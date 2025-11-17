Han Sara khiến fan xúc động với món quà sinh nhật tự tay chuẩn bị

Chiều 16/11, khoảng 300 Lạc Đà (tên fandom) đã có mặt từ sớm, tạo nên bầu không khí ấm áp và rộn ràng trong buổi giao lưu kéo dài gần ba giờ đồng hồ.

MC Khánh Vy đảm nhận vai trò dẫn dắt và nhanh chóng khuấy động không khí bằng phong cách hoạt bát, thân thiện. Cô không chỉ dẫn chương trình linh hoạt mà còn xuống khán đài để tương tác trực tiếp với người hâm mộ. Khánh Vy dành nhiều lời khen cho Han Sara, gọi cô là “nghệ sĩ trẻ toàn năng” nhờ visual nổi bật, giọng hát giàu cảm xúc và gia tài hit quen thuộc với giới trẻ. Theo MC “Đường lên đỉnh Olympia”, khán giả chỉ thật sự nhìn thấy hết khả năng của Han Sara khi cô trở lại với show “Em xinh say hi”, nơi nữ ca sĩ bộc lộ trọn vẹn kỹ năng từ hát, rap, vũ đạo đến sáng tác.

Trong phần dance battle, Han Sara khiến cả khán phòng bùng nổ khi trình diễn cuốn hút, nhận được nhận xét rằng không thua kém bất kỳ idol Hàn Quốc nào. Đây là diện mạo mới được cô xây dựng sau hai năm tạm vắng để tìm lại hướng đi nghệ thuật phù hợp.

Tại buổi fan meeting, Han Sara cũng chia sẻ những cảm xúc chân thành dành cho các bạn trẻ đang rơi vào trạng thái mất phương hướng. Cô nhắn nhủ: “Khi hoang mang, lạc lối, hãy đưa bản thân về điểm xuất phát để xác định mục tiêu. Chỉ khi biết điều mình thật sự muốn, bạn mới tìm được cách đi đến vạch đích.” Nhiều khán giả kể rằng họ đã theo dõi cô từ The Voice 2017, hiểu cô từng trải qua giai đoạn khó khăn và càng xúc động hơn khi thấy nữ ca sĩ trở lại đầy năng lượng. Một fan nam còn chia sẻ rằng bài hát “Tớ thích cậu” gắn với mối tình đầu của cậu thời lớp 7, khiến Han Sara thích thú hét lên và gửi lời cảm ơn đặc biệt.

Không chỉ trò chuyện, Han Sara còn gây bất ngờ khi tiết lộ mình đã tự tay làm 800 chiếc bánh để tặng fans tại cả TP.HCM và Hà Nội. Cô nói: “Tôi không giỏi nấu nướng nhưng muốn tri ân tuổi 25 nên tự tay chuẩn bị quà cho Lạc Đà. Có mẻ bánh bị cháy, có chiếc to nhỏ không đều, nhưng tôi đã đặt rất nhiều tâm sức và thử bánh liên tục để chọn được công thức phù hợp.” Han Sara hy vọng người hâm mộ cảm nhận được tình cảm mà cô gửi gắm trong từng chiếc bánh.

Trong suốt buổi giao lưu, Han Sara tham gia nhiều trò chơi như đoán chữ bằng hình thể, bịt mắt bắt gà, dance battle…, khiến khán phòng luôn tràn ngập tiếng cười. Cô nhiều lần ôm, nắm tay và tương tác gần gũi với người hâm mộ. Đáp lại sự yêu mến của khoảng 300 khán giả, Han Sara hát live các ca khúc Tớ thích cậu, Vì yêu là nhớ, Do anh si và thực hiện vũ đạo theo yêu cầu. Kết thúc chương trình, cô nán lại chụp ảnh và ký tặng cho từng fan.

Han Sara sinh năm 2000 tại Seoul và chuyển đến Việt Nam từ năm 10 tuổi. Sau tám năm hoạt động nghệ thuật, cô ngày càng được công nhận là một nghệ sĩ Việt Nam thực thụ. Vừa qua, cô ra mắt E.P “Unfrozen” và mini concert cùng tên, đánh dấu sự trưởng thành rõ nét trong âm nhạc. Nữ ca sĩ hiện có tên trong đề cử hạng mục “Nữ ca sĩ triển vọng dẫn dắt năm 2026” tại Korea Top Brand Awards 2026, bên cạnh nhiều tên tuổi lớn của Kpop như G-Dragon, Jisoo, Rosé hay Jennie. Đây là giải thưởng uy tín của Hàn Quốc, được quyết định thông qua khảo sát người tiêu dùng toàn cầu.