Hàng loạt trung tâm Anh ngữ của Shark Thủy "cửa đóng then cài"

Ngày 27/3, theo ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV, Trung tâm CMS Edu ở Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) không có dấu hiệu hoạt động. Dù không thấy có bảng thông báo nhưng tại trung tâm nằm trong khu chung cư Hapulico đã đóng cửa, tắt đèn và không có nhân viên của Trung tâm đến làm việc.

Trung tâm CMS Edu ở tòa nhà Hapulico (phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) không còn dấu hiệu hoạt động.

Theo một số phụ huynh có con theo học, Trung tâm CMS Edu Times City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)gửi thông báo về việc tạm đóng cửa. Theo đó, công ty sẽ tiến hành cải tạo và cơ cấu lại cơ sở vật chất của các trung tâm trong đó có trung tâm CMS Times City từ ngày 25/3 đến khi có thông báo tiếp theo. Trung tâm này cũng hứa sẽ có phương án sắp xếp đào tạo để đảm bảo quyền lợi cho học viên trước ngày 1/4 tới.

Hiện tại Hà Nội chỉ còn trung tâm Anh ngữ Apax ở Hoàng Đạo Thúy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) còn hoạt động. Một số trung tâm khác đã tạm đóng cửa để tìm mặt bằng mới Nhiều trung tâm Anh ngữ Apax được đặt ở các khu đô thị, các trung tâm thương mại lớn của Hà Nội như Linh Đàm, Hà Đông, Hoàng Quốc Việt…, đều đóng cửa.

Trung tâm Anh ngữ Apax ở Hoàng Đạo Thúy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) là nơi duy nhất tại Thủ đô đón học sinh vào học.

Đại diện Tập đoàn giáo dục Egroup cho biết, những trung tâm này đều đóng cửa trước thời điểm xảy ra vụ bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).

Trưa 26/3, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (công ty con của Tập đoàn giáo dục Egroup) cho biết, đơn vị này tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí cho phụ huynh. Đồng thời, Apax cũng tạm ngừng việc hoàn học phí cho đến khi có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra.

Nhiều trung tâm Anh ngữ của Shark Thủy trên địa bàn Hà Nội dừng hoạt động.

Đơn vị này cũng khẳng định, vụ Shark Thủy bị bắt không tác động đến hoạt động vận hành và giảng dạy tại các trung tâm Anh ngữ đang mở cửa của Apax như: Trung tâm ở Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội), Cẩm phả, Uông Bí (Quảng Ninh), Lê Hồng Phong (Hải Phòng), Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Trước đó, vào cuối năm 2022, đầu năm 2023, từ hàng chục trung tâm tiếng Anh, đơn vị này chỉ còn một số cơ sở hoạt động đã khiến phụ huynh ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh hoang mang.

Phụ huỵnh đã đóng tiền học cho con tại Apax, đòi lại thế nào?

Chị T. - một phụ huynh có con theo học tại trung tâm Apax tại Hà Nội cho hay, chị đóng hàng chục triệu đồng cho 1 năm học rồi chờ đến ngày trung tâm gom đủ học sinh để mở lớp. Tuy nhiên, con chị chưa học được buổi nào thì nghe thông tin lùm xùm về Shark Thủy. Khi biết tin ông Nguyễn Ngọc Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo, chị T. xác định mất trắng số tiền lớn trên bởi giờ cũng không biết tìm ai để thu lại mấy chục triệu đã đóng học cho con.

Ngày 26/3/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm ra giam đối với: Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame (còn gọi là Shark Thủy); Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame.

Bị can Nguyễn Ngọc Thuỷ (bên trái) và bị can Đặng Văn Hiển.

Các nhà đầu tư tố cáo Shark Thủy lừa đảo, chiếm đoạt trên 226 tỷ đồng. Shark Thủy lại vướng chuyện huy động vốn đầu tư nhưng không thực hiện như cam kết

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang xác minh, giải quyết đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame; ngày 22/3, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm ra giam đối với: Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame; Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame.

Cả hai cùng bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật. Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup hiện đang còn dư nợ chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an, theo địa chỉ: Phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, số điện thoại: 0988.866.611.