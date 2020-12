Hàng chục côn đồ xăm trổ đi 5 ô tô mang theo hung khí đại náo vùng quê

Ngày 16-12, một lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) xác nhận Công an huyện cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra vụ việc gần 20 côn đồ mang theo hung khí đến đe dọa giết anh C.V.H. (36 tuổi tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng) và đập phá, hủy hoại tài sản.

Nhóm đối tượng đuổi theo truy sát anh H.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, bà L.T.M. (mẹ đẻ anh C.V.H.) cho hay khoảng 9 giờ sáng 12-12, vợ chồng bà đang ở nhà thì nhóm gần 20 thanh niên đi trên 5 xe ô tô ập đến. Nhóm đối tượng xăm trổ, mang theo gậy gỗ, tuýp sắt, đao, kiếm, yêu cầu bà M. gọi anh H. về nói chuyện.

Khi bà M. hỏi "con tôi có tội tình gì" thì một đối tượng cho hay muốn "xử" anh H. vì dám cả gan chặn xe, cản trở hoạt động thu gom rác thải công nghiệp của họ.

"Đối tượng này đe dọa nếu Hoãn muốn sống ăn hết cái tết này thì cho sống, còn không cứ gặp ở nhà là đâm chết, rồi hậm hực bỏ đi" - bà M. thuật lại.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, nhóm thanh niên trên bất ngờ quay lại tìm con trai bà M.. Lúc này, vừa về đến nhà, biết các đối tượng tìm mình để "xử", anh H. cùng bạn là M. (trú tại xã Hùng Thắng, Tiên Lãng), sợ hãi bỏ chạy, trèo lên nóc nhà, thoát thân.

Đuổi theo truy sát anh H. không được, nhóm côn đồ dùng hung khí, gạch đập nát chiếc xe máy Air Blade, BKS 15H1-377.xx, ném vỡ cửa kính của hộ dân bên cạnh.

Thấy nhóm côn đồ mang theo hung khí đại náo vùng quê, người dân xung quanh sợ hãi chạy vào trong nhà chốt chặt cửa không dám ra ngoài và điện thoại báo công an. Khi lượng công an huyện Tiên Lãng xuất hiện thì các đối tượng đã rút khỏi hiện trường.

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, kẻ cầm đầu nhóm côn đồ này là Phạm Đức Hưng - Đội trưởng Đội bảo vệ Công ty Cổ phần 1268 (địa chỉ tại đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân). Trước đó, do anh C.V.H. đã chặn xe chở rác thải công nghiệp của Công ty Cổ phần 1268 nên Hưng đã gọi nhóm côn đồ để "tính sổ" người đàn ông này.

Được biết, hiện cơ quan công an đã triệu tập một số đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ.