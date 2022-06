Hàng loạt phim Việt thất thu, phim mới của Á hậu Trương Thị May liệu có lật ngược thế cờ?

Chia sẻ về lý do thuyết phục mình quyết định tái xuất màn ảnh, Trương Thị May thẳng thắn: “Với May, "Kẻ Đào Mồ" đã khiến May thích thú. Hơn nữa, “Kẻ Đào Mồ" lại sở hữu một kịch bản hay và chứa đựng tâm huyết lớn của đạo diễn Công Hậu. Thế nên, khi tham gia dự án này, May thấy hào hứng và rất mong đợi ngày phim được ra mắt."

Đồng thời, nữ diễn viên cũng cho biết thêm vai diễn Bạch Liên đến với mình như một cái duyên và cô tin vào duyên phận ấy. Trong khi đó, đạo diễn Công Hậu khẳng định vai diễn Bạch Liên chỉ có thể là Trương Thị May.

Trương Thị May trong phim

Trailer cũng hé lộ những phân cảnh ngọt ngào của Trương Thị May và Nhất Duy. Ngoài ra, đoạn clip đưa khán giả đến với hàng loạt những tình tiết đen tối, kỳ bí. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, bối cảnh chính của Kẻ Đào Mồ được quay trực tiếp tại nghĩa trang Tà Nung thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh cặp đôi chính Nhất Duy - Trương Thị May mang nhiều ẩn số, sự xuất hiện của của dàn diễn viên phụ đều là những cái tên nổi bật về thực lực diễn xuất như: Đức Hải, Bảo Anh, Ngọc Trai. Bên cạnh đó là dàn nghệ sĩ kỳ cựu gồm nghệ sĩ Xuân Hương, Bạch Long, Bảo Trí…

Kẻ Đào Mồ kể câu chuyện tại một miền quê khô cằn vào đầu thế kỷ 19. Nơi mảnh đất khô cằn còn có sự phân hóa rõ rệt giữa người giàu và người nghèo. Lúc này, trong vùng xuất hiện những vụ đào mồ người giàu tại nghĩa trang và khiến sở cẩm mất ăn mất ngủ. Bạch Liên (Trương Thị May) trở thành nghi can số một khi là người trông coi nghĩa trang và được các gia đình giàu có nhờ canh mộ. Vậy lý do thực sự của Bạch Liên là gì khi cô luôn xuất hiện giữa đêm khuya tại nghĩa trang vào những đêm vừa có người hạ huyệt?