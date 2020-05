"Hạnh phúc trong tầm tay": Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục bị chê mặt lờ đờ mệt mỏi, già so với tuổi 27

Chỉ còn 1 ngày nữa bộ phim Hạnh phúc trong tầm tay do Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du - Trương Hinh Dư đóng chính sẽ lên sóng trên đài Hồ Nam - Trung Quốc. Trước giờ khai pháo, ekip sản xuất đã đổi tên bộ phim thành Hạnh phúc trong tầm tay thay vì Định chế tình yêu cao cấp như cũ.

Ngoài đài Hồ Nam, khán giả quan tâm đến bộ phim còn có thể theo dõi thông qua hệ thống IQiyi - Tencent - Youku.

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là nữ diễn viên được đánh giá cao nhan sắc, cô thậm chí còn được tung hô với mỹ từ "Đệ nhất mỹ nữ Tân Cương". Tuy nhiên, sau khi trailer Hạnh phúc trong tầm tay được tung ra, Địch Lệ Nhiệt Ba đón nhận hàng tá ý kiến trái chiều cho rằng cô hơi già so với tuổi 27.

Khán giả và truyền thông Hoa ngữ chê bai Địch Lệ Nhiệt Ba mệt mỏi và hơi già so với tuổi 27.

Gương mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba tuy được trang điểm kỹ càng nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi, lờ đờ, đôi mắt cũng lộ rõ bọng mắt to. Trước đó, khi đóng Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị "vỗ mặt" vì lý do nhan sắc xuống cấp. So với loạt ảnh được photoshop kỹ càng, hình ảnh thực tế của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư và trailer Hạnh phúc trong tầm tay lại có phần khác biệt.

Hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới.

Truyền thông Hoa ngữ cho rằng so với thời đóng Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa (2017), nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba có sự thay đổi lớn. Sở dĩ có điều này là do Địch Lệ Nhiệt Ba chạy show quá nhiều, không còn thời gian nghỉ ngơi chăm sóc nhan sắc nên mới dẫn đến tình trạng đi quay phim mà gương mặt cứ đờ đẫn, thiếu sức sống.

Sáng 18/5, thậm chí Địch Lệ Nhiệt Ba còn bị cánh phóng viên Hoa ngữ chụp ảnh đi khám bệnh cùng trợ lý.

Hình ảnh xinh đẹp đầy sức sống của Địch Lệ Nhiệt Ba khi đóng "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" hồi năm 2017.

Hạnh phúc trong tầm tay là dự án khai thác đề tài hiện đại, nội dung phim xoay quanh mối quan hệ từ kẻ thù trở thành bạn bè rồi sau đó là người yêu giữa nhà thiết kế thời trang Chu Phương (Địch Lệ Nhiệt Ba) và giám đốc công ty thương mại điện tử Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du).

Quen biết và ghét bỏ đối phương sau khi trải qua một vụ kiện thương mại, vì yêu cầu của công việc mà Chu Phương và Tống Lẫm buộc phải thường xuyên gặp gỡ người còn lại. Cả hai đều là những con người tài năng, có tính cách kiên định và mạnh mẽ nên trong lúc hợp tác đã xảy ra khá nhiều mâu thuẫn.