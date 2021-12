Hàng chục thanh niên lao vào quán cà phê đâm chém loạn xạ, khách không chạy kịp chịu vạ lây

Mới đây một đoạn clip ghi lại cảnh truy sát bằng mã tấu kinh hoàng ghi nhận tại Dĩ An, Bình Dương xôn xao mạng xã hội. Theo camera gần đó ghi lại, rất đông khách đang ngồi tại vỉa hè uống cafe, một nhóm thanh niên đi xe máy áp sát.

Truy sát bằng mã tấu kinh hoàng ở quán cafe tại Bình Dương

Theo dõi đoạn clip có thể thấy, nhóm người cầm theo vật dài có hình dáng giống mã tấu, nhảy xuống xe, truy đuổi đối tượng đang ngồi lẫn dưới. Một thanh niên cầm mũ bảo hiểm, vung mã tấu chém một người đàn ông gần đó. Khi bị tấn công bất ngờ, mọi người bỏ chạy toán loạn.

Khách đang ngồi uống cafe tại vỉa hè bỗng hoảng loạn, tản đi chạy ra nhiều hướng.

Nhóm đối tượng đập phá đồ đạc bên trong quán cà phê.

Tuy nhiên, có ít nhất khoảng hai vị khách không kịp bỏ chạy bị nhóm người lạ đánh, chém bị thương.

Nhóm đối tượng trên sau đó còn chạy vào trong quán đập phá bàn ghế. Sau ít phút, các đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường.

Vụ việc làm đồ đạc trong quán hư hỏng, một số người bị thương trong đó có một thanh niên bị vết chém ở tay.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21h53 tối ngày hôm qua14/12 tại quán cà phê nằm trên đường Võ Thị Sáu (phường Đông Hòa, TP Dĩ An).

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Đông Hòa và Đội CSHS Công an TP.Dĩ An nhanh chóng đến lấy lời khai, trích xuất camera để truy xét nhóm đối tượng gây án.

Hiện cơ quan điều tra đã xác định được một số thanh niên gây ra vụ này và đang khẩn trường truy bắt.