Han So Hee bên trời Tây: Bất ngờ chuyển vai cá tính, diện đồ kén dáng mà vẫn chất và sang

Ngày 18/7 vừa qua, mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Hàn - Han So Hee đã lên đường bay sang New York, Mỹ để tham dự sự kiện thời trang của thương hiệu Balenciaga. Sau đó 2 ngày, ngày 20/7, những hình ảnh đầu tiên của cô nàng trong chuyến đi đã được chính chủ hé lộ.

Ở phương trời Tây, đồng hành cùng nhà mốt độc - dị, Han So Hee đổi sang phong cách cool ngầu lạnh lùng cá tính bất ngờ. Chỉ vài tấm hình street style xuống phố dạo chơi thôi nhưng Han So Hee vẫn khiến netizen đứng ngồi không yên.

Màu đen vẫn luôn là cool nhất! Han So Hee khi diện cả cây trang phục đen như hóa bad girl lạnh lùng bí ẩn, khiến người ta không thể rời mắt khỏi độ chất chơi của cô nàng. Nữ diễn viên với vóc dáng cao ráo mảnh mai "cân" trọn những item khó nhằn, dù là boots đinh tán mũi nhọn hay boots mũi tròn hầm hố. Nếu như set đồ "giấu quần" bên phải đem đến cho Han So Hee sự năng động, khỏe khoắn thì set đồ bên trái: chân váy dài, áo blazer oversized, boots hầm hố khiến cô nàng trở nên cool ngầu, phá cách hơn bao giờ hết

Không dừng lại ở sắc màu đen, Han So Hee còn cho thấy tiềm năng về mảng thời trang khi hài hòa rất tốt giữa nét nhẹ nhàng nữ tính và vẻ hầm hố cá tính. Mẫu váy liền màu vàng nhạt layer điểm xuyết họa tiết đen ton sur ton với túi xách và boots. Nét chất chơi của boots mũi nhọn và túi đinh tán được mềm mại hóa nhờ chiếc váy liền và nhan sắc ngọt ngào của Han So Hee, tạo nên vẻ đẹp hút mắt vô cùng

Netizen dành nhiều lời khen cho hình tượng cool ngầu này của Han So Hee:

- Siêu mê style này của "chị bé".

- Chị đây ngầu không cần diễn nhé.

- Đây mới chính là Han So Hee chúng tôi muốn thấy.

- Đỉnh quá chị ơi, đem cái vibe này càn quét hết show thời trang đi.

- Ngoài đời khác hẳn trong phim luôn đó trời.

Kể từ khi đồng hành cùng thương hiệu Balenciaga với vai trò Đại sứ, tần suất Han So Hee xuất hiện với phong cách cool ngầu ngày càng nhiều hơn. Khác với hình ảnh ngọt ngào trên màn ảnh, Han So Hee khi diện đồ của Balenciaga thay đổi hoàn toàn: phóng khoáng, cá tính, thời thượng, có màu sắc hơn hẳn. Những set đồ rộng thùng thình với chất liệu thô/ jeans nghe có vẻ "cái bang" nhưng lại giúp nữ diễn viên trở nên chất chơi và hút mắt.

Đến tận bây giờ, Han So Hee với hình tượng bad girl vẫn luôn là thứ khiến dân tình không thể ngồi yên. Kiểu tóc bob ngắn đánh rối, cách trang điểm tông khói quyến rũ... kết hợp cùng ngũ quan sắc nét cua Han So Hee tạo nên phong thái đẹp và chất khỏi bàn. Người ta cho rằng Han So Hee lúc này mới đúng là Han So Hee, sống thật với tính cách cá nhân.

Tuy nhiên, hình ảnh mà công chúng thấy nhiều nhất vẫn là Han So Hee bên nét đẹp ngọt ngào, nữ tính. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ với phong cách điệu đà, bay bổng bên những mẫu váy liền vải voan, váy hồng nổi bật... cùng lối trang điểm nhẹ nhàng "sương sương" đặc trưng của Hàn Quốc.

Không thể phủ nhận, với nét đẹp trời phú, Han So Hee có thể "cân' trọn 2 hình tượng đối lập: một cool ngầu cá tính, một nữ tính ngọt ngào. Chỉ cần để tóc ngang ngực xoăn sóng, trang điểm tối giản nhẹ nhàng, Han So Hee đã ngay lập tức trở lại vẻ mong manh, yêu kiều giống với các vai diễn trên màn ảnh làm nên tên tuổi của cô.

Han So Hee khi hóa bad girl thì ngầu đét khiến người ta không thể rời mắt, khi biến hình thành gái ngoan thì lại ngọt ngào nữ tính phát mê. Nữ diễn viên đúng là biết cách khiến người ta phải đau đầu, không biết đâu mới là phong cách hợp nhất với cô.

