Hành trình 'vượt cạn' nghẹt thở của sản phụ mắc biến chứng hiếm gặp

Gia đình chị P. cùng bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Ngày 20/8, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sản phụ N.T.P. (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) mắc phải tình trạng nhau tiền đạo trung tâm cực kỳ nguy hiểm vượt cạn thành công.

Trước đó, khi thai nhi ở tuần 28, chị P. nhập viện trong tình trạng chảy máu âm đạo. Kết quả siêu âm xác định bị nhau tiền đạo trung tâm - một biến chứng sản khoa có thể gây xuất huyết ồ ạt bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng cả mẹ và con. Thậm chí, các bác sĩ tại địa phương khuyên chị P. nên chấm dứt thai kỳ để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, vợ chồng chị P. quyết định giữ thai và tìm đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Suốt thai kỳ, chị P, phải nhập viện cấp cứu 3 lần vì tình trạng ra huyết.

Em bé chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ.

Ngày 12/8, ở tuần thứ 37, đây là thời điểm phù hợp, ekip bác sĩ khoa Sanh của bệnh viện chủ động phẫu thuật lấy thai. Ca mổ diễn ra thành công, em bé chào đời khỏe mạnh.

Trực tiếp phẫu thuật cho sản phụ, TS.BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên, Phó trưởng khoa Sanh, nhận định, đây là một trường hợp đặc biệt hiếm gặp, với tỷ lệ chỉ khoảng 4 đến 5 ca trong 1.000 thai phụ.

Nhau tiền đạo trung tâm là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến chảy máu nghiêm trọng đe dọa tính mạng.

Nhau tiền đạo là tình trạng bánh nhau bám bất thường ở đoạn dưới tử cung, che một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung. Tình trạng này có thể dẫn đến nhiều biến chứng chết người như xuất huyết ồ ạt, băng huyết sau sinh, sinh non...

“Để đảm bảo an toàn, thai phụ cần khám thai định kỳ đầy đủ, siêu âm tầm soát kỹ càng. Với những trường hợp được chẩn đoán nhau tiền đạo, sản phụ nên được theo dõi và sinh tại các bệnh viện có đầy đủ chuyên khoa như Sản, Gây mê hồi sức, Sơ sinh và Can thiệp mạch máu”, BS Uyên khuyến cáo.