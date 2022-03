Hàng trăm người dân xúc động dự lễ cầu siêu 17 nạn nhân vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại, Hội An

Sáng 3/3, tại bãi biển Cửa Đại (P.Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An phối hợp Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hội An tổ chức Lễ tưởng niệm, lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vụ lật ca nô du lịch trên biển Cửa Đại xảy ra vào chiều 26/2. Lễ cầu siêu được chia làm 2 phần: lễ tưởng niệm và đại lễ cầu siêu.

Lễ tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân Hội An cùng các tăng ni phật tử cũng đã có mặt tại bãi cát cách hiện trường vụ ca nô du lịch gặp nạn gần 1 km từ sớm để tổ chức lễ tưởng niệm cho các nạn nhân và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình họ.

Rất đông các tăng ni, phật tử tham gia buổi lễ.

Người dân Hội An cũng đến rất đông để tưởng niệm cho các nạn nhân và chia buồn cùng thân nhân người bị nạn

Các sư thầy đang tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân

Bài vị của các nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch vào chiều 26/2

Nhiều người dân đã đến từ rất sớm

Họ chắp tay cầu nguyện cho các nạn nhân tử nạn vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại.

Phía bên ngoài cửa biển có thả đài hoa đăng lớn tưởng niệm các nạn nhân

Được biết, lễ cầu siêu sẽ kéo dài đến hết hôm nay. Chia sẻ với PV báo Thanh niên, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết: "Đây là dịp cầu siêu cho 17 nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch chiều 26/2, và cũng cầu siêu cho các hương linh vong hồn của nhiều người mất từ trước đến nay. Mặt khác, nguyện cầu cho quốc thái dân an để bờ biển Cửa Đại được yên. Lễ cầu siêu sẽ kéo dài đến tối nay", ông Lanh nói.

