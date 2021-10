Han So Hee lại gây sốc với phim 19+ táo bạo, để bạn diễn lột áo khoe trọn cơ thể trước ống kính

Han So Hee khiến khán giả bất ngờ với cảnh nóng trong bộ phim My Name đang được phát sóng.

Nữ diễn viên và Ahn Bo Hyun đã có những thước phim táo bạo đốt cháy màn ảnh. Đây được xem là cảnh quay nóng bỏng nhất của Han So Hee trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện đại. Han So Hee đóng vai nhân vật Ji Woo. Do bị thương nên Ji Woo được Pil Do (Ah Bo Hyun) chăm sóc. Trước đó, cả hai đã có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Đây là nguyên nhân khiến Ji Woo và Pil Do không khống chế được cảm xúc và có hành động vượt giới hạn.

Cách đây không lâu, Han So Hee từng gây chú ý với những cảnh quay tình cảm cùng Song Kang trong Nevertheles. Do bộ phim được phát sóng trên đài truyền hình nên các cảnh nóng đều không quay chi tiết. So với Nevertheles, cảnh quay của Han So Hee trong phim My Name được đánh giá khá táo bạo.

Không ít khán giả cảm thấy sốc với cảnh nóng của nữ diễn viên.

Sau khi xem phim, cộng đồng mạng không khỏi sốc về những cảnh quay nóng bỏng này: "Song Kang đang khóc cho coi", "Phim nào chị cũng có cảnh hot", "Han So Hee đóng cảnh nóng nó là đỉnh cao luôn ấy", "Thì vẫn là phim "hành động" nhưng một đấu một đó mọi người", "Không biết sao nhưng nhìn mấy hình ảnh này đã thấy chemistry tốt hơn Nevertheless rồi".

My Name.

My Name là bộ phim xoay quanh nhân vật Ji Woo do Han So Hee đảm nhận. Ji Woo tham gia vào lực lượng cảnh sát dưới tên Oh Hye Jin với mục đích tìm ra danh tính thủ phạm sát hại cha mình. Bộ phim được phát sóng trên Netflix.