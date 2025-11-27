Hành trình TH "tô cam" vì hạnh phúc của phụ nữ, trẻ em gái

Sự tham gia tích cực của các thành viên Tập đoàn TH và BAB tạo nên những con số ấn tượng

Ra đời nhằm hưởng ứng phong trào toàn cầu "Orange the World" của Liên Hợp Quốc và Tháng hành động vì bình đẳng giới của Chính phủ Việt Nam, "Tô cam" đã trở thành một trong những chiến dịch bền bỉ nhất của khối doanh nghiệp trong lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái. Trong đó, suốt bốn năm triển khai vừa qua, sắc cam của TH hiện diện nổi bật trong những câu chuyện thay đổi của cộng đồng.

Lễ trao tài trợ hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ tại Tuyên Quang

Trong suốt các mùa chiến dịch, nguồn lực dành cho phụ nữ và trẻ em gái được gây quỹ thông qua nhiều hoạt động "tô cam" của Tập đoàn TH, BAC A BANK, bao gồm bán hàng gây quỹ, đóng góp từ các đơn vị, cùng các hoạt động truyền thông kêu gọi cộng đồng chung tay vì bình đẳng giới. Chính từ nguồn quỹ xã hội hóa này, các chương trình hỗ trợ đã có điều kiện lan tỏa đến nhiều địa phương còn khó khăn.

Theo thống kê từ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - đơn vị do Tập đoàn TH sáng lập, 1,35 tỷ đồng đã được các đơn vị đóng góp vào Quỹ hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bị bạo lực và có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, 245 phụ nữ tại Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La và Điện Biên được hỗ trợ sinh kế. Những mô hình nuôi dê, vịt bầu, trồng chè, rang xay cà phê hay chăn nuôi lợn bản… được hình thành từ nguồn vốn này không chỉ giúp phụ nữ có thu nhập ổn định mà nâng cao vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng. Quỹ hỗ trợ sinh kế được triển khai theo hình thức vay không lãi, vận hành xoay vòng hàng năm, tạo cơ hội cho nhiều phụ nữ khác được thụ hưởng..

Bằng nguồn gây quỹ của Tô cam 2024, riêng tại tỉnh Tuyên Quang đã có hai hợp tác xã do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ được hỗ trợ 600 triệu đồng, giúp 18 thành viên mở rộng sản xuất và tạo lợi ích gián tiếp cho hơn 60 hộ vệ tinh. Những con số ấy cho thấy hành động hiệu quả dẫn đến thay đổi bền vững của "Tô cam".

Không chỉ hỗ trợ sinh kế để cải thiện thu nhập, chương trình còn tổ chức các khóa tập huấn kiến thức về bình đẳng giới, kỹ thuật (chăn nuôi, trồng trọt, quản lý tài chính) và kết nối thị trường. Tại Tuyên Quang, trong ngày 10-11/11, khóa tập huấn "Bình đẳng giới trong phát triển kinh tế gia đình" do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt triển khai đã giúp 40 học viên người dân tộc thiểu số - từ Dao, Tày, Mông, Nùng… - lần đầu gọi đúng tên những "mầm mống" của bất bình đẳng giới mà họ đã sống cùng cả đời. Từ định kiến "con gái học nhiều để làm gì" đến những áp lực "đàn ông phải mạnh mẽ", người học nhận diện được gốc rễ vấn đề, biết đối thoại với gia đình, và biết chia sẻ trách nhiệm chăm sóc - một điều tưởng nhỏ nhưng có thể mở cánh cửa thay đổi cho cả thế hệ sau.

Khóa tập huấn "Bình đẳng giới trong phát triển kinh tế gia đình" tại Tuyên Quang

Một học viên nam chia sẻ: "Tôi nhận ra rằng bất bình đẳng giới cũng làm tổn thương đàn ông. Khi vợ có cơ hội lao động và phát triển, áp lực trụ cột trên vai mình cũng nhẹ lại". Những khoảnh khắc nhận thức ấy chính là mạch nguồn làm nên giá trị khác biệt của các hoạt động trong chiến dịch "Tô cam".

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi TH School chính thức tham gia chiến dịch. "Orange Outfit Day", các tiết học về bình đẳng giới, hay cuộc thi Gia đình Tô cam được đưa vào trường học, giúp trẻ em - đặc biệt là các em gái - hiểu quyền của mình và biết cách lên tiếng trước bạo lực. Trồng một mầm nhận thức đúng trong lớp học hôm nay chính là gieo một tương lai an toàn cho xã hội ngày mai.

