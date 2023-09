Hàng loạt hoạt động tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ngày 11/9

Phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm tại một căn cứ quân sự bang Alaska, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, đây là thời điểm để ghi nhớ tinh thần đoàn kết của nước Mỹ.



Còn tại khu vực số 0, chân tòa tháp đôi bị tấn công ở New York, Phó Tổng thống Mỹ Harris cùng với người dân đã tổ chức tưởng niệm với các nghi lễ truyền thống trong hơn 20 năm qua với việc đọc tên từng nạn nhân và đưa ra những thông điệp về hòa bình và công lý.

Các hoạt động tưởng niệm cũng được tổ chức tại nhiều khu vực khác như tại Lầu Năm góc, cánh đồng bang Pennsylvania...

Hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra 22 năm trước tại Mỹ khi những kẻ khủng bố thuộc lực lượng Al Qaeda chiếm quyền kiểm soát các máy bay thương mại và đâm vào toòa tháp đôi tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm góc, trong khi chiếc máy bay thứ tư rơi ở Pennsylvania.

Buổi lễ có sự tham gia của một số chính trị gia nổi tiếng, gồm Phó Tổng thống Kamala Harris, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Kirsten Gillibrand của New York, Thống đốc bang Kathy Hochul, Thị trưởng Eric Adams… (Ảnh: Reuters).

Thành phố New York, Mỹ hôm qua đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.



22 năm về trước, ngày 11/9, các phần tử thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã chiếm quyền điều khiển 4 chiếc máy bay chở khách cỡ lớn, rồi lần lượt đâm vào một loạt mục tiêu ở nước Mỹ, trong đó có tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York.



Người tham dự lễ tưởng niệm ngày 11/9 tại Vùng đất số 0 (từ chỉ hiện trường Trung tâm Thương mại Thế giới sau khi tòa nhà này bị tấn công) ngồi trên những chiếc ghế xếp và tựa vào thân cây. Một số người mặc áo phông có in ảnh người thân đã mất, trong khi số khác mang theo áp phích hoặc ảnh đóng khung. Nhiều người mang theo hoa và cờ (Ảnh: AP).

Tại buổi lễ tại Đài tưởng niệm ngày 11/9 ở khu Manhattan (New York), gia đình và người thân đã đọc to tên của 2.977 nạn nhân. Buổi lễ tưởng niệm có sự tham dự của Phó Tổng thống Kamala Harris, Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams và Thống đốc bang New York Kathy Hochul.

Mọi người đều tỏ ra rất xúc động khi có mặt tại nơi bạn bè và người thân của họ qua đời. Trong khi tiếng nhạc buồn bã tràn ngập không khí, từng người lần lượt đọc to tên thân nhân của mình đã chết trong vụ tấn công 11/9 (Ảnh: Reuters).

Sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9, Tổng thống Mỹ khi đó là George Bush đã phát động "cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu". Vào tháng 5/2011, trùm khủng bố Osama bin Laden, chủ mưu loạt vụ khủng bố ngày 11/9, đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt tại nơi trú ẩn ở Pakistan.

Một cảnh sát của Sở Cảnh sát New York dừng bước tại Bảo tàng Tưởng niệm 11/9 Quốc gia tại New York (Ảnh: Reuters).

Bà Sybil Ramsaran - Người nhà nạn nhân thiệt mạng vụ khủng bố 11/9: "Đã 22 năm rồi mà tôi vẫn cảm thấy như thế này, như mới hôm qua. Thật khó khăn. Đứa con thứ hai của tôi - người con yêu dấu. Con là tất cả và còn hơn thế nữa".