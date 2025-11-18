Hàng xóm ngửi thấy mùi lạ liền báo cảnh sát rồi bàng hoàng phát hiện 5 thi thể trong căn nhà

Mới đây, một vụ việc tại Thái Lan đã khiến dư luận nước này không khỏi rúng động. Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào ngày thứ Ba, 11/11 vừa qua tại huyện Sri Racha, tỉnh Chonburi của nước này.

Theo đó, một người hàng xóm đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ một căn nhà tại đây. Người này càng thấy lạ hơn khi đã 2 ngày mà không thấy các thành viên của gia đình này ra ngoài hay đi lại.

Thi thể 5 người được phát hiện trong một ngôi nhà ở Thái Lan.

Chính vì thế, người này đã đi báo cáo cho trưởng làng. Sau đó, các nhà chức trách đã phát hiện ra chủ nhà 62 tuổi, ông Somjin, tử vong trong tư thế treo cổ ở hành lang của ngôi nhà, theo tờ The Thaiger. Đi vào bên trong, họ tiếp tục phát hiện thêm 4 thi thể khác chính là vợ chủ nhà, 60 tuổi; con gái, 21 tuổi; cháu gái, một tuổi; và mẹ vợ, 82 tuổi.

Các nhà chức trách nghi ngờ rằng một người đàn ông 62 tuổi chính là nghi phạm đã sát hại 4 người thân trong gia đình rồi sau đó tự sát.

Vụ việc gây rúng động dư luận Thái Lan.

Các nhà điều tra cho rằng nguyên nhân vụ việc có thể liên quan đến tình hình khó khăn tài chính của gia đình.

Được biết, cảnh sát tìm thấy bốn thi thể khác trong các phòng riêng biệt của ngôi nhà. Các nạn nhân được cho là đã tử vong ít nhất hai ngày trước khi phát hiện. Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu vật lộn bên trong nhà. Gia đình này được cho là kiếm sống bằng nghề bán mực và bún gạo ở chợ địa phương.

Tuy nhiên, hàng xóm bắt đầu nghi ngờ sau khi không ai trong gia đình rời khỏi nhà trong vòng hai đến ba ngày. Theo Khaosod English, họ cũng ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ bên trong ngôi nhà và quyết định liên hệ với cảnh sát. Khám nghiệm tử thi cho thấy bốn nạn nhân bị thương nặng ở đầu, được cho là do vật cứng gây ra.

Người đàn ông tên Somjin là người duy nhất không bị thương tích. Cảnh sát cho biết một chiếc cối đá, được cho là hung khí gây án, đã được tìm thấy tại hiện trường. Người này bị nghi ngờ đã treo cổ tự tử sau khi dùng cối đá sát hại các thành viên trong gia đình. Theo Khaosod English, người đàn ông này có thể đã bị căng thẳng tài chính dẫn đến stress và ảo giác, khiến ông ta gây ra vụ tấn công.

Họ cũng đang điều tra xem liệu các nạn nhân có bị chuốc thuốc trước khi gây án hay không. Một cuộc khám nghiệm tử thi chi tiết sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến tử vong.