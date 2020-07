Hẳn phải mê Rosé (Black Pink) nhiều lắm nên Min mới cosplay từ trang phục, tóc tai đến biểu cảm thế này

Mới đây, Min vừa tung ra loạt ảnh mới với tạo hình thời thượng ấn tượng. Khoác lên mình những thiết kế đắt đỏ của nhà mốt Saint Laurent, Min hóa quý cô sành điệu sang chảnh. Vậy nhưng khi nhìn hình ảnh của Min, nhiều người cho rằng cô trông quá giống Rosé. Từ trang phục, tóc tai đến biểu cảm như biến Min thành bản cosplay của thành viên Black Pink.



Loạt hình mới của Min mang gang màu vàng nâu thời thượng.

Tạo hình của cô cũng toát lên cảm giác sang chảnh, sành điệu.

Tuy nhiên khi nhìn hình ảnh của Min, nhiều người cho rằng cô trông giống như bản cosplay của Rose, từ màn đụng hàng với chân váy vải bóng kim tuyến...

... lối mix & match và kiểu tóc vàng bạch kim giống hệt nhau.

Biểu cảm và kiểu tóc của Min cũng hao hao giống hình ảnh của Rosé trong MV How You Like That.

Kiểu áo sơ mi metallic mà Min diện cũng hao hao mẫu áo mà Rosé từng diện.