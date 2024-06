Hàng trăm thí sinh quốc tế và Việt Nam tham gia SIU Piano Competition 2024

Thu hút tài năng từ nhiều nước trên thế giới



Sức hút của cuộc thi lan tỏa đến nhiều quốc gia trên thế giới, tạo nên một sân chơi nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng piano trẻ. "Đây là cơ hội để thí sinh trình diễn trước những nhà tìm kiếm tài năng và giới truyền thông, cộng đồng chuyên và không chuyên yêu thích piano, mở rộng cánh cửa sự nghiệp", đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh.

Cuộc thi năm nay tiếp tục mang đến nhiều cơ hội đặc biệt. Thí sinh vòng Bán kết và Chung kết dự thi trực tiếp tại Nhà hát Diên Hồng (Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn) - nhà hát tiêu chuẩn opera sang trọng với "khủng long chúa" Fazioli F278 - một trong những thương hiệu piano đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Các thí sinh sẽ thể hiện tài năng, phong cách âm nhạc trên sân khấu chuyên nghiệp của Nhà hát Diên Hồng.

Ở vòng Chung kết, thí sinh Bảng B và C nhóm Chuyên nghiệp sẽ trình diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện TP.HCM. Nói về cơ hội đặc biệt này, ThS. Nguyễn Thùy Yên - Phó Trưởng khoa Piano Nhạc viện TP.HCM, một trong những thành viên Hội đồng Giám khảo cho biết đây là một điều mơ ước đối với tất cả những người đang theo học ngành Biểu diễn Piano và chính cơ hội này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn cũng như các thí sinh trong và ngoài nước.



Cuộc thi mùa đầu tiên đã mở ra cơ hội lớn cho nhiều thí sinh tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật. Nguyễn Lan Anh, Giải Vàng Quốc tế Á Châu (Bảng B), hiện đang theo học tại Học viện Âm nhạc Paris, chia sẻ: "Cuộc thi đã giúp mang tiếng đàn của em đến gần hơn với người nghe và cho em những khoảnh khắc thăng hoa trong các phần trình diễn trên sân khấu lớn".

SIU Piano Competition 2022 đã giúp Lan Anh tự tin theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình.

Nhiều nghệ sĩ piano danh tiếng ngồi "ghế nóng"



Sự hiện diện của các thành viên Hội đồng Giám khảo là các giảng viên, nghệ sĩ piano Việt Nam và quốc tế có chuyên môn, học vị cao, kinh nghiệm giảng dạy phong phú, tham gia hội đồng giám khảo nhiều cuộc thi quốc tế sẽ đảm bảo các tiêu chí đánh giá mang tính toàn cầu, minh bạch và công bằng. Hội đồng Giám khảo với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng cũng sẽ mang đến những phản hồi chuyên môn, giúp thí sinh nâng cao trình độ và kỹ năng biểu diễn.

Đồng hành cùng SIU Piano Competition 2024 tìm kiếm những tài năng trẻ xuất sắc là Hội đồng Giám khảo Việt Nam và quốc tế uy tín, chuyên môn cao.

Bên cạnh đó, Ban cố vấn cuộc thi là các nhà quản lý, nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển nền âm nhạc nói chung và bộ môn piano nói riêng: NSƯT.TS. Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện TP.HCM; NSƯT. Trần Vương Thạch - Nguyên Giám đốc Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TP.HCM và ThS. Lê Trí Toàn - Phó Trưởng khoa Phụ trách khoa Nhạc cụ phương Tây - Nhạc viện TP.HCM.



Được biết, SIU Piano Competition là sân chơi nghệ thuật uy tín do Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU) và Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) phối hợp tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần.

SIU Piano Competition 2024 mở rộng đối tượng tham gia hơn so với mùa đầu tiên, được chia làm hai nhóm: Nhóm Chuyên nghiệp (Professional Group) dành cho tất cả các thí sinh thuộc mọi quốc tịch, gồm 3 bảng: Bảng A (9 - 13 tuổi), Bảng B (14 - 17 tuổi), Bảng C (từ 18 tuổi trở lên). Nhóm Không chuyên (Non-Professional Group) dành cho thí sinh thuộc mọi quốc tịch, không học chuyên ngành Piano chính quy tại các Nhạc viện, Học viện âm nhạc, trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp có đào tạo chuyên ngành Piano, gồm 3 bảng: Bảng A (8 tuổi trở xuống), Bảng B (9 - 14 tuổi), Bảng C (từ 15 tuổi trở lên).

SIU Piano Competition 2024 đang mở cổng đăng ký và nộp tác phẩm dự thi vòng Sơ loại đến hết ngày 19/6/2024. Thí sinh tự quay video độc tấu piano và đăng tải theo tài khoản do Ban tổ chức cung cấp. Vòng Bán kết và Chung kết diễn ra vào ngày 22 - 27/7. Gala trao giải được tổ chức vào 28/7.

SIU Piano Competition 2024 có 20 giải thưởng với tổng trị giá lên đến 1.170.000.000 VND. Ngoài các giải thưởng dành cho những thí sinh xuất sắc nhất ở mỗi bảng, cuộc thi còn có Giải do khán giả bình chọn - Public Prize, trao cho 1 thí sinh ở mỗi nhóm.

Thí sinh đăng ký trực tuyến tham gia SIU Piano Competition 2024 và nộp tác phẩm dự thi vòng Sơ loại đến hết ngày 19/6/2024 tại: https://siupianoc ompetition.siu.edu.vn



Hoặc được hướng dẫn trực tiếp tại Văn phòng BTC: 8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM.