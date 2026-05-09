Dễ thương nhất và cũng "quyền lực" nhất trên đời chính là trẻ con. Chỉ cần một đứa trẻ xuất hiện thôi là cả thế giới xung quanh tự động dành nhiều sự chú, người lớn cũng vô thức nhẹ tay hơn, giọng điệu dễ thương hơn. Đoạn camera an ninh đang viral trên mạng xã hội vài ngày gần đây chính là minh chứng đáng yêu cho điều đó.

Có thể là một ngày công nhưng mà 2 đầu lương: thợ xây kiêm bảo mẫu (Nguồn: @yenyenphunxam)

Trong clip được chia sẻ, nhóm thợ xây đang sửa căn nhà ở Đồng Nai, giữa nhà là em bé nằm ngủ thiu thiu trên võng. Điều khiến người xem thích thú là thay vì chỉ tập trung làm việc, các chú thợ xây lại thay phiên nhau đưa võng cho em bé ngủ ngon. Hành động được hết người này đến người khác thực hiện, nhịp nhàng như được hẹn trước.

Không chỉ vậy, cả đội còn làm việc cực kỳ nhẹ nhàng, gần như thi công trong im lặng. Những động tác gõ đục cũng được tiết chế tối đa để không làm em bé thức giấc dù đội thợ đang lát gạch, sửa nền nhà.

Khung cảnh ấy khiến nhiều người xem vừa buồn cười vừa thấy dễ thương. Giữa ngôi nhà đang sửa chữa, các chú thợ xây bỗng biến thành đội bảo mẫu bất đắc dĩ, người đi ngang võng cũng tiện tay đưa vài cái rồi mới đi tiếp.

Người vừa cười vừa đưa võng, người đi ngang tiện tay cũng phải đung đưa vài cái

Nhiều cư dân mạng còn nửa đùa nửa thật rằng các chú thợ xây nhiệt tình đưa võng như vậy một phần cũng vì… sợ em bé thức giấc. Bởi ai từng trông trẻ đều hiểu, chỉ cần bé dậy là không khí sẽ lập tức chuyển sang level khác, công việc cũng khó làm hơn hẳn.

Chủ nhân đoạn clip sau đó cũng xác nhận điều này và tiết lộ thêm khoảnh khắc sau khi em bé thức dậy. Theo đó, bé bắt đầu đi lũn chũn khắp nhà, tò mò nhìn ngó xung quanh khiến các chú thợ vừa làm vừa phải để ý theo. Chính vì vậy nên lúc em bé ngủ, ai đi ngang võng cũng tranh thủ đưa vài cái để níu kéo giấc ngủ cho ẻm thêm chút nữa.

Ẻm tỉnh dậy là vữa lát gạch có vật thể lạ ngay (Nguồn: @yenyenphunxam)

Bên dưới đoạn clip, dân mạng cũng để lại hàng loạt bình luận hài hước, đúng tâm lý người từng trông trẻ:

- Tại phải đưa cho ngủ chứ không nó dậy nó quậy sao làm được. Mấy chú phải làm vậy thôi.

- Tranh thủ nó ngủ rồi làm cho nhanh không nó dậy nó giành làm.

- Rồi con sẽ biết mấy chú làm tất cả đều vì mấy chú, con thức con trộn hồ phụ là mấy chú mệt.

- Ngộ nha, hễ thấy cái võng có em bé nằm ngủ là cái tay phải lại đưa 1 cái mới được võng ngừng lại đưa tiếp, mặc dù em ngủ ngon lắm không cần đưa nha.

- Các chú đưa võng cũng chỉ vì các chú thôi. Để bé ngủ 30 phút thì làm được bao việc.

- Đi làm không mệt chứ em dậy là mệt á nha.

- Rồi mấy ổng làm trong sự im lặng, không dám gõ gạch luôn.