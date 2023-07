Hành trình để sở hữu căn nhà đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ ở TP HCM

"Khi nhận bản thiết kế 3D, vợ chồng em đã bật khóc, vì không tin mình có thể sở hữu nhà ở độ tuổi khá trẻ. Hoàn thiện xong căn nhà, tụi em còn hạnh phúc gấp 100 lần", Tú Uyên (27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở TP HCM) chia sẻ.

Tú Uyên và căn nhà mới.

Hành trình sở hữu căn nhà đầu tiên

Kết hôn vào năm 2021, 2 vợ chồng Tú Uyên đặt ra mục tiêu mua nhà sau 5 năm. May mắn thay, cơ duyên sở hữu nhà đến sớm hơn dự định. Tuy vậy, đây cũng là 1 phần lý do khiến 2 vợ chồng phải vay mượn ngân hàng số tiền lên tới 50%

"Việc mua nhà đến cũng khá bất ngờ với vợ chồng mình. Lúc 2 vợ chồng đi khảo sát, tìm hiểu các dự án để tìm mua nhà, mình nhớ có những hôm đi xem tới 7 căn hộ 1 ngày nhưng vẫn không ưng. Tới lúc phát hiện ra 1 căn rất ưng, chuyển hẳn cọc 50 triệu đồng cho chủ nhà luôn rồi sau đó phải chạy 100km về Vũng Tàu để ký hợp đồng mua nhưng không hiểu sao hôm đó xui xẻo đủ thứ, xe lủng bánh, trời mưa bão cả đi rồi về.

Ấy thế mà tới nhà chủ không chịu bán mà hình thức vay ngân hàng, bắt trả đủ hết. Thế là vợ chồng mình lại lên đi xem căn khác. Quả thật, tụi mình đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể tìm được 1 căn nhà có duyên.

Nhờ thế mà khi mua được căn nhà hiện tại, vợ chồng mình mừng lắm, vì anh chị chủ nhà siêu dễ thương, hỗ trợ bọn mình rất nhiều thứ. Chưa kể, giá mua còn rẻ hơn căn trước cọc kia tới 500 triệu đồng", Tú Uyên tâm sự.

Căn hộ có diện tích 65m2, bao gồm 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh.

Mặc dù có trong tay số tiền ban đầu để mua nhà là 2,5 tỷ đồng - con số không nhỏ để có thể sở hữu 1 căn hộ nhưng vợ chồng Tú Uyên vẫn phải vay thêm 50% vì giá trị của ngôi nhà này lên tới 4,650 tỷ đồng. Ngoài ra còn tốn thêm chừng 700 triệu đồng để sửa chữa, thiết kế nữa nên đến khi hoàn thiện, căn nhà có tổng giá trị là hơn 5 tỷ đồng.

"Ngại không dám vay từ bạn bè hay người thân vì sợ ảnh hưởng tới mối quan hệ thân thiết nên 2 vợ chồng mình đã chọn cách vay toàn bộ số tiền còn thiếu từ ngân hàng.



Thật ra trước khi mua nhà, mình cũng có được tư vấn bởi 1 người bạn làm ở ngân hàng về lãi suất và các điều khoản. Song, tính đi tính lại, tụi mình nhận thấy 1 bài toán như thế này: Hiện tại, tụi mình đang ở thuê với mức chi phí 15 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra 2 đứa đi làm vẫn gom góp để tiết kiệm được 30 triệu/tháng nữa. Trong khi đó, nếu mua nhà với chi phí vay 50%, tụi mình sẽ cần trả khoảng 19 triệu/tháng bao gồm cả gốc lẫn lãi. Nhưng bù lại, căn hộ đó lại là nhà của tụi mình. Và với bài toán này, chúng mình cũng không cần lo lắng quá nhiều, chỉ là tiền tiết kiệm mỗi tháng bị ít lại một chút", Tú Uyên nói thêm về lý do quyết định mua nhà dù chi phí vay khá cao.

Bởi lý do đó, sau khi mua nhà, lối sống của 2 vợ chồng cũng thay đổi khá nhiều.

