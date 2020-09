Hàng chục trẻ TP.HCM nôn ói, tiêu chảy nhập viện sau bữa trưa tại trường tiểu học: Có thể do dịch bệnh?

Ngày 14/9 sau khi tiếp nhận thông tin từ trường tiểu học Bình Trưng Đông về việc nhiều học sinh có triệu chứng sốt, ói, tiêu chảy phải nhập viện và tiến hành điều tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 2 (TP.HCM) đã có báo cáo về vụ việc.

Cụ thể theo báo cáo, tối 12/9 nhà trường tiểu học Bình Trưng Đông (quận 2) tiếp nhận thông tin từ bảo mẫu, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/7 về việc một số em có triệu chứng sốt, ói, tiêu chảy.

Có tổng cộng 57 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Hiệu trưởng đã trực tiếp gọi điện liên hệ hỏi thăm tình hình sức khỏe, vận động cha mẹ học sinh đưa trẻ đến thăm khám tại Bệnh viện (BV) Quận 2 để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

Trong phiên họp phụ huynh toàn trường vào sáng 13/9, hiệu trưởng nhà trường thông báo đến đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm tất cả các lớp thông báo đến toàn thể cha mẹ học sinh theo dõi tình hình học sinh có một trong các triệu chứng trên và báo gấp về Ban Giám hiệu.

Lãnh đạo quận 2 đến giường bệnh thăm hỏi các học sinh.

Theo thống kê có 98 em (ở 8 lớp 1, 6 lớp 2, 8 lớp 3, 1 lớp 4) có một hoặc nhiều triệu chứng sốt, ói, tiêu chảy, đau bụng.

Được biết trong tối 12/9, có 8 em nhập viện, buổi sáng 13/9 có thêm 10 em nữa.

Đến tối ngày 13/9 thống kê có tổng cộng 32 trường hợp nhập viện (trong đó có 30 học sinh, 1 giáo viên và 1 bảo mẫu), tất cả đều ở Bệnh viện Quận 2.

Sáng 14/9, nhiều học sinh còn điều trị tại BV.

Hiện tại, Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và nhà trường trực tiếp đến thăm hỏi và động viên các em cùng gia đình tại bệnh viện.

Qua điều tra, nhà trường có hợp đồng cung cấp nấu ăn với Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và Phát triển Vĩnh Thịnh (trụ sở chính ở thị trấn Hóc Môn, TP.HCM). Công tu này có Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do Ban Quản lý An toàn thực phẩm cấp ngày 18/10.

Ngành chức năng trao tiền hỗ trợ cho các bệnh nhân.

Công ty Vĩnh Thịnh có hợp đồng cung cấp bánh ngọt với hộ kinh doanh Gia Bảo 1 (ở tổ 6, khu phố 7, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM). Hộ kinh doanh này có xuất trình đầy đủ các giấy tờ pháp lý có liên quận tới vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp ngày 14/12/2017.

Sau sự việc, tổ công tác gồm Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận và Trạm Y tế phường đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm, nước chế biến thực phẩm và niêm phong để xét nghiệm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp Phòng Y tế và nhà trường đã chăm sóc, động viên học sinh đang nhập viện; phối hợp BV Quận 2 không thực hiện thu phí điều trị, chăm sóc các em.

Một số trường hợp đã được cho xuất viện.

Nguyên nhân sự việc được nghiên về 2 hướng là ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh học đường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 2 yêu cầu trường tiểu học Bình Trưng Đông thực hiện đúng các yêu cầu mà Đoàn kiểm tra và Tổ công tác kiến nghị.

Tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh nếu có vấn đề phải báo ngay cho Phòng Y tế quận để có hướng xử lý kịp thời.

Giám sát và củng cố hệ thống tự đánh giá, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường.

Hiện các mẫu thức ăn tại trường tiểu học Bình Trưng Đông (quận 2) ngày 11/9 đã được niêm phong.

Trường cũng cần phối hợp với Tổ công tác để điều tra dịch tể và liên lạc với phụ huynh để theo dõi sức khỏe các em nằm viện và số học sinh nghỉ học; phối hợp Ban Quản lý an toàn thực phẩm điều tra rõ nguyên nhân vụ việc khi có yêu cầu.

Ngoài ra, phải phân công giáo viên thường xuyên theo dõi tình hình sức khoẻ các em học sinh tại BV Quận 2 và tổng vệ sinh, khử trùng khử độc cơ sở trường học, bếp ăn, căn tin.

Học sinh trường tiểu học Bình Trưng Đông nằm viện trong ngày 13/9.

Trước đó như đã thông tin, vào trưa ngày 11/9 các học sinh trường tiểu học Bình Trưng Đông có ăn bữa trưa với bánh canh tôm. Sau đó vài tiếng các em ăn bữa xế là bánh su kem tại trường.

Đến khi trở về nhà, nhiều em có dấu hiệu nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, có em lên cơn sốt. Ngày 12/9, nhiều phụ huynh đã đưa con đi cấp cứu tại BV Quận 2. Sau đó, số ca nhập viện tăng dần trong ngày 13/9.

Đây là vụ nghi ngộ độc trẻ em hàng loạt thứ 2 trong 3 ngày tại TP.HCM.