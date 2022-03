Hai vợ chồng cứu trợ những chú cún bị liệt suýt bị đi tiêm trợ tử về nuôi khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ

Với những người yêu động vật đặc biệt là chó mèo thì sẽ không bỏ qua được video này sẽ khiến bạn vô cùng ngưỡng mộ. Cụ thể, trên kênh TikTok này hai vợ chồng đã kể lại hành trình khi cứu được một chú cún bị liệt.

Hành trình cứu một chú cún suýt bị tiêm trợ tử của cặp vợ chồng ở Sài Gòn.

Theo đó, trong clip người này cho biết khi biết thông tin một chú cún bị liệt và sắp bị đưa đi tiêm trợ tử nên đã đến cứu và xin đem về nuôi. Được biết, trợ tử là những chú cún sẽ bị tiêm một liều thuốc và sau đó chú cún đó sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.

Cụ thể trong clip cô gái chia sẻ thì chú chó này đã được nuôi 5 năm, ngoài bị liệt ra thì không mắc bệnh gì cả và được bác sĩ chuẩn đoán có khả năng bình phục cao. Sau đó có một người đã nhận về nuôi nhưng lại không thể nuôi được và gửi lại. Cô gái này lại tiếp tục hành trình chăm sóc bé cún và cho biết trong lúc hỗ trợ cho bé cún đã từng bị cắn một lần rồi.

Cô gái cho biết lí do khi hai vợ chồng làm việc đó: "Bởi thay vì đi mua một bé cún về nuôi, mình đón một bé cún bị bỏ rơi về nuôi thì mình đã gieo một hạt giống rất tốt vào mảnh đất phước đức của cuộc đời mình rồi. Vậy thì khi mình mang lại cơ hội sống sót cho một bé cún sắp bị trợ tử thì mình tin trời phật sẽ gửi nhiều may mắn và lời cầu chúc bình an đến cho bạn bè và gia đình".

Nhanh chóng video của cô gái thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người vô cùng khâm phục với việc làm của cặp vợ chồng. Thậm chí nhiều người còn ngỏ ý muốn nhận nuôi.

- Cảm ơn hai bạn, hai bạn đã làm một công việc vô cùng ý nghĩa.

- Xem clip mà rưng rưng, chúc vợ chồng anh chị thật nhiều may mắn và hạnh phúc.

- Mình muốn nhận nuôi bé.

https://afamily.vn/hai-vo-chong-cuu-tro-nhung-chu-cun-bi-liet-suyt-bi-di-tiem-tro-tu-ve-nuoi-khien-nhieu-nguoi-vo-cung-nguong-mo-20220305231317351.chn