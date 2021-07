Han So Hee có thời để tóc bob "chất hơn nước cất", nhìn không thấy giống Song Hye Kyo mấy!

Han So Hee có thể thử nghiệm nhiều vai diễn đa dạng nhưng nhìn chung, cứ lên màn ảnh nhỏ thì nữ diễn viên này lại để tóc dài. Việc gắn bó với tóc dài thướt tha giúp hình ảnh của Han So Hee trở nên nữ tính, đằm thắm hơn và cũng khiến nhiều người liên tưởng tới "tường thành nhăn sắc" Song Hye Kyo. Đây chính là lý do, "tiểu tam" của Thế Giới Hôn Nhân còn được gọi là "bản sao của Song Hye Kyo", do có nhiều nét hao hao giống đàn chị.

Nói vậy không có nghĩa là Han So Hee không có nét đẹp riêng. Gương mặt của mỹ nhân sinh năm 1994 này khá sắc sảo, nên toát lên sự lạnh lùng, "chanh sả". Có một khoảng thời gian dài, Han So Hee còn kết thân với tóc bob thời thượng, nhờ đó mà diện mạo của cô càng thêm cool ngầu, cá tính.

Kể từ khi những vai diễn trong phim truyền hình 19+ của Han So Hee trở nên nổi tiếng, loạt hình từ thời trước khi debut của cô bỗng được đào mộ lại. Dân tình không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngoài đầy bụi bặm, có chút nổi loạn và bất cần của Han So Hee. Cô nàng để tóc bob và thường kẻ mắt sắc lẹm. Điều khiến cho mái tóc bob của Han So Hee lúc này trông rất cuốn hút, sành điệu chính là bởi cô thường rẽ ngôi lệch và luôn tạo hiệu ứng messy cho mái tóc. Nhờ đó, những đường nét thanh tú, sắc sảo của Han So Hee được tôn lên triệt để, diện mạo toát lên sự phóng khoáng, chất chơi.

Tóc bob hất ngôi lệch, tạo hiệu ứng phồng nhẹ còn mang đến cho Han So Hee vẻ ngoài trẻ trung, khỏe khoắn. Cộng thêm khí chất có chút "ngông", Han So Hee dễ dàng chinh phục nhưng bộ cánh năng động, trendy.

Khoảng thời gian gắn bó với mái tóc ngắn, Han So Hee không hề giới hạn bản thân trong một phiên bản nhất định, cô nàng còn biến hóa phong cách với tóc bob dài. Kiểu tóc bob dài chấm xương quai xanh giúp diện mạo của Han So Hee trông dịu dàng hơn một chút, nhưng vẫn bảo toàn được sự cá tính, chất chơi cho người đẹp. Tóc bob dài chấm xương quai xanh, đuôi bằng và được duỗi thẳng cực kỳ hợp với những cô nàng sở hữu gương mặt dài, đường nét sắc sảo như Han So Hee.

Vẫn biết là Han So Hee để tóc dài cũng rất xinh, nhưng dân tình vẫn không khỏi thích thú trước những hình ảnh tóc ngắn của cô nàng. Điều này chứng tỏ, Han So Hee có thể "cân" được rất nhiều kiểu tóc và hình tượng khác nhau, đây chính là một lợi thế tuyệt vời cho công việc diễn xuất của mỹ nhân sinh năm 1994 này.

Ảnh: Sưu tầm