Hành động "chướng mắt" của chồng cựu Công chúa Nhật Bản khi ra sân bay gây nhiều tranh cãi

Vào sáng ngày 14/11, cựu Công chúa Mako cùng chồng Kei Komuro đã xuất hiện tại sân bay Haneda ở Tokyo, để rời Nhật Bản tới Mỹ bắt đầu cuộc sống mới, sau đám cưới lặng lẽ chưa đầy một tháng trước. Cặp đôi được bao vây bởi khoảng 100 phóng viên tác nghiệp ở sân bay.

Vợ chồng Mako liên tục cúi đầu chào mọi người nhưng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên. Hai vợ chồng ăn mặc giản dị, mang theo hai vali và kéo khẩu trang để nhân viên làm thủ tục nhận diện, trước khi lên chuyến bay tới thành phố New York. Nhiều hành khách ở nhà ga sân bay Haneda đã vẫy tay chào khi máy bay chở vợ chồng Mako và Kei Komuro cất cánh.

Cựu Công chúa Mako cùng chồng Kei Komuro ra sân bay sang Mỹ.

Cặp đôi kéo khẩu trang để nhân viên làm thủ tục nhận diện.

Cộng đồng mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều sau khi hình ảnh và video ghi lại cảnh vợ chồng cựu Công chúa Nhật Bản ra sân bay sang Mỹ được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông. Khoảnh khắc Kei Komuro, phò mã thường dân, đi phía trước Mako hiếm khi quay lại trò chuyện và xem vợ mình ra sao đã khiến nhiều người không hài lòng. Đặc biệt, mái tóc có phần mái dài bóng mượt của Kei Komuro là chi tiết khiến người xem "chướng mắt".

Thậm chí, nhiều người dùng mạng còn bình luận hài hước rằng, mái tóc của Kei Komuro giống y hệt kiểu đầu của một nữ phụ trách luôn đi trước, hướng dẫn cặp đôi khi họ ra sân bay. Cả hai người một nam một nữ cũng có kiểu hất tóc đồng điệu giống nhau. Mái tóc dài có phần nữ tính của phò mã thường dân trước đó cũng gây ra nhiều tranh cãi khi Kei Komuro liên tục được trông thấy vuốt tóc trong lúc tham dự tang lễ ông ngoại Mako vào cuối tuần trước.

Kei Komuro đi trước không để ý nhiều đến Mako cùng mái tóc nữ tính của anh giống với nữ nhân viên phụ trách.

Mái tóc dài có phần nữ tính của Kei Komuro khiến dư luận Nhật không hài lòng.

Bên cạnh đó, cũng có một chi tiết khiến dư luận dậy sóng đó là việc vợ chồng Mako được đội ngũ cảnh sát, nhân viên an ninh hùng hậu và quan chức sân bay hộ tống để lên máy bay an toàn. Nhiều ý kiến bình luận rằng, Mako sau khi lấy chồng đã là thường dân tại sao cô vẫn được bảo vệ giống như một thành viên hoàng gia và ai sẽ là người chi trả phí an ninh cho cặp đôi này.

Một số người bình luận rằng, họ hy vọng vợ chồng Mako sẽ có cuộc sống tự lập bên Mỹ, không phụ thuộc vào gia đình hoàng gia. Theo kế hoạch ban đầu, Kei Komuro sẽ tới Mỹ trước Mako vì cựu công chúa cần hoàn tất thủ tục xuất ngoại. Tuy nhiên, anh đã quyết định ở lại Nhật Bản lâu hơn dự kiến để chịu tang ông ngoại của vợ, người vừa qua đời hôm 4/11.

Kei Komuro tham gia kỳ thi lấy bằng luật sư của bang New York hồi tháng 7, hai tháng trước khi về nước, song không đỗ. Anh dự kiến thi lại vào tháng 2/2022, hoàng gia Nhật Bản cũng mong Kei Komuro "cố gắng hết sức ở kỳ thi tiếp theo". Chàng rể hoàng gia cũng đã giải quyết dứt điểm vụ rắc rối tài chính với vị hôn phu cũ của mẹ sau 4 năm trước khi lên đường sang Mỹ.

Nguồn: Kyodo, Chunichi Sports