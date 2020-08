Hành trình lấy lại làn da căng bóng của nàng 24 tuổi: Sáng rửa mặt nước lã và không ngày nào quên dùng 2 lần toner

Mới đây, tài khoản u/zpoooo trên Reddit đã đăng bài đăng về hành trình 2 năm đi tìm làn da căng bóng của mình. Bài viết của cô nhận được nhiều sự quan tâm bởi những chia sẻ khá thú vị, bên cạnh đó, những sản phẩm mà cô dùng cũng không quá đắt và dễ tìm.

Sau khoảng 2 năm trải nghiệm với chu trình dưỡng da mới, làn da của cô thay đổi hoàn toàn. Da không những đều màu hơn mà còn nhìn căng bóng khỏe mạnh.

Chu trình cơ bản của cô nàng như sau:

Buổi sáng: Rửa mặt với nước => Primera miracle seed essence => Laneige cream skin => Dr. Jart Ceramidin liquid => Canmake mermaid UV gel => Canmake secret powder.

Buổi tối: Bioderma micellar water => Banilla clean it zero => Paula’s Choice Clear Pore Normalizing Cleanser => Paula’s Choice Clear Extra Strength Anti-Redness Exfoliating Solution With 2% Salicylic Acid (3 lần/ tuần) => Primera miracle seed essence => Laneige cream skin => Dr. Jart Ceramidin liquid => The Ordinary Azelaic acid (3 lần/tuần).

Có thể thấy 1 vài tips nhỏ trong chu trình dưỡng da này có đôi chút khác biệt như: + Buổi sáng chỉ rửa mặt với nước đơn thuần. + Buổi tối tẩy trang 2 lần (1 lần với micellar water và 1 gần với sáp tẩy trang Banilla). + Chu trình dưỡng da luôn dùng essence trước rồi đến 2 loại nước cân bằng (toner) của Laneige và Dr.jat.

Gợi ý mua các sản phẩm

Bioderma Sensibio H2O Micellar Water - Chứa các thành phần chiết xuất tự nhiên như: lô hội, dưa chuột, trà xanh nên lọ tẩy trang của Bioderma không chỉ loại bỏ sạch sẽ cặn trang điểm và bụi bẩn mà còn có khả năng cấp ẩm, làm mềm da và kháng khuẩn cực hiệu quả.

Nơi mua: Mèo cosmetic - 420.000 VNĐ

Banila Co Clean It Zero Cleansing Balm Original - Thành phần chủ yếu từ sáp tổng hợp, dầu hạt hướng dương và chiết xuất trái cây thiên nhiên giúp tẩy sạch nhẹ nhàng bụi bẩn và tế bào chết trên da.

Nơi mua: Watson - 549.000 VNĐ

Paula’s Choice Clear Pore Normalizing Cleanser - đây là một sản phẩm trong dòng CLEAR của Paula’s Choice chăm sóc da mụn một cách êm ái nhất nhưng vẫn làm sạch hoàn toàn lớp trang điểm, chống nắng hay bụi bẩn và dầu dư trên da. Mang lại làn da mịn màng và rạng rỡ hơn.

Nơi mua: Moonstore - 550.000 VNĐ

Primera Miracle Seed Essence (Giá khoảng 1 triệu VNĐ) - Thành phần chính gồmNiacinamide có tác dụng làm sáng da, xóa thâm nám, tàn nhang và chiết xuất hạt sen giúp tái tạo da.

Laneige cream skin Refiner (Giá 600.000 VNĐ/ 150ml) - thành phần chứa chiết xuất nước Trà Trắng giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da. Chiết xuất từ Dầu Hạt Meadowfoam sẽ giúp bạn dưỡng ẩm sâu và ngăn chặn tình trạng hút ẩm ngược, giúp làn da bạn luôn hồng hào, căng mịn.

Nơi mua: Hệ thống cửa hàng Laneige

Dr.Jart Ceramidin Liquid - chứa thành phần Ceramide phục hồi da hiệu quả, dùng sau toner làm sạch/acid toner, thích hợp các làn da nhạy cảm mỏng yếu kể cả da dầu hư tổn màng da.

Nơi mua: Vstyle - 655.000 VNĐ

Paula’s Choice Clear Extra Strength Anti-Redness Exfoliating Solution With 2% Salicylic Acid -đây là sản phẩm loại bỏ tế bào chết hữu hiệu. Với công thức cải tiến, sản phẩm ngay lập tức hỗ trợ làm giảm sự xuất hiện của mụn đầu đen, mụn bọc, mụn mủ, khắc phục sự tắc nghẽn trong lỗ chân lông tối ưu.

Nơi mua: Ồ láng viện - 339.000 VNĐ/ 30ml

The Ordinary Azelaic Acid Suspension 10% - thành phần chứa Azelaic Acid giúp làm sáng da, cải thiện rõ rệt sự đồng đều của kết cấu da và hạn chế sự xuất hiện của mụn.

Nơi mua: Littlelondon - 289.000 VNĐ

Canmake Mermaid Skin Gel UV - đây là kem lót chống nắng dạng gel lỏng giúp làn da của bạn được bảo vệ tối đa khỏi tia cực tím dưới ánh nắng mặt trời với độ chống nắng SPF 50+++. Có khả năng dưỡng ẩm dưỡng da lên đến 85% và giúp làn da không bị kết dính khi sử dụng

Nơi mua: Canmake - 330.000 VNĐ

Phấn Phủ Bột Canmake Secret Beauty Powder - công thức dạng bột nén siêu mịn, với 5 thành phần tinh chất làm mượt da, dưỡng ẩm, hấp thụ bã nhờn giúp da không bị bóng dầu.

Nơi mua: Watson - 445.000 VNĐ