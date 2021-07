Hàng trăm sản phẩm từ nông sản Việt tại Nutri Mart chinh phục thị trường nội địa

Khách hàng ồ ạt kéo đến các chi nhánh Nutri Mart trên toàn quốc trong ngày khai trương để tham quan và mua sắm là tình trạng đang diễn ra liên tục tại Nutri Mart. Điều này cũng khẳng định cho quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Vinanutrifood để lấy được niềm tin của người tiêu dùng Việt. Đó cũng chính là thành công của chuỗi siêu thị liên hoàn Nutri Mart khi sử dụng hàng trăm sản phẩm từ nông sản chế biến sâu để chinh phục thị trường nội địa.

Chuỗi siêu thị Nutri Mart thành công đưa hàng trăm sản phẩm từ nông sản chế biến sâu chinh phục thị trường nội địa

Hàng trăm sản phẩm từ nông sản chế biến sâu lên kệ Nutri Mart

Trong bối cảnh hiện nay, sức khỏe người tiêu dùng cũng như uy tín của nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ thoái hóa bởi hai chữ "lợi nhuận" tức thời. Do nhiều doanh nghiệp lựa chọn nguồn gốc nguyên liệu không rõ ràng, không đủ an toàn vệ sinh thực phẩm để tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam – Vinanutrifood - doanh nghiệp sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng lại lựa chọn cho mình một hướng đi riêng. Đó chính là lựa chọn nông nghiệp làm trụ cột để khởi nghiệp và nông sản hữu cơ làm nguyên liệu chính trong các mặt hàng của mình. Doanh nghiệp này luôn đặt ra mục tiêu làm thế nào để nâng cao giá trị của nông sản Việt. Với định hướng chiến lược rõ ràng Vinanutrifood đang từng bước gặt hái được những "quả ngọt" cho hành trình nỗ lực của mình.

Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch, các doanh nghiệp cần có những thích ứng trong chiến lược phát triển dài hạn để có thể tận dụng tối đa lợi thế của nền sản xuất trong nước cũng như đa dạng hóa ngành hàng sản xuất và thị trường tiêu thụ. Từ đó Vinanutrifood chính thức cho ra đời hệ thống siêu thị Nutrimart. Xuất phát từ nền tảng vững chắc đó, Nutri Mart nỗ lực phát triển trên con đường trở thành hệ thống bán lẻ sản phẩm dinh dưỡng - hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, trở thành siêu thị dẫn đầu chuyên cung cấp các thực phẩm đảm bảo sức khỏe và hàng tiêu dùng chất lượng cao đến tay người Việt.

Vì thế, Nutri Mart tập trung vào sản xuất, chế biến sâu, nhằm đáp ứng đầu ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng cùng những tiêu chuẩn khắt khe. Vì vậy, hàng trăm sản phẩm có nguồn gốc từ các loại nông sản, các loại thảo mộc thiên nhiên, cây dược liệu Việt,... thuộc các danh mục khác nhau như: tiêu dùng chức năng, thực phẩm, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, đồ uống, chăm sóc sức khỏe,... lần lượt được lên kệ Nutri Mart.

Nutri Mart từng bước chinh phục thị trường nội địa

Điều gì để Nutri Mart có thể hoàn toàn chinh phục thị trường nội địa với các sản phẩm được chế biến sâu từ nông sản và trở thành 1 thương hiệu Việt có đóng góp to lớn cho nền kinh tế nước nhà?

Trước hết, đó chính là sự xuyên suốt trong chiến lược phát triển của Nutri Mart "An toàn - Thân thiện -Tiện lợi". Nutri Mart luôn đảm bảo mang "Sản phẩm Việt, tinh hoa Việt" đến với người tiêu dùng một cách tiện lợi, nhanh chóng. Có thể thấy, trong cuối tháng 6 vừa qua, 200 cửa hàng Nutri Mart được mở bán trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Bắc. Sự kiện này đã tạo được làn sóng mạnh mẽ và có ảnh hưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế đang chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh. Một tín hiệu đáng mừng đó chính là Nutri Mart ‘cháy hàng" trong ngày đầu mở bán.

Bên cạnh đó, Vinanutrifood cũng như Nutri Mart thể hiện sự nỗ lực không ngừng trong việc tự chủ về nguyên liệu và nhà máy sản xuất đạt những tiêu chuẩn khắt khe. Sở hữu vùng nguyên liệu được trồng theo định hướng nông nghiệp hữu cơ và đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, an toàn cho người sử dụng. Đồng thời, hai nhà máy sản xuất hoạt đọng với công suất lớn, đạt tiêu chuẩn GMP - WHO và FDA Hoa Kỳ. Những yếu tố này sẽ giúp Nutri Mart có thể hoàn toàn có thể cung cấp những sản phẩm chất lượng, an toàn với nguồn cung lớn đến người tiêu dùng.

Vinanutrifood được cấp chứng nhận FDA - Hoa Kỳ

Ngoài ra, theo ban lãnh đạo của Công ty nhận định: "Sản phẩm từ nông sản Việt Nam đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới, thì vì lý do gì ta phải ngồi im bất lực nhìn tư bản nước ngoài chiếm lĩnh thị trường trong nước. Trong thời chiến, ta giữ vững bờ cõi, biên giới, hải đảo. Trong thời bình, ta kiến thiết, chấn hưng kinh tế, giữ vững thị phần và niềm tin của người Việt đối với hàng Việt".

Các sản phẩm từ nông sản Việt Nam được khách hàng yêu thích và đánh giá cao

Cuối cùng những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp "Thuần Việt" cũng đã đưa Nutri Mart từng bước chinh phục được người Việt và khẳng định vị thế trên thị trường của mình với các đối thủ cạnh tranh từ nước ngoài.

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Hữu Cơ Việt Nam Vinanutrifood

Email: cskh@vinanutrifood.vn

Số điện thoại: 0945.887.333

Website: https://vinanutrifood.vn/