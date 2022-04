Hàng xóm chỉ nói một câu mà chồng tức giận với vợ, nhưng về đến nhà chứng kiến cảnh tượng khiến anh lặng người

Một điều cực cấm kỵ trong chuyện hôn nhân là khi vợ chồng bị tác động bởi lời nói của người ngoài. Đó cũng là một "con dao sắc" âm thầm và vô hình đẩy mối quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ. Người ngoài không bao giờ thấy rõ được những góc khuất và trăn trở của hôn nhân, lời nói của họ cũng chỉ là thoáng qua, nhưng nếu cứ để nó vào trong lòng thì rất nguy hiểm. Một trong hai người sẽ hình thành sự hoài nghi, ngờ vực đối phương, để rồi dễ dàng to tiếng, nổ ra cuộc cãi vã. Câu chuyện của C. dưới đây là ví dụ như vậy.

Hàng xóm chỉ nói một câu mà chồng tức giận với vợ và cái kết

Chồng của C. trước đây là một người làm kinh doanh, liên quan đến nhiều dự án nên hay phải công tác xa nhà. Hồi cưới nhau, cô nàng cũng nhận thức được điều này nên luôn cố gắng để tự vực dậy chính bản thân, để có thể vượt qua những đêm dài một mình trong căn nhà. Khi đã kết hôn được 1 năm, chồng C. chuyển công việc, anh cũng không cần phải di chuyển đi công tác nhiều, có thời gian ở gần vợ hơn. Tất cả xuất phát từ việc C. chủ động nhẹ nhàng nói chuyện với chồng, và đối phương cũng thấu hiểu.

Tưởng rằng khi ở cạnh nhau nhiều hơn, hai vợ chồng sẽ hòa thuận, đầm ấm, nào ngờ mâu thuẫn xảy ra khiến cho đôi bên gặp trục trặc, tình cảm cũng vì thế mà sứt mẻ. Có những thứ vụn vặt trong nhà, như là hỏng hóc món đồ nào đó, hay là vợ bận chưa kịp nấu cơm, chồng C. cũng có thể nổi đóa, nói ra những điều không hay. Bản thân C. rất buồn, cô không ngờ được người đàn ông mà mình lựa chọn để gắn bó lại thay tính đổi nết đến thế.

Đặc biệt, bên cạnh ngôi nhà mới mà vợ chồng chuyển đến, hàng xóm hay tọc mạch, soi mói và nói lời khó nghe. Nhưng vì C. muốn giữ hòa khí, cô cũng chẳng thể để mọi chuyện căng thẳng nên đã im lặng, coi như không nghe thấy.

Một hôm, chồng C. đi làm về, vừa đỗ xe bước xuống thì hàng xóm đã nói: "Vợ anh không biết là làm công to việc lớn gì nhưng lười quét ngõ quá, toàn một mình tay tôi làm hết, anh có về dạy lại vợ thì dạy đi nhé".

Chỉ có vậy thôi mà chồng C. tức tối, thể hiện sự hậm hực và khó chịu với vợ. Anh vừa bước chân vào cửa nhà thì lập tức lèm bèm: "Cô chỉ có ở nhà thôi, làm cái gì không ra quét ngõ để hàng xóm người ta phàn nàn thế?"

Lúc này, C. đang cầm một bóng đèn, cô nhìn chồng một lúc lâu rồi không nói gì. Sau đó C. đứng lên ghế để lắp lại bóng đèn bị cháy. Vừa làm, cô vừa thở dài và nói: "Anh tin lời người ta à? Thật tiếc nhà mình không lắp camera để anh rõ sự thật. Em luôn sống có trách nhiệm, có thể vì ai đó đi qua rồi xả rác bừa bãi mà thôi.

Em có trách nhiệm tới nỗi, cả cái bóng đèn này hỏng, cũng là một tay em sửa, việc mà đáng lẽ ra người đàn ông trong nhà nên làm. Em buồn và rất thất vọng về anh".

Thấy hình ảnh vợ đứng lên sửa bóng đèn, chồng C. như khựng lại, anh lặng người không nói nên câu. Giờ đây người đàn ông mới hiểu, thì ra trước giờ, bản thân đã đối xử không tốt với vợ và còn quá để tâm tới lời nói của hàng xóm.

Hãy thẳng thắn nói cho chồng biết những gì bạn đang trải qua

Đó cũng chính là cách nhanh nhất để anh ấy có thể hiểu, thông cảm. Nếu cứ nín nhịn, e là sẽ tới một thời điểm bạn không kiểm soát được bản thân và đẩy mâu thuẫn căng thẳng hơn. Đừng mạnh mẽ để làm gì cả, nếu như người đàn ông coi đó là chuyện đương nhiên. Hãy để đối phương làm những việc ở trong bổn phận và nghĩa vụ mà họ nên làm.

Đồng thời, chị em cũng cần thẳng thắn tìm hiểu, ứng xử thấu đáo trước những lời nói ác ý của người xung quanh. Ngoài kia có biết bao tác động ảnh hưởng tới mối quan hệ, hãy làm công tác tư tưởng cho chồng mình trước, để anh ấy hiểu rằng vợ và gia đình mới là những điều quan trọng, thiêng liêng cần được yêu thương, bảo vệ.

