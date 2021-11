Hàng trăm người dân và YouTuber quây kín "Tịnh thất Bồng Lai", gọi tên Diễm My để kích động?

Trong những giờ vừa qua, đã có rất đông người dân hiếu kỳ, lẫn các YouTuber xuất hiện trước cổng Tịnh thất Bồng Lai. Sự việc khiến dư luận và cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Theo đó, ngay từ 9h sáng, hàng chục YouTuber, quay phim đã vây kín cổng Tịnh thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ) để livestream. Sự xuất hiện của những người này kèm theo phương tiện ghi hình đã khiến những người dân xung quanh không khỏi hiếu kỳ, dẫn đến tập trung đông đúc hơn trước cửa địa điểm này.

Người dân, Youtuber vây kín Tịnh thất Bồng Lai

Sự xuất hiện của rất đông người bên ngoài liên tục dùng thiết bị ghi hình chĩa về, thậm chí luồn qua khe cửa để quay lại hình ảnh phía bên trong khiến những người sống tại đây khá bức xúc và cho rằng bị xâm phạm quyền riêng tư.

Trước tình hình đó, "tu sĩ" Nhất Nguyên đã phải cầu cứu cơ quan chức năng:

"Quý vị phụ giúp tiếp thêm mỗi người 1 tiếng gọi về Công an huyện Đức Hoà và Công an xã Hoà Khánh Tây nhờ lực lượng đến can thiệp giúp giải tán nhóm người này nhé quý vị. Đây là trường hợp 1 nhóm rất đông người kéo đến có chủ đích, có sắp xếp, gây rối mất trật tự và đe dọa trầm trọng, xâm phạm quyền riêng tư, tất cả đều dùng điện thoại camera quay thẳng Thiền am… Với lại đang trong mùa dịch tại sao lại có vụ tụ tập như thế này?", "tu sĩ" Nhất Nguyên chia sẻ trên trang cá nhân.

Đông người tụ tập trước cửa Tịnh thất Bồng Lai

Đám đông quây kín "Tịnh thất Bồng Lai"

Thời gian qua, những ồn ào liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Còn về sự việc hôm nay, phía Tịnh thất chưa đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào về nguyên nhân cũng như những người có mặt bên ngoài là ai và mục đích của họ là gì.

Hiện những thông tin liên quan đến vụ việc vẫn đang được cư dân mạng hết sức quan tâm.