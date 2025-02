Hàn Quốc đừng làm phim về du hành vũ trụ nữa!

Một trong số những chủ đề hot nhất màn ảnh Hàn thời điểm hiện tại là sự thất bại ê chề của When the Stars Gossip. Đây là bom tấn du hành vũ trụ có kinh phí lên tới 50 tỷ won với sự góp mặt của hai siêu sao nổi tiếng là Lee Min Ho và Gong Hyo Jin. Phim vấp phải những ý kiến chê bai, tranh cãi ngay từ khi tập 1 lên sóng và xuyên suốt hành trình 16 tập lên sóng là vô số những lời chỉ trích nặng nề bởi phần kịch bản như coi thường IQ của khán giả.

When the Stars Gossip nối dài chuỗi thất bại của dòng phim du hành vũ trụ xứ Hàn

When the Stars Gossip được đầu tư với kinh phí lên tới 50 tỷ won, tương đương với khoảng gần 900 tỷ tiền Việt. Vốn đầu tư khủng, ekip đứng sau cũng quá khủng, cặp chính là những cái tên hạng S của màn ảnh Hàn nhưng phim chỉ ra mắt với rating 3,2%, kết thúc với con số 2,5% và có tới 6/10 tập phim, rating tụt xuống đầu 1. Danh tiếng, diễn xuất của cặp chính không thể gánh nổi kịch bản quá nhiều lỗ hổng với hàng loạt những tình tiết phi lý.

Cảnh nóng trên vũ trụ, bắt ghen trên vũ trụ, chữa vô sinh trên vũ trụ, sinh con trên vũ trụ, hỏa táng trên vũ trụ,... và cuối cùng là tự tử trên vũ trụ. Quá nhiều tình tiết phi lý đến nực cười khiến When the Stars Gossip trở thành nỗi ê chề của đài tvN nói riêng và cả ngành phim Hàn nói chung trong mắt khán giả quốc tế. Trên mạng xã hội, người ta còn bông đùa, nói rằng người Hàn bỏ ra tới 50 tỷ won chỉ để làm một bộ phim tuyên truyền việc sinh đẻ. Phim khởi đầu bằng việc nam chính nhận nhiệm vụ lên vụ trụ giúp con trai nhà tài phiệt duy trì nòi giống và cũng kết thúc bằng việc đứa con của cặp chính chào đời trên tàu vũ trụ cùng mớ triết lý xáo rỗng của nam chính về nhân loại. Cảnh kết phim thậm chí còn cẩn thận ghép ảnh những đứa trẻ sơ sinh thành hình quả địa cầu. Suy cho cùng When the Stars Gossip chỉ là một bộ phim vũ trụ bị ám ảnh với vấn đề sinh nở và tình dục.

When the Stars Gossip mở đầu và kết thúc đều bằng câu chuyện sinh nở

Thất bại của When the Stars Gossip không chỉ đại diện cho cá nhân một tập thể, một tác phẩm mà còn nối dài chuỗi những thất bại của những bom tấn lấy đề tài du hành không gian tại Hàn. Các nhà làm phim Hàn Quốc dường như chưa bao giờ từ bỏ tham vọng về việc làm phim khai thác đề tài này nhưng cũng chưa bao giờ gặt hái được thành công. Trước When the Stars Gossip, có quá nhiều thất bại tương tự đến từ những ekip còn khủng hơn.

Năm 2021, Netflix Hàn từng chi mạnh tay để thực hiện dự án The Silent Sea, một bộ phim khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh trên mặt trăng. Phim quy tụ dàn diễn viên quá tuyệt vời với 2 cái tên nổi bật là Gong Yoo và Bae Donna nhưng cái kết cũng chẳng khá hơn When the Stars Gossip là bao. Dù sở hữu đề tài khá hay ho nhưng cốt truyện phim lại rất đơn giản, nhiều phân đoạn lê thê, dài dòng và cũ rích so với những tác phẩm cùng đề tài của Hollywood như A Space Odyssey (1968), Interstellar (2014), Moon (2009),... Thất bại của tác phẩm này khiến 4 năm qua, Netflix Hàn không dám sản xuất thêm bất cứ tác phẩm gốc nào thuộc thể loại du hành vũ trụ nữa (When the Stars Gossip chiếu Netflix nhưng không phải phim gốc Netflix).

The Silent Sea

Cùng trong năm 2021, một bộ phim về đề tài du hành vũ trụ khác cũng được phát hành trên Netflix là Space Sweepers của Song Joong Ki - Kim Tae Ri. Thực tế, tác phẩm này vốn là phim chiếu rạp nhưng sau nhiều lần trì hoãn việc phát hành vì ảnh hưởng của Covid-19, phim đã được ra mắt trên Netflix. Kết quả cũng chẳng khác gì The Silent Sea, Space Sweepers nhận về vô số phản ứng tiêu cực, điểm số trên Imdb chỉ là 6,6/10. Nhiều người còn cho rằng may mắn khi Space Sweepers không chiếu rạp bởi giữa thời kỳ khủng hoảng kinh tế hậu Covid-19, sẽ chẳng ai muốn bỏ tiền ra rạp để thưởng thức tác phẩm này.

