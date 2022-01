Hạnh phúc không chứa chấp "khẩu nghiệp": Nằm lòng 2 chân lý sống để có cuộc đời đầy may mắn, tài lộc ngập tràn

Mỗi con người được sinh ra trên thế giới này đều phải nếm trải thất bại và chấp nhận nhiều chuyện diễn ra không như ý muốn. Mỗi lần đối mặt với những trắc trở trong cuộc sống, nhiều người thường đổ lỗi cho số phận xui xẻo.

Với chấp niệm nhận được những điều may mắn, con người thường đặt niềm tin vào thế giới tâm linh như khấn thần, bái Phật. Họ cho rằng việc thành tâm hướng về thần thánh có thể nhận lại sự may mắn, hóa giải điều dữ thành lành và vượt qua sóng gió.

Dựa theo quan niệm của Phật giáo, chúng ta có thể hiểu rằng vận may và tài lộc của con người đều được quyết định bởi những tội lỗi đã gây ra trong kiếp trước cũng như cách đối nhân xử thế trong kiếp này. Những điều không may mắn, xui xẻo, nhân quả hay nghiệp chướng đều có quan hệ mật thiết với nhau. Một người muốn có số phận may mắn, phước lộc đầy mình thì phải biết sống tích đức, nói lời hay, làm việc tốt, tấm lòng thiện,...

Trước tiên, bạn phải biết rằng, mỗi kiếp người đều bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau (nhân) và sẽ nhận quả báo khác nhau (quả).

Nếu bạn mong muốn số phận của mình tốt đẹp, gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc thì trước hết phải hiểu được một số quan niệm dưới đây.

Thứ nhất, vận mệnh tốt và tâm hướng thiện thì hưởng phúc đến già. Một người gieo nhân lành, sống lương thiện thì sẽ nhận được nhiều may mắn. Nếu trái tim hướng thiện, lắng nghe Phật dạy thì sẽ được ban phước và đón nhận những điều tốt đẹp.

Thứ hai, vận mệnh không tốt nhưng tâm hướng thiện thì tai họa sẽ biến thành điềm may. Có người sinh ra với số mệnh khổ cực từ nhỏ nhưng lại có một trái tim hướng thiện, luôn giúp đỡ người khác thì có thể thay đổi số mệnh, hóa giải mọi điều xui xẻo và có thể tự cứu bản thân khỏi hiểm nguy.

Thứ ba, vận mệnh tốt nhưng tâm xấu xa thì những điều may mắn sẽ biến thành xui xẻo. Có người sinh ra với số mệnh tốt, cuộc sống dư dả, gia đình giàu có, không cần lo cái ăn cái mặc. Thế nhưng tâm của họ lại không hướng thiện, sống không ngay thẳng thì vận mệnh có tốt đến mấy cũng sẽ tự hại chính mình.

Mỗi người đều có thể kiểm soát được số phận của bản thân. Người xưa đã từng nói:“Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo”.

Điều tốt, điều xấu của con người đều bắt nguồn từ những lời nói và hành động hằng ngày. Phần nghiệp đã tạo ra trong quá khứ sẽ hình thành nên hậu quả dành riêng cho con người về sau.

Thay đổi số phận không phải chỉ bằng việc thắp nhang, bái Phật mà phải xuất phát từ sâu trong tim, vì người có vận mệnh tốt là do bản thân họ lương thiện từ trong tâm chứ không chỉ thể hiện ở bên ngoài.

1. Người có vận mệnh tốt luôn nói lời hay

Một người chưa bao giờ nói lời làm tổn thương người khác thì mọi điều hạnh phúc, danh lợi, giàu sang, điềm lành,... đều sẽ đến với họ.

Lời nói có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nên số phận cuộc đời. Người biết chú ý lời nói ắt sẽ nhận được phúc đức về sau, ngược lại nếu nói những lời ác ý thì sẽ tự phá hủy vận may của chính mình.

Một người chưa từng làm việc xấu nhưng luôn có lời không hay về người khác thì tự nhiên những điều may mắn cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan. Đồng thời, lời nói ác ý không những phá hủy sự may mắn mà còn tự tạo nên nghiệp chướng, hay còn gọi là khẩu nghiệp.

Con người sống trên đời rất dễ phạm phải sai lầm khẩu nghiệp vì cho rằng lời nói dù có khó nghe cách mấy cũng không thể thành tội. Chúng ta phải học cách giữ mồm giữ miệng, không mắng nhiếc, không khinh thường, không nói lời ác độc.

Sở hữu tài ăn nói ngay thẳng, thiện lương, bạn xem như có được một phần hạnh phúc và may mắn của cuộc sống.

2. Người sống có đức chắc chắn sẽ phát đạt

Người đời thường phàn nàn bản thân sống cực khổ nhưng lại không biết tích đức cho chính mình.

Con người nghèo nàn nhất không phải vì không có tiền mà là vì không có may mắn. Muốn nhận được may mắn thì trước tiên chúng ta phải là người sống có đức.

Cuộc sống chứa đầy những khó khăn và bất công, không phải ai sinh ra cũng hạnh phúc và giàu sang. Bạn không giàu có nhưng hãy cố giữ lấy phần thiện trong tâm hồn, đừng để số phận quật ngã, để rồi biến bản thân thành ác quỷ hay con người xấu xa bị tha hóa.

Một khi vẫn giữ được con tim thiện lương sau bao sóng gió, may mắn sẽ từ từ đến với bạn và đương nhiên cuộc sống giàu sang cũng không còn xa vời.

(Nguồn: Zhihu)

https://afamily.vn/hanh-phuc-khong-chua-chap-khau-nghiep-nam-long-2-chan-ly-song-de-co-cuoc-doi-day-may-man-tai-loc-ngap-tran-20220127174347053.chn