Cuộc thi "Gia đình Tô cam": Lan tỏa hành động đẹp vì an toàn trên không gian mạng

Năm 2025, chiến dịch tiếp tục hướng trọng tâm vào một trong những vấn đề bức thiết nhất của xã hội hiện nay: bạo lực trên không gian mạng, với chủ đề "Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số". Trong môi trường số, chỉ một bình luận ác ý, một hành vi công kích tinh thần cũng đủ để gây tổn thương sâu sắc - đôi khi còn khó nhận diện hơn các hình thức bạo lực khác.

Cuộc thi "Gia đình Tô cam" được phát động trên khắp cả nước như một lời phát động thân thương gửi đến mỗi mái ấm Việt Nam - từ các gia đình trẻ ở đô thị đến những tổ ấm bình dị nơi miền núi xa xôi.

Khoảnh khắc gia đình trang trí góc cam năm 2024

Người dự thi chỉ cần thực hiện theo thể lệ đơn giản của chương trình: trước tiên, mặc trang phục hoặc phụ kiện màu cam; tiếp đó, cùng các thành viên trong gia đình chụp ảnh hoặc quay video ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc với tông màu cam chủ đạo. Sau khi có tác phẩm, người dự thi đăng tải lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai, kèm theo phần caption thể hiện hành động mà bản thân đã hoặc sẽ làm để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng khỏi bạo lực trên không gian mạng. Bài đăng cần tag ba người bạn để lan truyền thông điệp và gắn các hashtag của chương trình: #VSF #bacabank #TH #THSchool #Tocam2025. Cuối cùng, người dự thi xác nhận tham gia với Ban Tổ chức qua đường link . Cuộc thi diễn ra từ ngày 14/11 đến 5/12/2025, chấm thi từ 8-12/12, công bố kết quả trong khoảng 15-19/12, và trao giải dự kiến vào cuối tháng 12/2025.

Đây không chỉ là một cuộc thi hình ảnh, mà là lời hẹn của mỗi gia đình về việc cùng nhau trở thành chỗ dựa an toàn trong thế giới số. Khi những khoảnh khắc cam - những nụ cười, vòng tay, ánh nhìn yêu thương - được lan tỏa trên mạng xã hội, chúng không chỉ khoe vẻ đẹp của một gia đình mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ rằng yêu thương, tôn trọng và an toàn là những giá trị bất cứ ai cũng xứng đáng được nhận.

Khách hàng chụp ảnh check in cùng "góc cam" tại TH true mart

Thông qua cuộc thi, chiến dịch mong muốn giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về những tổn thương âm thầm mà bạo lực trực tuyến có thể gây ra, những vết xước tưởng như vô hình nhưng lại in sâu trong tâm hồn. Khi mỗi người nhận diện được những nguy cơ ấy, họ sẽ biết cách nâng niu bản thân hơn, biết gìn giữ sự an toàn cho những người mình thương yêu trong thế giới số rộng lớn.

Nhưng trên hết, "Gia đình Tô cam" là hành trình lan tỏa yêu thương. Những khoảnh khắc gia đình khoác lên sắc cam - nụ cười của con trẻ, cái ôm của cha mẹ, hay giây phút sum vầy giản dị - đều mang theo thông điệp rằng tình cảm chân thành luôn là tấm lá chắn trước mọi hình thức bạo lực. Khi mỗi bức ảnh, mỗi câu chuyện được chia sẻ, chúng không chỉ làm đẹp cho cuộc thi mà còn thắp lên hy vọng về một không gian mạng biết trân trọng yêu thương, nơi sự tử tế được nuôi dưỡng từ chính những điều nhỏ bé nhất trong mỗi gia đình.

Những hình ảnh cam rực rỡ được chia sẻ trên mạng xã hội không chỉ mang tính biểu trưng, mà còn là chất liệu để nuôi dưỡng văn hóa số tử tế - nơi mỗi người biết cân nhắc giữa quyền tự do và trách nhiệm.

Với Tập đoàn TH, "Tô cam" không chỉ là hoạt động thường niên mà là triết lý phát triển bền vững - nơi hạnh phúc đích thực được xây bằng sự an toàn, bình đẳng và tôn trọng. Trong kỷ nguyên số nhiều biến động, sắc cam ấy nhắc chúng ta rằng: bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái không chỉ là trách nhiệm của một tổ chức, mà là nghĩa vụ của cả cộng đồng.

Khi mỗi gia đình chụp một bức ảnh cam, mỗi cửa hàng TH true mart dựng "Góc cam bình đẳng", mỗi cán bộ nhân viên chia sẻ một thông điệp tử tế… tất cả hợp lại thành một hành trình lớn hơn: hành trình xây dựng Việt Nam nhân văn, bình đẳng và hạnh phúc thật.

"Tô cam 2025" vì thế không chỉ là chiến dịch truyền thông, mà là lời khẳng định mạnh mẽ của TH: Hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em gái là nền tảng của một xã hội văn minh. Và chúng ta cùng nhau góp phần để bảo vệ hạnh phúc ấy.