Space Sweepers

Trước When the Stars Gossip, năm ngoài điện ảnh Hàncũng có một bộ phim về đề tài du hành vũ trụ là The Moon. Dĩ nhiên đây tiếp tục là một tác phẩm quy tụ dàn cast khủng với những cái tên nổi bật như D.O., Kim Hee Ae, Sol Kyung Gu,... Tuy nhiên phim thua lỗ nặng tại quê nhà, chỉ thu về hơn 130 tỷ đồng trong khi vốn đầu tư lên tới 500 tỷ đồng. Khi chiếu ở thị trường quốc tế, The Moon dù không bị chê về kịch bản như 3 trường hợp kể trên nhưng cũng không thu lợi nhuận cao.

The Moon

Hàn Quốc đừng làm phim về du hành vũ trụ nữa

Không thể phủ nhận nỗ lực của các nhà làm phim Hàn trong việc tiếp cận một thể loại khó nhằn đã rất thành công ở thị trường Hollywood nhưng rõ ràng sự nỗ lực đó chưa đáng được hoan nghênh. Từ Space Sweepers, The Silent Sea đến When the Stars Gossip, vấn đề chung, nhược điểm chung lớn nhất của tất cả những tác phẩm này là yếu tố kịch bản. Các biên kịch cứ lặp đi lặp lại những câu chuyện mà khán giả đã từng thấy ở những bom tấn cùng chủ đề đến từ Hollywood, tạo cảm giác vô cùng nhàm chán. When the Stars Gossip thì sáng tạo hơn đôi chút khi lồng ghép câu chuyện về sinh nở, y khoa vào tác phẩm nhưng càng sáng tạo thì càng tự biến mình thành trò hề khi bản chất cốt lõi kịch bản đã không hề tốt. Cuối cùng khán giả chỉ thấy When the Stars Gossip là một tổng thể phi lý, phản khoa học, coi thường IQ người xem cùng loạt tình tiết vốn không thể xảy ra ngoài đời thật.

Khách quan mà nói, vẫn phải khen ngợi sự đầu tư mạnh tay của các ekip. Dễ nhận thấy điểm chung của loạt phim Hàn khai thác chủ đề du hành vũ trụ chính là dàn cast quá khủng, toàn siêu sao hạng S và phần bối cảnh, hình ảnh, kỹ xảo cũng tương đối tốt (dù chưa thể so sánh với các bom tấn Hollywood). Tất nhiên, hình ảnh là yếu tố rất quan trọng của thể loại khoa học viễn tưởng, du hành không gian nhưng một câu chuyện thiếu tính sáng tạo sẽ làm giảm đi sự thú vị của thể loại này.

The Silent Sea thêm thắt chủ đề nạn thiếu nước rất thú vị nhưng bản thân quá trình phát triển kịch bản lại tương tự nhiều bộ phim cùng chủ đề khi sử dụng virus làm căn nguyên vấn đề. Câu chuyện được đánh giá là dài dòng và nhàm chán, tính cách và mối quan hệ xung đột của từng nhân vật, cũng như những nút thắt ẩn giấu trong phim quá dễ đoán. Kết quả, nó giống như một bộ phim tâm lý tình cảm gia đình đầy triết lý chứ không có những điều mà người xem cần ở một bộ phim khoa học viễn tưởng. Space Sweepers cũng cho thấy những hạn chế tương tự. Mặc dù có nhiều điều đáng theo dõi nhưng nó cũng chẳng có gì đột phá so với những bộ phim bom tấn Hàn Quốc cùng thời điểm. Cốt truyện, kịch bản có thể nói là phần tinh túy của mỗi bộ phim nhưng đáng tiếc phần tinh túy này lại không mang đủ sức hấp dẫn nên cuối cùng, nỗ lực của các ekip đều đổ sông đổ bể.

Thực tế, Hàn Quốc đã có nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng thành công, sử dụng kịch bản thú vị để lấp đầy những hạn chế về mặt công nghệ, kinh phí và điểm chung của chúng là không cần lấy bối cảnh ngoài vũ trụ. Dường như phim lấy bối cảnh vũ trụ vẫn luôn là một lãnh địa quá khó khăn để khai thác của các nhà làm phim xứ kim chi. Việc ngăn cản nỗ lực, tham vọng của một ai đó là điều không nên nhưng rõ ràng, các nhà làm phim Hàn nên cẩn trọng hơn với phim thuộc đề tài này. Hãy cứ cho mình thời gian lựa chọn những chủ đề vừa tầm, hợp sức thay vì nóng vội tiếp cận một lãnh địa khó nhằn để rồi trở thành trò cười cho khán giả!