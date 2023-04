Hạn chế ra ngoài vì thời tiết nóng, nhiều gia đình chọn ăn sáng và uống cà phê tại nhà

Trải nghiệm niềm vui nấu ăn tại nhà vào mùa hè

Ngoài nước thì cà phê là món uống an toàn sức khỏe với số lượng được tiêu thụ đứng thứ 2



Máy pha cà phê là một trong những thiết bị gia dụng không thể thiếu để hoàn thiện bữa sáng hoàn hảo bằng tách cà phê. Do vậy nhiều tín đồ yêu cà phê đã bắt đầu săn lùng các dòng máy pha cà phê cao cấp sử dụng tại nhà.

Bữa sáng gồm bánh mì và cà phê tại gia

Tuy việc uống cafe tại nhà là thú vui và nhu cầu nhưng chúng sẽ cần phải đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, ngoài ra còn phải là sản phẩm nhằm decor gian bếp trong nhà thêm xinh xắn và mang tính thẩm mỹ.



Máy pha cà phê tự động: tiện dụng - nhanh chóng và thẩm mỹ

Một số thương hiệu máy pha cà phê được giới chơi máy móc và yêu cà phê tại nhà đề xuất hàng đầu là các sản phẩm máy pha cà phê tự động của nhà Jura.

Roger Federer là đại sứ thương hiệu cho Jura trên toàn cầu RF - Nhà vô địch quần vợt 20 lần đoạt Grand Slam

Theo tìm hiểu máy pha cafe tự động Jura đã có những bản cải tiến tương đồng chất lượng với máy pha cà phê chuyên nghiệp như là: công nghệ ép xung chậm đều để gia tăng hương vị cà phê, cối xay cafe chuyên nghiệp xay cafe siêu mịn, cối ép chiết xuất cà phê 3D… tiêu biểu là model Jura E8 Piano Black



Giá trị đặc biệt khác mà bạn có thể sở hữu từ Jura, đó là tính thẩm mỹ và tinh tế cao từ sản phẩm của Thụy Sỹ, các sản phẩm Jura được sản xuất tại Châu Âu và Thụy Sỹ, luôn được kiểm tra tại nhà máy Thụy Sỹ về độ thẩm mỹ và chất lượng. Do vậy, bạn yên tâm nhé Jura sẽ luôn phù hợp với bất kỳ không gian trang trí trong ngôi nhà bạn.

Tìm chất lượng, đậm đà và giải trí, tìm đến máy pha cà phê thủ công

Tiếp đến, không thể không nhắc về máy pha cà phê Breville đến từ Úc, một trong những nhãn hàng gia dụng cao cấp tiên phong về trải nghiệm người dùng, tích hợp nhiều công nghệ thông minh trong sản phẩm.

Máy pha cà phê Breville 870 - the Barista Express BES870

Breville là một sản phẩm máy pha cà phê thủ công cùng kết hợp các thao tác của người dùng để tạo ra tách cà phê chất lượng cao.



Máy pha cafe Breville trong 3 năm trở lại đây, được giới tinh anh và chuyên gia trong ngành cà phê đánh giá cao nhờ vào các công nghệ tiêu chuẩn mà Breville sở hữu:

công nghệ PID (kiểm soát nhiệt độ điện tử), áp suất ép cà phê 9 bar, tùy chỉnh nhiệt độ theo mỗi loại cà phê và vòi đánh sữa siêu mịn 1 triệu tia hơi nước mỗi giây.

Nổi bật nhất của máy pha cafe Breville là model the Barista Express BES870 ngoài chất lượng cà phê thì chiếc máy cà phê này còn phù hợp với nhiều gian bếp của gia đình Việt.

Giá trị cà phê Ý từ máy pha cà phê chuyên nghiệp thu nhỏ bền bỉ theo thời gian

Nhãn hiệu cuối cùng mở đầu cho cà phê chuyên nghiệp tại nhà là Rancilio, đây là một thương hiệu lâu đời tại Milan - Ý, mặc dù các sản phẩm của Rancilio chỉ nhằm phục vụ kinh doanh thương mại cho các quán cà phê.

Máy pha cafe Rancilio Silvia V6 trong bộ vò thép không gỉ cùng phong cách tối giản

Tuy nhiên, Silvia V6 lại được Rancilio sản xuất dành riêng cho các tín đồ yêu cà phê chuyên nghiệp tại nhà để tiếp cận dễ dàng với các thực khách hơn. Rancilio Silvia V6 với độ an toàn cao, mang tới giá trị thực cho cà phê chuyên nghiệp.



Các dụng cụ chuyên nghiệp tại quán đều tương thích cho cho Silvia V6 kế cà việc nâng cấp chúng lên model PID để chất lượng cao được cải thiện chính xác hơn.

Với một số máy móc được đề xuất để có tách cà phê thơm ngon tại nhà vào mùa hè này, hi vọng các bạn sẽ có những món thực đơn phong phú trong bữa sáng tinh tế và đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình.

