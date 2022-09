Hành trình “gửi trao diệu kỳ” của Shinhan Life tới gia đình Việt

Trong đó, nhà bảo hiểm đến từ Hàn Quốc xác định sứ mệnh "Gửi trao diệu kỳ", mang đến những giá trị cuộc sống mới tới cho trẻ em, cho các gia đình Việt.

Người đứng đầu Shinhan Life Việt Nam tận tay gửi trao "điều diệu kỳ" đến các bệnh nhi ung thư

Khởi đầu cho sứ mệnh này tại Việt Nam, Shinhan Life đã và đang triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng gia đình Việt, chung tay sẻ chia với các gia đình có con trẻ bị ung thư máu, vì một tương lai tươi sáng hơn cho các em.

Tài trợ chi phí điều trị cho bệnh nhi ung thư máu

Ung thư máu là căn bệnh ung thư phổ biến ở trẻ em. Điều trị ung thư máu là một hành trình dài với muôn vàn khó khăn cả về tinh thần lẫn tài chính cho các gia đình không may có con mắc căn bệnh hiểm nghèo này.

Theo chia sẻ của một bác sỹ trong ngành, để điều trị ổn định cho một bệnh nhi rất tốn kém, và không ít trường hợp có hoàn cảnh quá khó khăn đã phải từ bỏ điều trị. Nếu được sự sẻ chia, đồng hành của doanh nghiệp, của toàn xã hội, trẻ và gia đình sẽ được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua bệnh tật, tiếp tục cuộc sống.

Lần đầu tiên Shinhan Life đến bệnh viện Nhi đồng Thành phố trao tặng chi phí hỗ trợ điều trị

Thấu hiểu những khó khăn về tài chính của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang có con trẻ điều trị căn bệnh ung thư máu, ngay sau khi đi vào hoạt động tại Việt Nam, Shinhan Life đã bắt tay vào tìm hiểu, lựa chọn cơ sở y tế điều trị bệnh nhi ung thư máu để hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho các bệnh nhi.

Vào ngày 12/8 vừa qua, sau chuyến thăm vào tháng 4/2022, nhà bảo hiểm Hàn Quốc này tiếp tục quay lại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố thăm hỏi các gia đình, các bé và trao tặng khoản tiền 200 triệu đồng. Được biết, đây là viện phí tài trợ cho 10 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Huyết học lâm sàng của bệnh viện. Công ty đã trao tặng tổng 300 triệu đồng hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố qua hai đợt.

Nhiều em nhỏ mắc bệnh ung thư sẽ được hỗ trợ điều trị hơn nhờ có những món quà tinh thần và vật chất khi Shinhan Life trao tặng 200 triệu đồng lần này

Là người rất quan tâm tới những trẻ em thiệt thòi, không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, trong chuyến thăm và tận tay trao quà cho các bé, ông Lee Euichul - Tổng Giám đốc của Shinhan Life Việt Nam xúc động chia sẻ: "Các hoạt động nâng cao trách nhiệm xã hội, sẻ chia cộng đồng luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Shinhan Life khi hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình vì Việt Nam an bình, mong muốn mang đến cho người dân Việt Nam, đặc biệt là cho trẻ em, sự bảo vệ cần thiết, để tạo điều kiện cho các em được hồn nhiên vui sống, tự tin theo đuổi ước mơ. Chúng tôi hi vọng rằng, nguồn tài trợ của Shinhan Life Việt Nam sẽ góp phần giúp các em và gia đình vững vàng hơn trong hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư máu".

Tiếp sức vật chất và tinh thần, hướng tới những điều kỳ diệu cho trẻ em

Theo thông tin từ bệnh viện, các bệnh nhi nhận tài trợ của Shinhan Life Việt Nam vào cuối tháng 4/2022 đều đang điều trị theo đúng lộ trình với những chuyển biến tích cực về sức khỏe. Sự hỗ trợ kịp thời đã phần nào san sẻ gánh nặng tài chính cho gia đình, là nguồn động viên để các em vượt qua khó khăn, chiến thắng được căn bệnh ung thư. Đây là thông tin vui mà Shinhan Life nhận được vừa qua, điều này cũng tạo thêm động lực để Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động tài trợ này trong thời gian tới.

Chăm sóc trong quá trình điều trị vô cùng quan trọng, nhưng chăm sóc tinh thần cũng quan trọng không kém đối với các bệnh nhi, và cả gia đình. Trong đợt hỗ trợ vừa qua, ông Lee Euichul còn tận tay trao hơn 100 phần quà động viên tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ và các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Huyết học Lâm sàng nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần. Ông hi vọng rằng, với sự động viên tinh thần và đóng góp về vật chất, sẽ giúp các bệnh nhi và gia đình vượt qua được bệnh tật, hướng tới tương lai tươi sáng.

Ban lãnh đạo Shinhan Life tặng quà trung thu, cổ vũ tinh thần các em nhỏ

Bên cạnh chương trình tài trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi đang điều trị bệnh ung thư máu, Shinhan Life Việt Nam còn đang tiếp tục hành trình trao tặng miễn phí hơn 50,000 hợp đồng bảo hiểm bệnh ung thư máu "Shinhan – An Bình", bắt đầu từ tháng 1 đầu năm nay. Được biết, cho tới nay hàng nghìn gia đình trên khắp cả nước đã nhận được miễn phí hợp đồng bảo hiểm Shinhan - An Bình, bảo vệ tương lai cho con trẻ chỉ bằng thao tác đăng ký trực tuyến đơn giản thông qua link: Bảo hiểm Bệnh Ung thư máu Shinhan – An Bình