Hai vợ chồng cùng bị ung thư dạ dày, người vợ khóc lóc nhận lỗi do mình đã tiết kiệm sai cách

Cô Ngô, 35 tuổi, đã làm việc ở Vũ Hán cùng chồng từ hơn 10 năm nay. Hai người cô ăn uống thanh đạm, lại tiết kiệm nên 2 năm trước họ đã mua một ngôi nhà ở thành phố này. Hai vợ chồng đang tràn đầy niềm vui, cuộc sống tương lai tràn đầy hy vọng, thì cách đây không lâu, cô Ngô bắt đầu đau bụng. "Tôi nghĩ đó chỉ là một điều tồi tệ bình thường, sau 2 ngày là ổn. Thế nhưng hơn 10 ngày mà tình trạng này chưa cải thiện. Chồng tôi không thể ngồi yên và đã đưa tôi đến bệnh viện", cô Ngô cho biết.



Sau khi đến bệnh viện và được kiểm tra, kết quả xét nghiệm khiến cô Ngô cảm thấy thế giới sụp đổ. Cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Người chồng bên cạnh nghe tin vội chộp lấy bác sĩ và nói: "Không thể được, bác sĩ, vợ tôi chưa từng mắc bệnh hiểm nghèo nào. Đang yên đang lành sao cô ấy lại đột ngột bị ung thư?".

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích về tình huống này, rằng kết quả kiểm tra tra không sai. Sau khi hỏi han cẩn thận, các bác sĩ phát hiện ra rằng họ đã bỏ qua "kẻ gây ung thư giết người" vô hình ẩn nấp trong chai dầu trong nhà bếp. Đây có thể là nguyên nhân quan trọng dẫn đến bệnh ung thư dạ dày của cô Ngô.

Cụ thể, vợ chồng cô Ngô muốn bám trụ ở thành phố này, mà để được như vậy thì họ cảm thấy cách duy nhất là phải mua một ngôi nhà. Vậy là họ vô cùng tiết kiệm trong mọi khía cạnh của cuộc sống, kể cả trong ăn uống. Cô Ngô thường mua dầu ăn được chế biến trong một xưởng nhỏ với giá rẻ. Bình thường, dầu ăn được đóng vào từng chai riêng biệt nhưng dầu ở đây được bán theo lít và mỗi lần mua dầu cô thường mang can lớn đến đựng và mang về để trong nhà bếp dùng dần. Điều đáng nói, cứ khi hết dầu ăn, cô Ngô lại mang can đó đi mua dầu và đổ dầu vào đó luôn mà không cần rửa hay thay thế can khác.

Theo các bác sĩ, nhiều người quen dùng dầu cũ hết thì đổ thêm dầu mới, không chịu thay hoặc vệ sinh dụng cụ đựng dầu. Điều này rất nguy hiểm. Đồ đựng dầu nếu không được vệ sinh kịp thời rất dễ bị nhiễm khuẩn, nhất là khi nó được để trong nhà bếp lâu ngày. Bếp là nơi chế biến các món ăn ngon nhưng cũng là nơi dễ sinh vi khuẩn trong nhà. Chị Ngô đã thường xuyên để can chứa dầu trong nhà bếp, can dầu chứa dầu không được vệ sinh kịp thời rất dễ sinh ra chất gây ung thư-glycidaldehyde mạnh. Đây là chất có thể gây ung thư dạ dày, nếu dùng lâu ngày tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày sẽ tăng lên rất nhiều.

Sau khi tìm hiểu về thói quen ăn uống của cô Ngô và xét thấy cả 2 vợ chồng cô có thói quen ăn uống giống nhau, bác sĩ đề nghị anh chồng cũng nên đi khám. Kết quả là người chồng cũng bị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Cả hai vợ chồng đều khóc khi biết tin, người vợ liên tục cho rằng mình đã làm khổ cả hai.

Trong cuộc sống hàng ngày, hãy phòng tránh ung thư dạ dày bằng cách thực hiện:

1. Nhai chậm và ăn chậm

Nếu lúc nào cũng ăn nhiều thức ăn thô cứng không chỉ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, ruột mà còn làm tổn thương niêm mạc dạ dày của chúng ta. Vì vậy, bước đầu tiên để phòng ngừa ung thư dạ dày là bạn nên nhai thật chậm để thức ăn được nghiền kĩ.

2. Không lạm dụng trà và cà phê

Nhiều người rất thích uống cà phê, trà nhưng thực chất những thức uống này lại chứa các chất kích thích không đô, có thể khiến chúng ta bị thiếu máu cục bộ niêm mạc dạ dày, khi hệ thống niêm mạc dạ dày bị phá hủy rất dễ gây viêm loét dạ dày và các bệnh đường tiêu hóa khác.

3. Không sử dụng thuốc bừa bãi

Khi bị bệnh dạ dày, nhiều người sẽ chọn đến hiệu thuốc để mua các loại thuốc điều trị, trên thực tế, mặc dù người bán thuốc sẽ giới thiệu một số loại thuốc cho bạn nhưng họ chỉ giới thiệu thuốc cho bạn dựa trên hiện tượng bề ngoài. Nếu bạn sử dụng một cách mù quáng mà không có chỉ định của bác sĩ sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

