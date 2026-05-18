Hành trình gìn giữ hương vị gia đình theo cách mới

Ít ai biết rằng, phía sau không gian xanh mát và phong cách nhẹ nhàng của Cá Chép Cafe hôm nay là câu chuyện tiếp nối từ một thương hiệu ẩm thực gia đình đã gắn bó với thực khách TP.HCM suốt hơn ba thập kỷ.



Đó là Riêu Cá 3A - cái tên quen thuộc với nhiều người yêu thích món riêu cá chép mang hương vị Bắc Bộ. Từ nền tảng ấy, chị Nguyễn Thị Kim Chi đã lựa chọn mở ra một hướng đi mới, vừa giữ tinh thần phục vụ tận tâm của gia đình, vừa tạo nên một không gian phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại.

Hành trình của Riêu Cá 3A bắt đầu từ năm 1989, thời điểm món riêu cá chép vẫn còn khá lạ lẫm với nhiều thực khách miền Nam. Với mong muốn đưa hương vị quê nhà đến gần hơn với người dân thành phố, quán dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình, nhân viên văn phòng và cả những thực khách tìm kiếm hương vị Bắc truyền thống.

Qua nhiều năm phát triển, Riêu Cá 3A không chỉ đơn thuần là một quán ăn mà còn trở thành một phần ký ức ẩm thực của nhiều người dân TP.HCM. Không ít thực khách đã gắn bó với quán từ thời còn là sinh viên, đến khi lập gia đình vẫn quay lại thưởng thức món ăn quen thuộc.

Chính sự gắn bó ấy đã trở thành động lực để thế hệ tiếp theo tiếp tục gìn giữ thương hiệu gia đình, nhưng theo cách phù hợp hơn với xu hướng thưởng thức mới của khách hàng trẻ.

Từ đó, Cá Chép Cafe ra đời như một sự tiếp nối mang nhiều dấu ấn riêng. Nếu Riêu Cá 3A gắn với giá trị truyền thống và sự thân thuộc của bữa ăn gia đình, thì Cá Chép Cafe hướng đến trải nghiệm thư giãn, gần gũi thiên nhiên và cảm giác chậm rãi giữa nhịp sống đô thị.

Không còn là mô hình quán ăn truyền thống, không gian mới được chăm chút theo hướng xanh và tối giản hơn. Từ cây xanh, ánh sáng đến cách bài trí đều hướng đến sự nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư thái cho khách khi ghé quán.

Theo chị Nguyễn Thị Kim Chi, đại diện thương hiệu Cá Chép Cafe, điều quan trọng nhất khi phát triển mô hình mới không phải là thay đổi hoàn toàn, mà là giữ được tinh thần phục vụ đã được vun đắp qua nhiều năm.

"Dù mô hình có khác đi, gia đình vẫn mong muốn giữ sự gần gũi và cảm giác thân quen với khách hàng. Đó là điều mà Riêu Cá 3A đã xây dựng suốt nhiều thế hệ", chị Chi chia sẻ thêm

Sự chuyển mình này cũng phản ánh xu hướng của nhiều thương hiệu gia đình tại TP.HCM hiện nay. Thay vì chỉ duy trì mô hình truyền thống, nhiều quán ăn lâu năm đang tìm cách làm mới không gian, dịch vụ và trải nghiệm để tiếp cận thế hệ khách hàng trẻ hơn.

Tuy nhiên, điều giúp những thương hiệu như Riêu Cá 3A hay Cá Chép Cafe giữ chân khách không chỉ nằm ở món ăn hay thiết kế không gian, mà còn ở giá trị tinh thần được duy trì qua thời gian.

Đó là sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ, cách phục vụ tận tình và cảm giác thân thuộc mà khách hàng khó tìm thấy ở những mô hình kinh doanh đại trà.

Giữa sự thay đổi nhanh chóng của thị trường ẩm thực và cà phê tại TP.HCM, câu chuyện của Cá Chép Cafe cho thấy một hướng đi khác: phát triển mới nhưng không đánh mất gốc rễ.

Từ một món riêu cá chép đậm hương vị Bắc Bộ năm nào, hành trình ấy hôm nay đã mở rộng thành một không gian mang tinh thần kết nối, nơi thực khách không chỉ tìm đến để thưởng thức món ăn hay ly cà phê, mà còn để tìm lại cảm giác bình yên và sự gần gũi giữa thành phố đông đúc.

Có lẽ cũng chính nhờ sự kế thừa ấy mà sau hơn 30 năm, thương hiệu gia đình này vẫn giữ được chỗ đứng riêng trong lòng nhiều thực khách Sài Gòn - không quá ồn ào, nhưng bền bỉ bằng sự chân thành và tinh thần hiếu khách được vun đắp qua nhiều thế hệ.