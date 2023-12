Hai vợ chồng già lo sợ rút 1 tỷ đồng chuyển cho "công an", cảnh báo hình thức lừa đảo nhằm vào người lớn tuổi

Tái diễn mạo danh công an lừa đảo

Mới đây, Công an xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) cho biết đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh Công an gọi điện thoại đe dọa tống tiền...

Theo Công an huyện Ba Vì, trước đó (sáng 30/11), bà N.T.H (ở thôn Hoàng Long, xã Tản Lĩnh) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Theo trình báo của bà H, người này tự giới thiệu là cán bộ công an, trao đổi với bà H, nội dung: Bà H liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý, yêu cầu bà phải chuyển số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của họ để xác minh, nếu không sẽ bị bắt giam. Do lo sợ, bà H cùng chồng đến Ngân hàng Agribank để chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Công an xã Tản Lĩnh ghi nhận thông tin từ vợ chồng bà H. Ảnh: CATP HN

Khi đến Phòng Giao dịch Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Tản Lĩnh, huyện Ba Vì để yêu cầu rút 1 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm, bà H cùng chồng thể hiện nét mặt mệt mỏi, trạng thái tâm lý hoang mang. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng liên hệ với Công an xã Tản Lĩnh.

Sau khi nắm tình hình, cán bộ Công an xã Tản Lĩnh và nhân viên Ngân hàng Agribank đã giải thích rõ cho hai vợ chồng bà H về thủ đoạn lừa đảo, cũng như phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng, lợi dụng mạng viễn thông gây án; đồng thời nhắc nhở vợ chồng bà H tuyệt đối không nghe, không làm theo những yêu cầu của đối tượng.

Trước phương thức và thủ đoạn như trên, thời gian qua, Công an huyện Ba Vì đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các xã, thị trấn, nhiều lần khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Khi có nghi vấn, người dân hãy báo ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất. Ảnh minh họa

Người lớn tuổi trở thành con mồi

Trong thời gian gần đây, tình trạng mạo danh công an, VKS,... nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng trở lại. Đáng nói, nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là những người cập nhật chậm về thông tin và công nghệ, trong đó chủ yếu là người lớn tuổi, phụ nữ,...

Lợi dụng việc những người lớn tuổi cập nhật chậm về thông tin và công nghệ, những kẻ lạ mặt đã gọi điện đến, tự xưng là Công an, yêu cầu họ phải chuyển hàng trăm triệu đồng nếu không muốn phải ngồi tù.

Trong 3 tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra 3 vụ mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, nạn nhân trong những vụ việc này đều là những người đã lớn tuổi, ít tiếp xúc với công nghệ cũng như chậm cập nhật thông tin.

Nạn nhân mà các đối tượng giả danh công an nhắm đến để thực hiện các hành vi, chiêu trò lừa đảo đa phần là những người lớn tuổi. Ảnh minh họa.

Cụ thể, vào 9h50’ ngày 28/11, ông Nguyễn Văn H. (67 tuổi, trú thôn Yên Trạch) bị một người lạ gọi đến, tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình. Người này nói vợ ông có liên quan đến đường dây mua bán ma túy, vụ việc đã chuyển lên Tòa án tối cao và phải ra Hà Nội để làm việc. Kẻ này yêu cầu ông H. không được tiết lộ thông tin, nếu không sẽ bị bắt giam.

Lo sợ trước những thông tin mà các đối tượng cung cấp, ông H. đã đến ngân hàng Agribank rút 240 triệu đồng để chuyển cho kẻ lừa đảo.

Rất may khi thực hiện giao dịch, nhân viên ngân hàng nhận thấy sự bất thường nên đã dừng giao dịch, đồng thời báo cho Công an huyện Hoa Lư, từ đó, ngăn được vụ lừa đảo.

Trước đó, vào 10h ngày 9/11, ông Định Văn Đ. (53 tuổi, trú thôn Bắc) cũng bị một kẻ lạ mặt tự xưng Công an, thông báo ông có 100 tỷ đồng trong ngân hàng là tiền từ đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy.

Kẻ này nói hiện đã có lệnh bắt giam, nếu ông không muốn ngồi tù phải chuyển hết tiền tiết kiệm vào tài khoản do hắn cung cấp.

Bà N.T.P. (trú phường Ninh Sơn) suýt bị các đối tượng mao danh công an lừa đảo. Ảnh: Đình Minh

Run rợ trước lời de dọa này, ông đến ngân hàng Agribank rút 150 triệu đồng để chuyển cho kẻ lừa đảo. May mắn là sự việc này được phát hiện và ông Đ. tránh được vụ lừa đảo.

Cũng giống 2 trường hợp trên, ngày 27/9, bà N.T.P. (trú phường Ninh Sơn) bị một người lạ gọi đến bằng nhiều số điện thoại, tự xưng là Viện trưởng VKSND TP Hà Nội và nói bà có liên quan đến vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Kẻ này yêu cầu bà P. rút toàn bộ số tiền tiết kiệm rồi chuyển vào tài khoản của y để hợp tác điều tra. Nếu không nghe lời, hắn dọa sẽ về nhà và bắt bà P. lên Hà Nội. Sau đó, khi bà P. đến một ngân hàng ở TP Ninh Bình để làm thủ tục rút 376 triệu đồng thì nhân viên ngân hàng phát hiện điểm bất thường nên báo lên Công an phường Vân Giang.