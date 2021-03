Hàng loạt người nổi tiếng lên án nạn phân biệt chủng tộc người gốc Á ở Mỹ, cô gái gốc Việt được đề cử giải Nobel Hòa Bình cũng góp chung tiếng nói

Vào ngày 16/3, nước Mỹ rúng động khi một thanh niên 21 tuổi đã thực hiện vụ xả súng liên hoàn vào ba spa khác nhau ở khu vực Atlanta, bang Georgia khiến 8 nạn nhân thiệt mạng, trong số đó có 6 người gốc Á.

Kẻ xả súng tên Robert Aaron Long đã bị bắt không lâu sau đó và thừa nhận tội giết người. Đây được xem là giọt nước tràn ly về thực trạng người gốc Á ở Mỹ bị kỳ thị và tấn công vô cớ trong suốt thời gian qua. Một báo cáo Stop AAPI Hate gần đây cho thấy 3.795 cuộc tấn công có động cơ chủng tộc đã được thực hiện nhằm vào người Mỹ gốc Á kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu hơn một năm trước. Trong đó cũng có nhiều cuộc tấn công không được báo cáo.

Làn sóng kêu gọi và lên án chống lại hành vi chủng tộc người châu Á đang được lan truyền mạnh mẽ.

Trong những ngày gần đây, các hastag như #StopAAPIHate và #StopAsianHate đã và đang lọt vào danh sách xu hướng trên mạng xã hội trước tình trạng bạo lực đáng báo động nhắm vào người gốc Á diễn ra trên khắp nước Mỹ. Đã có nhiều người nổi tiếng đứng lên kêu gọi và lên án chống lại hành vi phân biệt chủng tộc người châu Á.

Cựu Tổng thống Mỹ Obama viết trên Twitter cá nhân: "Khi chúng ta chiến đấu với đại dịch, chúng ta đã bỏ quên nạn bạo lực súng đạn vẫn đang kéo dài ở Mỹ. Mặc dù động cơ của kẻ bắn súng vẫn chưa rõ ràng, nhưng danh tính của các nạn nhân nhấn mạnh sự gia tăng đáng báo động về bạo lực chống người châu Á và nó cần được chấm dứt".

Cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Hillary Clinton cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân trong vụ xả súng. Bà kêu gọi cộng đồng hãy chấm dứt tình trạng kì thị người châu Á. Bà viết trên Twitter: "Hôm nay, tôi gửi lời cầu nguyện đến gia đình nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương trong các cuộc tấn công kinh hoàng ở Atlanta.

Bạo lực nhắm vào người Mỹ gốc Á trong năm qua là một cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng. Chúng ta cần hành động từ các nhà lãnh đạo và cộng đồng để cùng nhau ngăn chặn sự thù ghét này".

Trong lần xuất hiện trên podcast People Every Day, Amanda Nguyễn, người phụ nữ gốc Việt được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2019, cho biết cô cảm thấy "kiệt sức" trước tình trạng phân biệt chủng tộc người gốc Á ở Mỹ: "Đó là một làn sương mù của nỗi sợ hãi khi bước ra khỏi cửa. Tôi có những người bạn đã nhắn tin cho tôi rằng họ đang cố gắng tìm cách đeo khẩu trang sao cho che hết phần lớn khuôn mặt, kẻ mắt theo một cách khác để làm cho đôi mắt của họ trông to hơn. Thật không may, tội ác thù ghét và phân biệt đối xử chống lại người châu Á đã tồn tại rất lâu trước Covid-19".

Amanda Nguyễn cho biết nạn phân biệt chủng tộc người gốc Á ở Mỹ đã tồn tại từ lâu.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu. Bà nói: "Bạo lực không bao giờ được chấp nhận và không có chỗ đứng ở nước Mỹ. Trong khi động cơ của kẻ thủ ác chưa rõ ràng, Tổng thống và tôi muốn cộng đồng người Mỹ gốc Á biết rằng chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn".

Trong Twitter đăng tải hôm 20/3, bà Kamala Harris cho hay, Tổng thống Joe Biden đã gặp các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Á ở Atlanta, Georgia, để thảo luận về sự gia tăng các cuộc tấn công chống lại cộng đồng. Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi không im lặng. Chúng tôi sẽ không chờ đợi. Chúng tôi sẽ luôn lên tiếng chống lại bạo lực".

Bà Kamala Harris đã lên tiếng mạnh mẽ chống lại làn sóng tấn công người gốc Á ở Mỹ.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết: "Jill và tôi đang cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng ở Atlanta. Chúng tôi vẫn chưa biết động cơ nhưng những gì chúng tôi biết là cộng đồng người Mỹ gốc Á đang cảm thấy rất đau đớn, những việc như thế này phải dừng lại".

Vợ chồng Tổng thống Joe Biden cũng lên tiếng bảo vệ người gốc Á ở Mỹ.

Alexandria Ocasio-Cortez, nữ nghị sĩ trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ cũng cho hay: "Chúng tôi sát cánh cùng cộng đồng người Mỹ gốc Á chống lại làn sóng phân biệt chủng tộc và tội ác căm thù đang gia tăng. Tất cả mọi người đều phải lên tiếng chống lại sự cố chấp và bảo vệ hàng xóm của mình".

Nữ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez.

Hàng trăm người ở Mỹ đã xuống đường biểu tình với những thông điệp kêu gọi mọi người "chấm dứt sự thù ghét người châu Á". Tại Pittsburgh, bang Pennsylvania, nữ diễn viên Sandra Oh kêu gọi hàng trăm người tham dự biểu tình giúp những người Mỹ gốc Á đối mặt với nạn quấy rối.

"Đối với nhiều người trong cộng đồng của chúng tôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể nói lên nỗi sợ hãi và sự tức giận của mình, và tôi thực sự rất biết ơn mọi người sẵn sàng lắng nghe... Tôi tự hào là người châu Á!", nữ diễn viên Sandra Oh cho biết.

Nữ diễn viên Sandra Oh.

Nguồn: Tổng hợp