3 lần nam giới do ảnh hưởng nội tiết tố, theo Đại học Y Berlin (Đức).

Tất cả những cơn đau đều làm giảm sức tập trung, hiệu suất làm việc. (Ảnh PhotoAC)

Đau nhói dữ dội hoặc âm ỉ dai dẳng đều làm giảm sức tập trung, giảm minh mẫn và hiệu suất làm việc. Đặc biệt, đôi khi cơn đau đầu còn có nguy cơ khiến bạn rơi vào mệt mỏi và không thể tiếp tục thực hiện các công việc của mình.



Lời khuyên hữu ích dành cho bạn chính là hãy cung cấp đủ nước và các dưỡng chất cho cơ thể. Điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, tránh xa các chất kích thích như caffeine, rượu, chất làm ngọt nhân tạo, thực phẩm chế biến sẵn và một số chất phụ gia thực phẩm như bột ngọt và nitrat.

Bên cạnh đó, nên duy trì việc tham gia các môn thể dục như: aerobic, đi bộ, đạp xe, bơi lội, chạy bộ giúp thúc đẩy giải phóng endorphin - thuốc giảm đau tự nhiên của cơ thể, có thể làm giảm cường độ và tần suất đau đầu.

Nghiêm trọng hơn, nếu cơn đau đầu kéo dài trên 4 ngày mỗi tháng, bạn cần đi khám chuyên khoa thần kinh để được trị liệu nhé!

Đau xương khớp, bệnh không của riêng ai!

Do đặc thù công việc ngồi lâu tại chỗ, chị em văn phòng dễ mắc chứng đau lưng, đau cổ vai gáy, đau dây thần kinh chèn ép, nhức mỏi xương khớp… Đặc biệt sau sinh nở, chứng loãng xương sẽ làm trầm trọng thêm các cơn đau dọc cột sống.

Các thống kê "cấp báo", phụ nữ có nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ nhiều gấp 3 lần và ở độ tuổi trẻ hơn nam giới, cũng như chiếm đến 80% số người bị loãng xương.

Đôi khi, công việc đặc thù còn làm bạn đau xương cổ tay do gõ chữ (biên tập viên, kế toán…), đau cổ chân do đi giày cao (thư ký, diễn viên…), hoặc đau thắt lưng mỗi khi "đến tháng". Quỹ thời gian 8 tiếng đi làm thì eo hẹp, mà cơn đau cứ dấm dứt khiến bạn nhăn nhó cả ngày dài.

Nhưng công việc sẽ chỉ toàn là tiếng cười vui, nếu bạn luôn đủ thấu đáo để vỗ về những cơn đau đúng cách. Cơn đau xương khớp thường dữ dội hơn theo thời gian, vậy nên đừng phớt lờ khi nó mới xuất hiện mà hãy học cách thích nghi nhanh nhé!

Đầu tiên, hãy "bật chế độ" điều chỉnh ngay tư thế ngồi thẳng trên chiếc ghế phù hợp với chiều cao, vươn vai đứng dậy đi lại để giãn gân cốt mỗi 45-60 phút làm việc.

Rời công sở, bạn hãy dành thời gian tham gia các bộ môn tốt cho cột sống (yoga, pilates, đạp xe, bơi lội…), vật lý trị liệu (massage, châm cứu, bấm huyệt…) và hôm sau, nên tắm nắng sớm để bổ sung vitamin D cho xương chắc khỏe.

Tránh xa các cơn đau nhức mỏi để khỏe mạnh và thành công

Đa số phụ nữ đều nhận thấy sức khỏe yếu hơn sau sinh nở, dễ mắc các bệnh cảm cúm, nhiễm khuẩn hô hấp, viêm xoang… theo mùa. Làm việc nơi văn phòng bật điều hòa càng dễ ốm vặt hơn, bởi virus cúm lây lan cực nhanh trong môi trường kín.

Trận ốm thường khỏi sau 7-10 ngày, song chắn chắn sẽ làm "đả thương" cơ thể bởi các triệu chứng đau đầu, đau xoang (trán, mũi, mắt), đau cơ và nhức mỏi toàn thân. Cơn đau "muôn hình vạn trạng" nào rồi cũng sẽ qua, nhưng deadline công việc thì không chờ đợi bạn.

Để duy trì cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh, chị em cũng cần tích cực tăng đề kháng bằng chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ dưỡng chất. Lên kế hoạch quản lý cho công việc và nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và tập luyện thể dục, và luôn giữ cho không gian làm việc thoáng mát, sạch sẽ.

Giải pháp giúp phụ nữ duy trì cuộc sống khỏe, đẹp, hạnh phúc

Ngoài ra, chị em có thể tham khảo các phương pháp y học cổ truyền hoặc sử dụng một số loại thuốc giảm đau an toàn với sức khỏe như Hapacol 650 để hỗ trợ giảm các cơn đau, nhanh chóng quay trở lại với công việc. Với liều 10-15mg paracetamol/kg cân nặng mỗi 4-6 giờ/lần uống. Ví dụ, phụ nữ nặng 45-65kg dùng liều vừa đủ 1 viên Hapacol 650 chứa 650mg paracetamol.

"Hapacol thấu hiểu những rào cản mà phái đẹp phải vượt qua". (Ảnh Hapacol)

Hapacol 650, điều trị các triệu chứng đau do đau đầu, đau nửa đầu, đau răng, đau nhức do cảm cúm, đau họng, đau nhức cơ xương, đau do viêm khớp, đau sau khi tiêm ngừa hay nhổ răng. Thuốc được sản xuất trên dây chuyền chuẩn Japan-GMP và vượt qua các vòng thử nghiệm nghiêm ngặt của Nhật Bản, giúp vượt qua những cơn đau biết rõ nguyên nhân.



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Đơn vị sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Địa chỉ: 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