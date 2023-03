Hàng chục người ở Lạng Sơn phải cấp cứu vì ăn hạt lạ

Ngày 29/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc bệnh viện vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân tên H.T.V.H (SN 1970), trú tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan được Trung tâm y tế địa phương chuyển đến trong tình trạng hoa mắt, mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn và đại tiện phân lỏng liên tục.

Hạt lạ mà các gia đình ở huyện Văn Quan mang về ăn. Ảnh: TL

Do nhầm tưởng là hạt dẻ nên 19 người ăn đã bị ngộ độc .Ảnh: TL

Theo lời kể của gia đình, trước đó, bà H. cùng người nhà và hàng xóm nhặt được một loại hạt lạ, có hình dáng gần giống hạt dẻ, nên mang về cùng ăn. Sau ăn khoảng 30 phút, bà H xuất hiện buồn nôn, đau bụng, đại tiện phân lỏng nhiều lần. 18 người cùng ăn loại hạt này cũng có triệu chứng tương tự và được người nhà đưa đến Trung tâm y tế huyện Văn Quan điều trị. Do bà H ăn số lượng nhiều hơn, triệu chứng nặng nên được chuyển đến bệnh viện tỉnh Lạng Sơn điều trị.

Từ loại hạt do gia đình người bệnh mang đến, các bác sĩ xác định đây là hạt của cây trẩu, có chứa chất độc Saponosid. Hạt trẩu có chứa dầu béo, thường dùng để pha sơn hoặc dùng làm phân bón, thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu. Do chứa độc tính nên người bệnh sau khi ăn phải hạt cây trẩu từ 30 phút đến 4 giờ sẽ có các triệu chứng tức ngực, đau đầu, đau bụng, nôn, tiêu chảy. Trường hợp nặng có thể đại tiện ra máu, đau đớn toàn thân, khó thở, co giật, tê liệt và tử vong.

Quả hạt trẩu có nhiều ở tỉnh miền núi Lạng Sơn rất nguy hiểm nếu người ăn phải .Ảnh: TL

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn các quả, hạt khi không biết rõ nguồn gốc. Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.