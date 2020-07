Hàng chục người chết và mất tích sau trận mưa lớn chưa từng có ở Kyushu, Nhật Bản

Nước lũ chảy siết và nguy cơ sạt lở đất đã cản trở các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ trong ngày 5/7, đặc biệt tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi, nơi có hơn 10 người thiệt mạng và nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ địa phương đã phải vật lộn trong lũ lụt để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề dọc theo sông Kuma. Nhiều điểm dọc theo bờ sông Kuma đã bị phá vỡ sau cơn mưa xối xả xảy ra vào ngày 4/7, gây ra trận lũ lụt lớn.

Lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng ở khu vực Kyushu của Nhật Bản vẫn tiếp tục gây ra những thiệt hại nặng nề. Tính đến sáng 6/7, khoảng 40 người được cho là đã thiệt mạng.

Nước lũ chảy siết và nguy cơ sạt lở đất đã cản trở các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. (Ảnh: Kyodo News)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo, cư dân địa phương cần cảnh giác vì mưa lớn được dự báo sẽ diễn ra ở các vùng phía Tây nước này và kéo dài đến ngày 7/7.

Trong số nạn nhân tử vong được xác nhận, có nhiều trường hợp đã được báo cáo ở Hitoyoshi, thị trấn Ashikita và Tsunagi. Hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi 60 - 80.

Hơn 2.000 hộ gia đình trong khoảng 120 cộng đồng ở 8 thành phố, bao gồm Kuma, Hitoyoshi và Ashikita, tỉnh Kumamoto đã bị mắc kẹt trong những cơn mưa xối xả vào sáng 5/7. Ít nhất 11 người đang bị mất tích.

Nhân viên của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã được phái đến khu vực này để tham gia vào các nỗ lực cứu trợ. Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết, khoảng 10.000 thành viên thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng được huy động.

Trận lũ lụt đã gây ra nhiều thiệt hại. (Ảnh: Kyodo News)

Cơ quan Khí tượng địa phương đã ban hành lệnh sơ tán cho tổng số hơn 203.000 cư dân ở tỉnh Kumamoto và tỉnh Kagoshima lân cận, nơi có hơn 100 địa điểm trú ẩn đã được lập ra. Tuy nhiên, do việc sơ tán không bị bắt buộc nên nhiều người đã chọn ở lại nhà do lo ngại về việc nhiễm virus SARS-CoV-2, mặc dù các quan chức cho biết, những địa điểm sơ tán được trang bị đầy đủ các biện pháp đảm an toàn phòng dịch.

Lũ lụt đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng, các đường dây điện bị cắt đứt, tiếp tục gây cản trở công tác tìm kiếm và cứu hộ. Được biết, khoảng 4.650 ngôi nhà ở Kumamoto và Kagoshima đã bị mất điện.

Lượng mưa đã vượt quá 100 mm/h trong ngày 5/7. Và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản vẫn duy trì cảnh báo sạt lở trên toàn tỉnh Kumamoto.

Hơn 2.000 hộ gia đình đã bị mắc kẹt trong trận lũ lụt. (Ảnh: Kyodo News)