"Trước đây, mỗi tháng, bọn mình tiết kiệm được nhiều hơn. Tới lúc mua nhà, sửa nhà chi phí phát sinh vượt ngoại dự tính có lúc phải rút tiết kiệm ra bù đắp nên sau khi căn hộ được hoàn thiện, bọn mình buộc phải chi tiêu ít lại cho các nhu cầu không quan trọng khác như du lịch, ăn uống..." - Tú Uyên cho biết.

Căn hộ được 2 vợ chồng tự tay chăm chút kỹ lưỡng và cẩn thận.

Chia sẻ thêm về lý do chọn căn hộ này, Tú Uyên cho biết: "Do tụi mình đã quen với cuộc sống ở đây, thấy quận 2 cũng tiện nghi đầy đủ. Vậy nên lúc tìm mua chỉ muốn tìm quanh khu vực này để tiện công việc 2 đứa đi lại gần, môi trường sống an ninh, đủ tiện ích cho con cái về sau.

Và điều mà vợ chồng mình quan tâm nhất chính là chất lượng xây dựng. Chồng mình đi xem căn nào cũng xem rất kỹ phần này. Chưa kể, căn hộ chung cư cũ mà chất lượng xây dựng xuống cấp thì rất nguy hiểm. Vì thế nên ngay khi nhìn thấy căn hộ này, vợ chồng mình đều ưng ngay!"



Ngắm căn hộ theo phong cách Wabi Sabi - Vẻ đẹp không hoàn hảo

"Với cả 2 vợ chồng, năm 2022 khép lại thật trọn vẹn. Khi mà cả 2 đứa không còn phải đi ở thuê, được tự tay trang trí nhà, được đi lựa từng viên gạch, chọn từ món đồ to tới nhỏ cho tổ ấm của mình. Đúng là có nhà, bọn mình mới thấm hai chữ "Nghiện Nhà" là như thế nào...

Vì ngôi nhà này chỉ là 1 căn chung cư cũ nên không được thay đổi kết cấu căn hộ nên việc bố trí lại khu vực sao cho hợp lý và phù hợp phong cách, công năng của nhà cũng đủ khiến vợ chồng đau đầu quá chừng. Không tránh những lúc bất đồng quan điểm 2 đứa, nhưng vẫn may sao là sau hơn 3 lần sửa bản thiết kế tụi mình đã chốt được.

Lại nhớ lúc nghĩ tới phong cách thiết kế, mình đi tham khảo mà thấy style nào cũng mê. Nào Scandinavian, Classic, Minimalism, Indochine,... xong mình dành đến mấy hôm để đọc về ý nghĩa của từng phong cách. Rồi cả 2 đứa đều bảo "Wabi Sabi nha". Kiểu như cả 2 vợ chồng đều bị ấn tượng cái ý "vẻ đẹp không hoàn hảo" nhưng thực sự, đến khi nhà hoàn thành rồi tụi mình mới thấy hoàn hảo với bản thân lắm luôn", Tú Uyên hào hứng tâm sự.

Căn hộ sử dụng 3 gam màu chính bao gồm: nâu gỗ trầm, xanh rêu và ghi xám.

Nhà vệ sinh trong phòng ngủ master.

Phòng master được thiết kế đầy đủ công năng.

Phòng bếp và phòng khách được thiết kế thông nhau.

Từng nét thiết kế, đồ nội thất trong nhà đều có đường cong mềm mại và uyển chuyển, tạo sự thư thái, dễ chịu.

Phòng ngủ còn lại.

"Có 1 điều mình muốn nói với mọi người khi mua nhà đó là hãy luôn đặt mục tiêu lớn trong bạn về việc sở hữu căn nhà và hãy biến nó thành sự thật như cái cách mà bạn muốn.



Đơn cử như vợ chồng mình - những người mua nhà bằng cách đi vay, từ kinh nghiệm cá nhân, tụi mình có lời khuyên dành cho các bạn là hãy xem xét thật kỹ các điều khoản hợp đồng vay ngân hàng, tính kỹ lãi suất theo từng năm và đảm bảo chắc chắn mỗi tháng có đủ tiền để chi trả cho ngân hàng. Và phải tiết kiệm thật tốt để cho các trường hợp bất trắc xảy ra.

Nhìn chung, sự an cư giúp bạn làm được nhiều điều hơn bạn nghĩ. Đừng nghĩ nó là áp lực!" - Tú Uyên nhấn mạnh.

Bài viết ghi theo chia sẻ của nhân vật - Ảnh: NVCC