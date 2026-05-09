Hành trình đầy nỗ lực của cô gái luôn tin rằng:"Ánh sáng của em không đến từ đôi mắt, mà đến từ tri thức"

Sinh ra đã khiếm thị, tuổi thơ của Thương là chuỗi ngày dài cùng gia đình rong ruổi khắp các bệnh viện với hy vọng tìm lại ánh sáng cho con. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mọi chi tiêu của cả gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của người cha, nhưng bố mẹ em chưa từng từ bỏ hy vọng. Có thời điểm, bố của Thương từng xin hiến giác mạc của chính mình để đổi lấy cơ hội nhìn thấy cho con gái. Thế nhưng, sau nhiều lần phẫu thuật và chờ đợi, điều kỳ diệu… cũng đã không đến.

Từ những ngày còn nhỏ, Thương đã nuôi giấc mơ được đi học bằng cách lặng lẽ ngồi nghe anh trai học bài rồi ghi nhớ tất cả trong tâm trí. Năm 8 tuổi, em được biết đến Trường Nguyễn Đình Chiểu – nơi mở ra hành trình mới cho cuộc đời mình. Chính tại đây, Thương tìm thấy niềm say mê đặc biệt với ngoại ngữ và khám phá thế giới qua những thanh âm, con chữ nổi Braille và công nghệ hỗ trợ người khiếm thị. Khi cánh cửa ánh sáng dần khép lại, một cánh cửa khác đã mở ra với cô bé khiếm thị ấy – cánh cửa của tri thức.

Không nhìn thấy bằng mắt, nhưng Thương lắng nghe thế giới bằng cả trái tim. Từ tiếng Anh, tiếng Nhật đến tiếng Ba Lan - một ngôn ngữ ít người lựa chọn - cô gái nhỏ từng bước chinh phục từng ngôn ngữ bằng sự kiên trì đáng kinh ngạc. Với Thương, học ngoại ngữ không chỉ để giao tiếp mà còn là cách để chạm tới những nền văn hóa, mở rộng thế giới và sống thêm nhiều cuộc đời khác nhau.

Ít ai biết rằng, phía sau khả năng nói nhiều ngoại ngữ ấy là vô vàn tháng ngày bền bỉ. Có những từ mới phải nghe đi nghe lại hàng chục lần mới ghi nhớ được. Có những bài nghe em phải mở không biết bao nhiêu lần mới hiểu. Nhưng chưa bao giờ Thương cho phép mình bỏ cuộc.

Nghị lực ấy đã mang đến cho cô gái khiếm thị nhiều thành quả đáng tự hào: học bổng tiếng Nhật, đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi đọc viết chữ nổi tiếng Anh khu vực Đông Nam Á tại Thái Lan, và đặc biệt là học bổng hè tại Ba Lan dành cho những người học tiếng Ba Lan trên toàn thế giới. Một mình đặt chân tới đất nước mơ ước, Thương đã biến điều tưởng như không thể thành hiện thực. Hiện là sinh viên năm cuối đại học, Thương vẫn đang miệt mài theo đuổi con đường học tập với ước mơ trở thành một dịch giả văn học - mang những cuốn sách hay từ thế giới đến gần hơn với độc giả Việt Nam.

Trong chương trình, khán giả sẽ được lắng nghe những chia sẻ xúc động của người cha đã dành cả tuổi trẻ để đồng hành cùng con gái đi tìm ánh sáng; chứng kiến hành trình học tập đầy nỗ lực của Thương tại giảng đường đại học; và cảm nhận nguồn năng lượng tích cực từ một cô gái luôn tin rằng:"Ánh sáng của em không đến từ đôi mắt, mà đến từ tri thức."

