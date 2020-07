Hành trình đổi đời của vợ Tư Vua sòng bài Macau: Nữ vũ công nghèo khiến Hà Hồng Sân u mê, một bước trở thành phu nhân vạn người kính trọng

Không xuất thân cao quý cũng không có nhan sắc chim sa cá lặn nhưng cô vũ công nghèo đã từng bước chiếm lấy tình cảm Vua sòng bài Macau và trở thành bà Tư Lương An Kỳ của gia tộc quyền lực nhất Hồng Kông.



Lương An Kỳ, tên thật là Huyên Vĩ Linh, ra đời ở Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) trong một gia đình bình dân. Từ thuở còn bé Huyên Vĩ Linh đã thể hiện niềm say mê với khiêu vũ. Tuy nhiên, cuộc đời của Huyên Vĩ Linh đã rơi vào bế tắc khi bố qua đời khi bà vừa mới 14 tuổi.

Lương An Kỳ thuở nhỏ.

Vì muốn san sẻ gánh nặng gia đình, Huyên Vĩ Linh đã quyết định kiếm việc làm cùng với anh trai. Nhờ kỹ thuật khiêu vũ xuất sắc, bà đã thông qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, vượt mặt 20 nghìn thí sinh, trở thành vũ công của Đoàn Văn công Quảng Châu.

Chính công việc béo bở này đã khiến Huyên Vĩ Linh bị nhiều người ghen tị hơn, thậm chí giáo viên cũng chèn ép bà. Nhưng dù thế nào, Huyên Vĩ Linh cũng không từ bỏ công việc đó, hy vọng sẽ có một ngày có thể đổi đời.

Nhưng vì một cú té ngã, Huyên Vĩ Linh đã không thể tiếp tục ước mơ khiêu vũ của mình. Năm 1982, cô vũ công trẻ phải rời xa quê hương đến Macau với vỏn vẹn 8 NDT (hơn 26,5 nghìn VND theo tỷ giá hiện tại) trong người. Lúc này, bà cũng dựa theo họ mẹ để đặt cho mình cái tên mới là Lương An Kỳ với mong muốn bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Lương An Kỳ lúc trẻ.

Để đủ tiền chăm lo cho bản thân và gia đình, Lương An Kỳ phải làm đến 4 công việc mỗi ngày: Ban ngày làm việc tại một văn phòng; sau khi tan sở, bà đảm nhận vai trò giáo viên hướng dẫn khiêu vũ ở nhiều câu lạc bộ khác nhau ở Macau; và khi màn đêm buông xuống, bà làm việc tại sòng bài Lisboa.

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Lương An Kỳ đã mở rộng nhiều mối quan hệ. Trong một sự kiện gây quỹ từ thiện năm 1986, Lương An Kỳ được đề xuất trở thành bạn nhảy của Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân. Lúc đó, Lương An Kỳ chỉ mới 26 tuổi còn đối phương đã 65 tuổi.

Đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong đời Lương An Kỳ. Khoảnh khắc cả hai cùng thể hiện những bước nhảy điêu luyện trên sân khấu đã nhanh chóng khiến công chúng "dậy sóng". Sau khi kết thúc điệu nhảy đó, Hà Hồng Sân đã thẳng thắn nói với Lương An Kỳ rằng: "Em chính là người mà tôi cần tìm, tôi sẽ không cần bạn nhảy nào nữa".

Lương An Kỳ chính là cô gái đã khiến cho ánh mắt Vua sòng bài Macau sáng lấp lánh thêm một lần nữa. Ngay khi biết Lương An Kỳ đang làm việc tại một trong những công ty của mình, Hà Hồng Sân đã đề nghị bà tiếp tục bồi dưỡng học vấn để có cơ hội thăng tiến cao hơn.

Sau quá trình làm việc siêng năng, tiếp thu chỉ dạy từ xung quanh, Lương An Kỳ từ một cô nhân viên thấp bé trở thành nhân viên cấp cao. Đồng thời, Lương An Kỳ cũng là bạn nhảy duy nhất của Vua sòng bài Macau trong quãng thời gian đó.

Cho đến một ngày, Hà Hồng Sân nói rằng: "Anh muốn sống bên em trọn đời, em có đồng ý không?", Lương An Kỳ lúc đó không trả lời và đề nghị được suy nghĩ cẩn thận thêm 2 ngày nữa. Bà biết rõ, nếu đồng ý thì đây chính là giây phút thay đổi cuộc đời mình nhưng cũng khiến bản thân gặp nhiều rắc rối khác.

Khi Hà Hồng Sân và Lương An Kỳ chung sống, chắc chắn sẽ có nhiều tin đồn và lời chỉ trích xuất phát từ sự chênh lệch tuổi tác và gia cảnh giữa họ. Lương An Kỳ vẫn bình thản tuyên bố bản thân không quan tâm đến con mắt của người đời và cũng không cần thiết phải giải thích với bất cứ ai.

Điều duy nhất Lương An Kỳ quan tâm chính là mối quan hệ giữa bà và Hà Hồng Sân có lâu dài hay không? Tuy nhiên, Vua sòng bài Macau đã hứa với người vợ thứ 4 của mình rằng: "Em chính là người tôi yêu cuối cùng", chính câu nói này đã giúp Lương An Kỳ yên tâm hơn.

Mặc dù chênh lệch tuổi tác giữa hai người là 39 tuổi nhưng với Lương An Kỳ điều đó không thành vấn đề. Trước khi kết hôn với Hà Hồng Sân, Lương An Kỳ biết rõ mình chỉ là một trong 4 người vợ của đối phương, tuy nhiên bà chỉ cần Hà Hồng Sân chỉ cần yêu thương bà là được.

Hà Hồng Sân kết hôn cùng Lương An Kỳ năm 1988 và chính thức chung sống vào năm 1989. Họ có 3 con trai Hà Du Hanh, Hà Du Quân, Hà Du Bang và 2 con gái Hà Siêu Doanh, Hà Siêu Hân.

Về sau, trong một cuộc phỏng vấn, bà Tư Lương An Kỳ chia sẻ, bà đã vật lộn với cuộc đời từ năm 13 tuổi, bà đã thấy mọi thăng trầm trong cuộc đời nhưng khi gặp được Hà Hồng Sân, bà mới cảm nhận được đây chính là người đàn ông đáng để giao phó cả cuộc đời. Lương An Kỳ cảm động bởi thái độ lịch lãm, tôn trọng phụ nữ và tình yêu thương giành cho gia đình.

Là một người phụ nữ mạnh mẽ, Lương An Kỳ đã trở thành cánh tay phải đắc lực của Hà Hồng Sân, liên tục nâng cao vị thế của mình trong giới chính trị và kinh doanh. Bà Tư của Vua sòng bài Macau còn có niềm đam mê to lớn đối với đầu tư bất động sản, từ lâu đã thành lập một "vương quốc" bất động sản trị giá hàng chục tỷ đô la Hồng Kông. Đồng thời, bà còn sở hữu không ít căn biệt thư sang trọng ở Hồng Kông.

Hiện tại, Lương An Kỳ đang nắm trong tay 6 lô đất, 11 tòa nhà thương mại và một số tài sản cho thuê ở Hồng Kông. Bà từng được xếp thứ 29 trong Danh sách người giàu nhất tại Hồng Kông của Forbes với tài sản ròng khoảng 25 tỷ đô la Hồng Kông (gần 75 nghìn tỷ VND tính theo tỷ giá hiện tại).

