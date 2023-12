Hành trình cùng ShopeeFood mang triệu bữa ăn ngon của chủ chuỗi quán cơm 9X Hà Nội

Xuất phát từ một quán cơm tấm nhỏ ở Sóc Sơn (Hà Nội), gần sân bay Nội Bài từ năm 2016, chỉ trong vòng 6 năm "Cơm tấm Phương Anh" đã có đến 16 chi nhánh rộng khắp thành phố Hà Nội. Nhân dịp sinh nhật ShopeeFood, anh Đặng Hoàng Long – Nhà sáng lập của Hệ thống Cơm tấm Phương Anh đã có những chia sẻ hết sức chân thành về bí quyết tạo nên thành công của mình.



Ra mắt từ năm 2016 với một cửa hàng đến nay, Cơm Tấm Phương Anh đã có 16 chi nhánh phủ rộng khắp Hà Nội.

Nói về kết quả kinh doanh của Cơm Tấm Phương Anh trong năm 2023, anh Long chia sẻ: "Năm 2023 là một năm tình hình kinh tế khá ảm đạm, cả thị trường đều bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế nhưng Cơm Tấm Phương Anh trên nền tảng ShopeeFood vẫn giữ được những con số ấn tượng và đạt được những kết quả tích cực, làm bước đệm cho việc phát triển của thương hiệu trong thời gian tới."

Để có được thành công như hiện tại dù thời điểm được cho là "ảm đạm" của thị trường F&B nói chung, Cơm Tấm Phương Anh đã từng phải trải qua một giai đoạn khó khăn hơn thế trong thời điểm dịch Covid-19 với những diễn biến vô cùng phức tạp tưởng chừng chuỗi quán ăn này đã phải… đóng cửa vì những bất lợi vận hành trong thời gian đó.

Tuy nhiên, từ những ngày khởi nghiệp đầu tiên, anh Long đã nhanh chóng nhận ra rằng doanh thu của quán là 100% đến từ kênh trực tuyến, nhờ trở thành đối tác của các ứng dụng giao đồ ăn nhanh mà ShopeeFood là một trong những nền tảng nổi bật ấy. "Shopeefood là 1 nền tảng chủ lực của Cơm Tấm Phương Anh. Nhờ Shopeefood hỗ trợ thay đổi tư duy và quy trình quản lý trên nền tảng điện tử thời kỳ 4.0 với những campaign hợp lý hướng tới sự phát triển, đặt nền tảng cho sự phát triển của quán như hiện tại." - anh Long chia sẻ thêm.

Để có được thành công, ngoài chất lượng món ăn thì cách thức vận hành và tư duy kinh doanh linh hoạt là vô cùng quan trọng đối với các nhà khởi nghiệp trẻ.

Chuỗi Cơm Tấm Phương Anh có thể sẽ là một minh chứng tốt nhất cho những người trẻ đã và đang có ý định khởi nghiệp khi mấu chốt thành công chính là sự nhanh nhạy nắm bắt xu hướng thị trường và vận dụng linh hoạt giữ kinh doanh tại điểm kết hợp với nền tảng giao đồ ăn nhanh như ShopeeFood. Với tiềm năng đến từ phương thức kinh doanh này rất lớn khi không cần phải đầu tư quá nhiều vào chi phí vận hành, mặt bằng.



Bên cạnh đó, Hoàng Long cũng chia sẻ rằng những chiến lược hiệu quả và dài hạn là mục tiêu của Cơm Tấm Phương Anh muốn triển khai trong hoạt động kinh doanh. Bằng cách đó, Cơm Tấm Phương Anh đã đồng hành và kết hợp cùng ShopeeFood thông qua các chiến dịch lớn đã mang lại những thành công nhất định. Chủ quán Cơm Tấm Phương Anh nhấn mạnh: "Điều đó thể hiện rằng ShopeeFood đang là một đối tác, nền tảng đang đi đúng hướng với chiến lược của Cơm Tấm Phương Anh."

Anh Hoàng Long nhận thấy việc đầu tư dài hạn thông qua các chiến lược đồng hành cùng các chương trình khuyến mãi của ShopeeFood là một trong những cách thức để đạt được hiệu quả kinh doanh và tăng lượt bán hàng.

Nhân dịp sinh nhật ShopeeFood 12.12, bên cạnh những lời chúc và chia sẻ của mình như một đối tác đồng hành lâu năm, Cơm Tấm Phương Anh cũng "tung" các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như một lời tri ân thiết thực đến khách hàng đã luôn ủng hộ mình thông qua ứng dụng ShopeeFood.



Từ 6/12 đến 12/12/2023, Cơm Tấm Phương Anh sẽ triển khai chương trình "Độc quyền ShopeeFood - Best Seller giảm 50%" không chỉ giúp tiết kiệm kha khá cho chiếc ví, các tín đồ ẩm thực vừa có thể "no mắt căng bụng". Cụ thể, các món ăn "best seller" của quán sẽ đồng loạt giảm 50% như: Cơm tấm gà chiên mắm me giảm và Cơm tấm gà sốt mật ong giảm còn 35.500đ, Cơm tấm gà sốt chanh leo giảm còn 37.500đ.

Nhanh tay đặt đơn trên ShopeeFood để cùng Cơm Tấm Phương Anh "ăn sinh nhật" thật hoành tráng bạn nhé!