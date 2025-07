Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đêm 19/7, do ảnh hưởng của dông lốc, gió mạnh trên biển nên nhiều bè mảng, mủng của ngư dân gặp nạn.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 19/7, bè mảng (cách bờ biển xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An khoảng 2km) của anh Đậu Văn Thuận (SN 1976) chở theo anh Can Văn Dũng (SN 1979, cùng trú xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc) bị dông lốc đánh lật, 2 người chơi vơi trên biển. May mắn đến 0h20 ngày 20/7, các anh được phương tiện đánh cá của ông Ngô Văn Thái (trú xã Hải Lộc) cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Tổ Công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) thăm hỏi, động viên một số ngư dân bị chìm thuyền, bè. (Ảnh: Trần Lê Thạch/Bộ đội Biên phòng Nghệ An).

Cùng thời điểm này, thuyền thúng của anh Nguyễn Văn Trung (SN 1972, trú tại xóm Hải Thịnh, xã Hải Lộc) bị chìm cách bờ khoảng 1 km. Anh Trung nỗ lực bơi vào bờ và được lực lượng chức năng phát hiện, kịp thời ứng cứu.

Gió lốc cũng khiến bè mảng của anh Hoàng Trọng Đông (SN 1980, trú tại xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc) bị hỏng máy. Đến 1h ngày 20/7, bè của anh Đông may mắn được một tàu cá của ngư dân xã An Châu phát hiện và lai dắt vào bờ an toàn.

Tại Hà Tĩnh, trận dông lốc tối 19/7, 6 thuyền đánh cá cỡ nhỏ của ngư dân xã Cổ Đạm đang neo đậu gần bờ bị sóng đánh lật. Đến sáng 20/7, lực lượng chức năng lai dắt được số thuyền cá nêu trên vào bờ an toàn và cứu được 2 ngư dân. Riêng ngư dân Hoàng Văn Minh (57 tuổi) hiện chưa liên lạc được, chính quyền địa phương đang tổ chức tìm kiếm.

Công an xã Cổ Đàm (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp lai dắt nhiều thuyền cá gặp nạn do gió lốc vào bờ, ứng cứu thành công 2 ngư dân gặp nạn và đang tìm kiếm 1 ngư dân còn mất liên lạc. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

34 người trên chiếc thuyền du lịch gặp nạn trên vùng biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ứng cứu thành công, đưa vào bờ an toàn. (Ảnh: Hùng Lê)

Gió lốc cũng khiến 2 thuyền cá của ngư dân Hà Tĩnh mang số hiệu HT-20015-TS và HT-90094-TS bị mất liên lạc nhiều giờ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã liên lạc được với 2 thuyền trên, các thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Cũng trong đêm 19/7, chiếc tàu du lịch chở 30 du khách cùng 4 thuyền viên câu mực trên vùng biển xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) gặp gió lốc và bị sóng đánh chìm, hành khách hoảng loạn nhảy xuống biển. May mắn tất cả 34 người đều được lực lượng chức năng ứng cứu thành công.