Hành khách côn đồ đánh dã man tài xế taxi đã cùng vợ con rời khỏi nơi cư trú vì bị đe dọa?

Vụ việc nam tài xế taxi N.V.T. bị khách đặt xe hành hung dã man ngày 23/6 đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc Cơ quan điều tra cũng đã mời đối tượng hành hung tài xế T. đến làm việc nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư ngụ ở phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài.

Liên quan đến thông tin trên, theo thông tin trên Thanh Niên, Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tiếp tục truy tìm nghi can vụ hành khách "côn đồ" đánh nam tài xế taxi xảy ra vào khuya ngày 23/6 vừa qua.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi can đánh tài xế là N.C.H. (34 tuổi, ở trọ tại P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, tuy nhiên người này hiện đã rời khỏi nơi trọ trước đó.

N.C.H. Ảnh Cơ quan Công an cung cấp.

Sau khi sự việc được báo lên cơ quan công an, qua tiến hành truy xét nhanh, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đồng Xoài đã phối hợp công an P.Tân Bình, Công an P.Tân Xuân xác định N.C.H., 34 tuổi (chưa xác định quê quán), thuê trọ tại P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài là nghi can gây ra vụ việc. H. có 1 vợ và 2 con.

Tuy nhiên, sau lực lượng chức năng đến nơi N.C.H. ở trọ tại P.Tân Xuân, H. đã rời khỏi phòng trọ. Cùng với đó, vợ và 2 con của H. cũng đã rời đi trước thời điểm cơ quan công an đến, nguồn trên cho biết thêm.

Anh T. trình báo sự việc lên cơ quan công an. Ảnh: Thanh Niên.

Ngoài ra, theo thông tin trên tờ Tiền phong, người dân địa phương sống xung quanh khu vực nhà trọ của H. cho hay, sau khi xảy ra vụ việc và được phát tán trên mạng xã hội, H. bị nhiều người đe dọa. Có thể vì sợ hãi nên Hiếu rời khỏi nơi ở.

Liên quan đến việc truy tìm N.C.H., lãnh đạo Công an TP.Đồng Xoài cho biết thêm, hiện tại do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên việc triển khai các lực lượng, phối hợp để truy tìm đối tượng trên địa bàn các tỉnh thành khác gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên cơ quan công an TP. Đồng Xoài vẫn đang phối hợp Công an tỉnh Bình Phước tổ chức truy tìm để sớm xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định, nguồn tin trên Thanh Niên cho biết thêm.