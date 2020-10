Hàng loạt mẫu iPhone đời cũ giảm giá trước khi iPhone 12 ra mắt vào đêm nay

Mỗi năm, Apple đều khiến thị trường sốt xình xịch với các mẫu iPhone và sản phẩm công nghệ mới. Điều lạ là, dù Apple khá "ghẻ lạnh" người dùng Việt Nam nhưng chị em vẫn rất chú ý tới chiếc dế in hình quả táo cắn dở.

Theo tìm hiểu của PV, từ giữa tháng 8 - cuối tháng 9, iPhone 11 Pro Max "xách tay" bản 64GB có giá khoảng 25 triệu đồng đổ lên. Tuy nhiên, đến nay nhiều cửa hàng điện thoại ở Tp. HCM và Hà Nội đã giảm giá khoảng 800.000 - 900.000 cho sản phẩm này.

iPhone 11 Pro Max "xách tay" bản 64GB chỉ còn hơn 24 triệu đồng

Bên cạnh đó, iPhone 11, iPhone XS hay iPhone SE 2020 "xách tay" cũng giảm từ 600.000 - 900.000 đồng.

Như vậy, giá sau giảm của iPhone 11 chỉ từ 16,3 triệu đồng, iPhone XS là 14 triệu đồng và 10 triệu đồng cho iPhone SE 2020 bản 64GB.

Trên thực tế, mức giảm này có thể chênh lệch vài trăm nghìn đồng tùy vào màu sắc, chế độ bảo hành của từng cơ sở buôn bán.

Còn với thị trường iPhone chính hãng, các hệ thống bán lẻ cũng tung ra nhiều chương trình giảm giá kích cầu.

Ví dụ, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max chính hãng được giảm 500.000 - 1 triệu đồng, xuống khoảng 23 đến 26 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV, việc giảm giá sản phẩm iPhone chính hãng đời cũ chủ yếu do các hệ thống bán lẻ tự điều chỉnh chứ không phải do Apple can thiệp.

Trên thực tế, trước mỗi đời iPhone mới ra mắt, sức mua các sản phẩm cũ không hề giảm sút, trái lại còn tăng lên. Lý do chủ yếu đến xu hướng "thích đồ giảm giá" của đại đa số người dùng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Các hệ thống bán lẻ ở Hà Nội và Tp. HCM xác nhận iPhone 12 chính hãng sẽ về Việt Nam vào đầu tháng 12, phiên bản thấp nhất có giá từ 21 triệu đồng.