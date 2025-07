Sáng 20/7, nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, anh Đặng Anh Tuấn (SN 1989, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại khoảnh khắc khi con tàu lật úp chỉ trong vài giây.

Anh Đặng Anh Tuấn - một trong những nạn nhân may mắn thoát nạn.

Anh Tuấn kể, đoàn anh gồm 14 người (13 người lớn và 1 trẻ em), trong đó 12 người là cùng lớp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy tại trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

"Chúng tôi đều là dân kinh doanh, theo học chứng chỉ để đảm bảo điều kiện kinh doanh. Anh em ở nhiều tỉnh thành khác nhau Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang, Nghệ An... Trong số 14 người chỉ ba người sống sót. Đã tìm được thi thể của tất cả mọi người, thân nhân cũng đã đón về quê nhà để lo hậu sự", anh Tuấn nghẹn giọng.

Sau bữa trưa 19/7, cả nhóm ra bến tàu gần cầu Bãi Cháy chơi, được mời chào mua vé thăm vịnh. Thấy trời trong xanh, cả nhóm đổi ý mua vé lên tàu con hai tầng sơn trắng, dài hơn 20m. Họ ngồi hết khoang dưới, anh Tuấn chọn ghế cuối tàu.

Tàu bắt đầu rời bến lúc 12h55 với hành trình tham quan các hòn Chó Đá, Đỉnh Hương, Gà Chọi, vào hang Sửng Sốt, hang Luồn, đảo Ti Tốp và trở về bến cảng vào chiều cùng ngày.

"Khi rời bến khoảng 4km, cơn giông bất ngờ ập tới. Chúng tôi đề nghị thuyền trưởng quay lại nhưng thuyền trưởng trấn an "sắp đến nơi rồi". Nhưng giông lốc càng ngày càng to lên, mọi người tiếp tục yêu cầu quay đầu. Thuyền trưởng thêm một lần trấn an. Tôi thét lên "đưa phao cho tôi" thì họ nói "phao ở dưới bàn". Tôi vòng phao đeo lên người luôn", anh Tuấn kể.

Sau 1-2 phút khoác lên mình chiếc áo phao, anh Tuấn bảo "mặt mũi tối sầm lại", con tàu tròng trành bị gió quật lật úp chỉ trong vài giây. Tất cả hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Nước tràn vào trong rất nhanh, mọi người hoảng loạn gào thét, anh Tuấn và nhiều người vùng vẫy trong khoảng không duy nhất ở mỏm tàu.

"Lúc đó chỉ nghĩ trong đầu 2 thứ là tìm được đâu ôxy để thở và tìm đường để thoát ra ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, tháo áo phao, lặn xuống, thấy một ánh sáng le lói nên đi theo và may mắn thoát ra ngoài. Nếu vẫn ở trong thuyền thì chắc chắn giờ này tôi không còn ngồi đây", anh Tuấn nói.

Là người đầu tiên thoát ra được khỏi tàu, người đàn ông cố leo lên phần đáy tàu đang nổi, sau đó vài phút có thêm một người đàn ông và một phụ nữ nổi lên. Cả ba người cố gắng tìm để cứu thêm những người gặp nạn.

Vì xuống sức, anh Tuấn không dám quay lại trong tàu, chỉ cố dùng 2 chân, dò dọc thành tàu, tìm khoảng hở, sau đó lặn xuống luồn dây vào bên trong để hy vọng người gặp nạn bám vào.

"Trước khi xuống sức, tôi cố kéo được 4 người ra ngoài, nhưng chỉ 2 người sống, 2 người khác đã tím tái, dù được hô hấp nhân tạo nhưng không tỉnh lại. Phải trên 3 tiếng đồng hồ sau, đợi rất lâu, khi trời gần xẩm tối thì mới thấy lực lượng Biên phòng đến. Thời khắc đó mới tự nhủ là mình sống rồi", anh Đặng Anh Tuấn nói thêm.