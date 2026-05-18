Han So Hee bị chê "tâm sinh tướng" dù lại có khoảnh khắc ký tặng fan viral

Tại Cannes Film Festival 2026, Han So Hee là một trong những minh tinh xứ Hàn được mong đợi nhất. Bên cạnh thảm đỏ chính, nữ diễn viên còn thu hút sự chú ý của truyền thông khi xuất hiện tại sự kiện Kering Women In Motion Awards với tư cách đại sứ của Boucheron. Đặc biệt, một khoảnh khắc ghi lại cảnh mỹ nhân sinh năm 1993 cúi người ký tặng được chia sẻ rộng rãi trên MXH. Tuy nhiên, visual của mỹ nhân đình đám lại nhận về nhiều chê bai, không ít ý kiến cho rằng đường nét Han So Hee tại LHP Cannes lần này vừa dữ dằn, vừa xuống sắc.

Han So Hee lại có 1 khoảnh khắc ký tặng người hâm mộ viral cõi mạng. (Nguồn: Instagram)

Cận cảnh nhan sắc của Han So Hee tại Cannes 2026.

So với màn ký tặng từng viral trong quá khứ, diện mạo lần này của nữ diễn viên chỉn chu hơn, tóc không còn rối nhưng độ bùng nổ thảo luận thì chưa bằng. Trước đó, Han So Hee cũng từng gây bão mạng xã hội với khoảnh khắc cắn bút để ký tặng người hâm mộ - một hành động rất ngẫu hứng nhưng lại vô tình tạo nên khung hình huyền thoại. Nữ diễn viên đứng giữa đám đông, mái tóc dài hơi rối nhẹ vì gió và việc di chuyển ngoài trời, gương mặt gần như không có góc chết, vô cùng tươi tắn và ngọt ngào. Chính vẻ đẹp chân thực, không trau chuốt quá mức ấy lại càng tô điểm cho visual của Han So Hee.

Khoảnh khắc ký tặng tơi tả nhưng vẫn đẹp xuất sắc của Han So Hee. (Ảnh: Instagram)

Tại Kering Women In Motion Awards 2026, Han So Hee chọn một thiết kế váy mini cúp ngực màu hồng phấn của thương hiệu Maygal Coronel. Chiếc váy ôm sát cơ thể với những nếp draping mềm mại chạy dọc thân váy. Chi tiết hai dải vải buông dài từ hai bên hông tạo cảm giác bay bổng, giúp người mặc tăng thêm phần nữ tính và bay bổng. Thiết kế ngắn trên gối cũng tôn đôi chân thon dài của nữ diễn viên, dáng người vốn nổi tiếng mảnh mai của Han So Hee lần này càng lộ rõ khung xương nhỏ cùng vòng eo thon. Bờ vai thanh mảnh, cánh tay gầy và tỉ lệ cơ thể cân đối khiến bộ váy đơn giản vẫn phát huy tối đa hiệu ứng tôn dáng.

Minh tinh xứ Hàn hoàn thiện tạo hình bằng trag sức lấp lánh của Boucheron. (Ảnh: Instagram)

Tuy nhiên, phần lớn netizen đều cho rằng dù xinh đẹp nhưng diện mạo lần này của Han Soo Hee lại khá... “ác”, lạnh lùng đến mức khó gần. Một phần đến từ đường nét vốn sắc sảo của nữ diễn viên: gò má cao, cằm nhọn và đôi mắt dài hơi xếch nhẹ khiến tổng thể gương mặt trông bị dữ dằn, nhất là khi chụp ánh đèn flash. Phong cách trang điểm với phần eyeliner kéo dài, chân mày cong sắc và lớp contour đậm càng khiến visual của Han So Hee thêm sắc lạnh.

Han So Hee qua ống kính Getty Images. (Ảnh: Getty Images)

Netizen chê gương mặt nữ diễn viên trông "ác".

Tại thảm đỏ Cannes năm nay, Han So Hee chọn cách gây ấn tượng với giao diện cá tính, khác hẳn hình ảnh thường thấy trên thảm đỏ. Thay vì chọn những bộ váy dạ hội cầu kỳ, nữ diễn viên xuất hiện trong set đồ all black mang hơi hướng menswear của Dior. Dù phá cách nhưng tạo hình lần này của Han So Hee lại không được ủng hộ. Layout makeup tông nude, mắt khói bị cho là không phù hợp với gương mặt nữ diễn viên, khiến đường nét cô trông càng thêm "ác", mất hoàn toàn vẻ rạng rỡ.